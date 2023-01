La ventana turística mundial terminó luego de cuatro días de feria. Realizada en Madrid (España), Fitur 2023 consiguió cifras récord de asistencia con más de 90.000 visitantes y 120.000 profesionales de la industria, en un evento que se realizó por primera vez sin tapabocas tras dos años de pandemia. En esta edición, el mensaje fue contundente: el turismo debe ser sostenible.

El evento, que se realiza anualmente desde 1981, se organizó en el recinto ferial Ifema, justo al lado del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y contó con 10 pabellones. En esta edición, más de 120 países participaron —incluido Colombia— para promocionar sus destinos y cerrar acuerdos comerciales.



EL TIEMPO habló con María Valcarce, directora de Fitur, quien detalló los alcances del certamen. “Nosotros no hemos dejado de hacer Fitur a pesar de la emergencia global causada por el covid-19. Ha sido un camino complicado, pero también satisfactorio haber tenido el apoyo de la industria turística mundial para hacer el evento en pandemia. Evidentemente, la edición 2021 fue pequeña y complicada; el 2022 fue mejor, aunque apareció la variante ómicron. Este 2023 es un Fitur de la ilusión, de la consolidación del crecimiento, porque en el 2022 la industria ha despertado y crecido sustancialmente”, detalló.



La ejecutiva destacó la recuperación turística del país ibérico. “España cerró el 2022 con el ingreso de 80 millones de viajeros internacionales, igualando cifras de la prepandemia. El caso del mundo es distinto, porque hay destinos que han abierto hace poquito, como es el caso de China. No obstante, cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT) indican que estamos al 65 por ciento del nivel de 2019”, explicó la directora.



Colombia, por su parte, también registra una recuperación. El viceministro de Turismo, Arturo Bravo, habló con EL TIEMPO durante la feria y reveló el dato de turistas no residentes que ingresaron al territorio nacional el año pasado.



“Este Fitur es particular porque comienza a consolidar la reactivación del país, en un contexto en el que Colombia logró la cifra de 4,6 millones de turistas el año pasado (en 2019 ingresaron 4,1 millones). En el contexto suramericano fuimos de los pocos países que lograron, además de volver a nivel de prepandemia, superar las cifras”, contó el funcionario.



Bravo, además, especificó durante Fitur la estrategia que el Gobierno Nacional implementó. “Básicamente es potenciar los valores que tiene Colombia, buscando que el turismo sea una forma de contribución para esa transición energética que tiene que hacer el país. Ese es el objetivo de la política, pero el concepto que estamos lanzando es de un turismo más verde, más sostenible, que Colombia puede ser un destino de viajes con propósito. La gente ya no está buscando condiciones particulares, ajustadas, sino esa posibilidad de vivir en entornos diversos, en comunidades, y por eso lanzamos la propuesta de dividir al país en seis regiones”, dijo Bravo.



Y se refirió a esos lugares del país donde se está implementando dicha estrategia: “El gran Caribe, Andes Orientales, Andes Occidentales, Macizo y Pacífico y Amazonia y Orinoquia. La idea es incentivar el turismo extranjero en estas regiones, donde confluyen lo mejor de la biodiversidad de América Latina en Colombia”.



A España también arribó una misión exploratoria de empresarios nacionales —liderada por ProColombia— para brindarles la oportunidad de conocer prácticas innovadoras que permitan potenciar sus negocios turísticos.



“Como microempresarios, en el sector turismo estamos en un proceso de aprendizaje sobre el mercado internacional. Tengo una agencia operadora en Tierralta, en la cual ofrecemos turismo a través de comunidades campesinas e indígenas. Diseñamos experiencias relacionadas con el avistamiento de aves, turismo de naturaleza, gastronómico y aventura”, cuenta Rubén Peña, director de ‘Frasquillo Tours, Vive la Experiencia con Nosotros’, una agencia de viajes del departamento de Córdoba.

El cambio

Virar hacia la sostenibilidad es la dirección en la que —según los expertos— el turismo debe encaminarse este 2023. “El destino que no sea sostenible está condenado a no ser visitado. Hoy los turistas demandan destinos con naturaleza, con vivencias y recuerdos únicos. Para mantener y preservar el futuro de las generaciones venideras se debe respetar lo que nos da la naturaleza”, indicó a este diario Nara Castro, directora de turismo de Galicia (España).



Y fue enfática al señalar que hoy el turista está buscando el respeto por el medioambiente, “porque vivimos en una época de pandemia que nos invitó a cuidarnos y a respetar los recursos que nos da la Tierra”.



El debate fue más allá y trascendió a experiencias más sofisticadas. “El consumo ha crecido porque familias de clase media y alta quieren disfrutar del ahorro que han realizado en los últimos años. El cliente de lujo, por su parte, exige mayor calidad, mejores experiencias, quieren disfrutar de lo que paga y eso incluye servicios relacionados con el medioambiente”, advirtió José Rodríguez, director general del hotel Wellington y Spa de Madrid.



La directora de Fitur comparte ese planteamiento: “Las personas hemos priorizado las actividades turísticas porque nos privamos de nuestra libertad durante varios meses. Ahora, nuestra prioridad es viajar, pero diferente, porque hemos interiorizado la sostenibilidad y, de hecho, estamos dispuestos a pagar un poco más por viajes más sostenibles. Eso significa sentir que todo lo que va tocando la cadena de valor tiene un sello de sostenibilidad: en los transportes, en los alojamientos y actividades”, puntualizó María Valcarce.

La sombra de la inflación

Aunque no existe una bola mágica que prevea el comportamiento de la inflación en 2023, el año pasado esa variable cerró en 13,12 en Colombia. Para José Andrés Duarte, director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la cifra es un signo de alerta.



“La inflación afectará la ocupación hotelera en Colombia, que en 2022 cerró en 61 por ciento, cuatro puntos porcentuales más que 2019. La inflación es el impuesto oculto regresivo que impide que los hogares colombianos con su nivel de ahorro e ingreso proyecten ese viaje en el futuro. En los hogares en Colombia se toman decisiones pensando en los momentos vacacionales, y el comportamiento inflacionario le va haciendo perder esa capacidad de consumo”, reflexionó Duarte.



“Con el comportamiento inflacionario, el Banco de la República actúa con el propósito de unas tasas. Nosotros asumimos que este año esas tasas se mantengan sobre los dos dígitos y esto encarece el crédito y la mayoría de los colombianos viaja con créditos. Acá también nos veremos afectados”, agregó.



Y aunque el país ibérico cerró diciembre de 2022 con la inflación más baja de la eurozona (5,5 por ciento), Jesús Manuel Sobrino, CEO del grupo Palladium Hotel Group, no descartó que supondrá un reto para este gremio español.



“Prevemos tres desafíos para este 2023. Por un lado, esperamos que no suceda el efecto champagne”. Es decir, que la subida de ventas se caiga porque los clientes fieles han dejado de consumir. Además, “esperamos que la alta inflación no nos afecte, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania generará mayor inestabilidad porque, por ejemplo, los insumos para los cereales continuarán encareciéndose. Y, además, creemos que seguirá existiendo una fuga de talento y mano de obra”, señaló el ejecutivo.



Fitur ya alista sus planes para el 2024 y entre estos está Ecuador como país protagonista. “Esperamos que Colombia se sume próximamente como nación invitada a próximas ediciones”, invitó María Valcarce, directora de Fitur.

Una industria que se recupera

Mientras en Madrid avanzaba Fitur, la Organización Mundial del Turismo (OMT) emitió su barómetro global. Después de una recuperación más firme de lo que se preveía en 2022, según la entidad, es posible que este año las llegadas de turistas internacionales vuelvan a los niveles prepandémicos en Europa y Oriente Medio, al situarse entre el 80 y 95 por ciento. Los turistas, no obstante, en un entorno económico complicado, tienden cada vez más a ajustar sus presupuestos y a viajar a lugares más cercanos a su lugar de residencia.



La OMT prevé un buen año para el sector, pese a diversos retos como la situación económica global y la continua incertidumbre geopolítica. Más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales en 2022, el doble que en 2021, aunque esa cifra se quede aún al 63 por ciento de los niveles anteriores a la pandemia. Todas las regiones del mundo registraron incrementos notables en las cifras de turistas internacionales. Oriente Medio disfrutó del mayor incremento relativo, ya que las llegadas ascendieron al 83 por ciento de las cifras prepandémicas. Europa llegó casi al 80 por ciento de los niveles previos a la crisis del covid-19, con 585 millones de llegadas en 2022. África y las Américas recuperaron alrededor del 65 por ciento de los visitantes, mientras que la región de Asia y el Pacífico solo recuperó el 23 por ciento.

