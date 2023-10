Los planes imperdibles en los dos pueblos colombianos entre ‘los más bellos’ del mundo

Mirador de Filandia: La entrada cuesta $8.000 COP (US $2) para adultos y $5.000 COP (US $1.25) para niños.

Recorrer las calles del pueblo: Camine y déjese llevar entre las calles del pintoresco destino. No olvide pasar por la 'Calle del tiempo detenido' y la 'Calle del convento', donde encontrará pasajes comerciales y algunas de las casas mejor conservadas de la zona.

Casa ‘Encanto’: Dada la popularidad de la película Encanto, que evoca el paisaje y la cultura cafetera, ahora en Finlandia hay un casa ‘Encanto’, donde usted podrá conocer de verdad a ‘casita’ y la realidad que inspiró la creación de la familia Madrigal. La entrada cuesta solo $3.000 COP (US $ 0.80).

Tomarse un café: Si uno va a Finlandia y no se toma un café, entonces nunca fue. La cultura cafetera y la alta calidad de su producto hacen de este enclave uno de los lugares ideales para disfrutar de “un tintico”. Los precios van des los $5.000 COP (US $1.25) hasta los $ 20.000 (US $ 5).