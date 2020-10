Expoartesano 'La Memoria', un espacio para enamorarse de la cultura

Más de 3000 referencias de 300 artesanos de toda Colombia harán parte de Expoartesano La Memoria, la vitrina comercial para los artesanos del país que en esta XI edición se podrá disfrutar a través de www.expoartesano.com.co

Entre los participantes de este año se encuentra José Nacavera desde el Resguardo Kurmadó, en Marsella, quien contó su historia a Beatriz Mesa Mejía para Expoartesano. Esto fue lo que dijo:



Él habla la lengua de su pueblo y se siente orgulloso de su sangre Embera Chamí. Respeta las voces de sus mayores y las tradiciones que vienen en las cadencias de danzas y cantos. Es José Rodelfi Nacavera Onogama, nació en Risaralda y desde hace ocho meses vive en el Resguardo Kurmadó, en Marsella. Habita entre los verdes de altos contrastes de las tierras andinas y entre los tonos armónicos de las chaquiras que trabaja con maestría y que en sus manos se convierten en una explosión de color.



“En el Resguardo Kurmadó vivimos unas 23 familias, más o menos cien personas, la mayoría trabaja en la agricultura y en las artesanías. Tenemos un arraigo fuerte de nuestra cultura que se manifiesta en nuestras vestimentas, en el idioma, en las tradiciones y rituales. Tenemos grupos musicales con instrumentos autóctonos -como tamboras y flautas-, danzas y maestros de la misma comunidad”, dice José Rodelfi, evidenciando un claro interés en que no se pierda aquello que los ha identificado.



Se refiere, por ejemplo, a los jaibaná y la importancia que tienen como médicos tradicionales, sanadores que representan un saber que ha pasado de generación en generación. Son seres espirituales que tienen conocimientos milenarios. Piensa, también, en las ceremonias y rituales que rinden homenaje a la Madre Tierra, tan pródiga en sus frutos y, al mismo tiempo, tan necesitada de cuidado.



José ha querido que su comunidad permanezca unida en su cultura y en sus costumbres. Destaca la fuerza de su lengua nativa que ha logrado mantenerse muy viva a pesar de las influencias externas y los desplazamientos obligados, “ella nos diferencia”, afirma, tal como ocurre con las relaciones de familia, un núcleo fundamental de cohesión para la estructura social.



Esta comunidad está rodeada por árboles nativos y nacimientos de agua que son fundamentales, pues para los Embera Chamí el agua es más que un elemento vital, ya que tiene una carga simbólica consagrada en su pasado.



José vive del trabajo con las cuentas de chaquira y de la agricultura. En esta comunidad hay dos talleres. El suyo se llama Jaiwera y en él trabajan doce familias. El otro está integrado por unas diez o quince personas. Cada uno es independiente, sin embargo, cuando hay ferias y pedidos grandes se unen.



Jaiwera significa “espíritu de una mujer sabia”, surgió hace cuatro años. El papá de José, don Francisco Nacavera, lo abrió: “mi papá lo fundó, pero por su trabajo como líder le quedaba poco tiempo y yo quise continuar con su nombre, hacerlo conocer y participar en las ferias”.



Si bien trabajan con chaquiras, elaborando esos armónicos tejidos de colores, muchas veces usan otros materiales, el cuero, las telas, la guadua, pues algunos clientes les piden hacer apliques en prendas y bolsos. Esta comunidad se ha especializado en un trabajo delicado que va mucho más allá de insertar una cuenta con otra a través de un hilo, pues no es un asunto solo manual, detrás de cada obra hay una labor exigente, que implica sensibilidad y destreza.



Precisamente, en el libro Lenguaje creativo de etnias indígenas de Colombia, editado por Suramericana, el antropólogo Édgar Bolívar Rojas señala: “Lo que hay de semejante en estos tejidos ornamentales es distintivo del lenguaje creativo Embera: articular la delicada elaboración manual con la producción de un sistema de objetos que contienen un dispositivo de saber matemático y geométrico de admirable simetría y movimiento, capaz de inducir la sensación de asomarse al infinito en el espacio limitado de un brazalete o un collar” (Pg. 317).



Agrega que: “Los gestos creativos corresponden a actitudes de intensa concentración mental: la mirada detenida en la progresión, disminución o alternancia de unidades y colores armonizada por la fina motricidad de los dedos. Esta técnica, en apariencia fácil, permite representar ideas y percepciones o simbolizar contextos míticos y rituales mediante un lenguaje fundado en el orden, el cromatismo y la espacialidad que se repite, se alterna, se desdobla, se reduce y crece en series (…)” (Pg. 317).



Elaboran manillas, collares, aretes, pulseras, gargantillas, balacas, pecheras, correas, cinturones, anillos, okamas. Las chaquiras las compran en Pereira. Un collar grande puede llevar más de una libra de cuentas, una pulsera puede hacerse con unas mil. “Antes, nuestros abuelos trabajaban con semillas y otros materiales naturales. Yo llevo unos seis años, cuando empecé a trabajar con mi papá”, recuerda José, para quien esta artesanía, que es totalmente manual, se ha convertido en un modo de vida.



José terminó bachillerato y se graduó como Técnico en Sistemas. Como su padre, también ha sido líder y fue secretario en una asociación Embera. Su esposa es Olga Viviana Tanigama Guasiruma y su hija, de nueve años, comienza a aprender el oficio al lado de sus padres.



Entre los diseños más apreciados está el Okama o “camino que recorre el cuello”, el cual tiene una fuerte carga simbólica y es usado exclusivamente por las mujeres. “Es un elemento sagrado para ellas, el Okama tiene mucho poder”. Habla de liderazgo, es trayecto o senda.



En medio de un gran colorido sus obras se definen en círculos, rombos, cuadrados, espirales, triángulos... Cada dibujo tiene un significado relacionado con el pensamiento Embera. “Nos inspiramos en los caminos, en los árboles, en los ríos, en las montañas y en ciertos animales. Algunos collares se usan para rituales, otros, para un matrimonio, un nacimiento o una despedida”.



En sus azules están el cielo y las aguas; en sus verdes, la vegetación, la etnia; el rojo remite a la sangre, savia vital; a la raza, a algunos frutos; el amarillo habla de sol, unidad y alegría y el blanco simboliza paz y serenidad. Hay manillas de protección contra los malos espíritus, las de rombos son para que el sendero sea leve; otras se usan para convocar la armonía y llamar a los buenos espíritus. Algunas, por su representación simbólica, tienen diseños tan especiales que pueden llevar piedras de la región.



El amor por los colores vivos remite a la alegría del pueblo Embera, por eso, es muy escaso un collar que salga de sus manos hecho con colores pálidos, aburridos… “Esas tonalidades coloridas, además, significan que cuando se trabaja con amor se hacen tejidos más bellos (…)”. La tristeza, dice José, es como una enfermedad. El Okama espanta esa melancolía y la mujer que lo usa siempre se verá feliz”.



El origen de la cultura Embera está en el dios Caragabi. José recuerda a su abuelo cuando le hablaba de esa rica cosmogonía. Y cuando le decía que ese ser mítico “procura que las siembras y los cultivos sean buenos, que las quebradas no se sequen, que el alimento no falte…”. Un mandato ancestral en el que está el cuidado de la naturaleza.



Los tejidos en chaquira se elaboran en familia. Madre, padre, hijos e hijas trabajan juntos. Los talleres generalmente están dentro de las casas. Sin embargo, explica José, “cuando hay un pedido mayor, debo tener a los artesanos trabajando cerca para que no haya errores en el terminado. Artesanías de Colombia es exigente, por eso nos ha capacitado a través del proyecto 20 comunidades, además, fomenta la originalidad”.



José Rodelfi tiene una propuesta de diseños únicos. En sus dibujos hay identidad e innovación. “He aprendido a combinar, a tener nuevas paletas de colores. Además, con mi papá hacemos apliques en correas de cuero para bolsos y comenzamos un nuevo proyecto, con chaquiras estamos elaborando unos cuadros -como pinturas- enmarcados en guadua. Estos son objetos decorativos para las mesas o las paredes que hacemos en un telar especial”.



El arte empieza en las casas de la comunidad Embera, por eso el ejemplo de los padres y abuelos es fundamental, dice José Rodelfi Nacavera Onogama, convencido de la importancia de que las tradiciones se conserven, pues ellas permitirán que su comunidad permanezca unida y fuerte. El trabajo artesanal ayuda a esa permanencia. Él lo sabe.



