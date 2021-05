El extraño pez que apareció en una playa de Estados Unidos

En redes sociales se han compartido las fotografías de un extraño pez que apareció en las playas de Newport Beach, en el estado de California, Estados Unidos.



Las imágenes tomadas por los turistas se viralizaron.



Muchos han hecho mención del extraño vertebrado acuático como un 'pez monstruo', debido a que, inusualmente, cuenta con afilados dientes y tiene espinas como mecanismo de defensa.



El animal en cuestión mide unos 45 centímetros de largo y ha sido identificado como un pez balón del Pacífico, cuyo nombre científico es Himantolophus. Se trata de a una de las 300 especies de rape cuyo hábitat natural se encuentra a unos 900 metros de profundidad, según expone el periódico ‘The Hill’.



Tal fue el temor de las personas del lugar y de quienes vivían cerca que expertos, en compañía de las autoridades, tuvieron que explicar qué tipo de animal era.



Encuentran un pez balompié de aguas profundas del Pacífico en Newport Beach, #California, que es una especie que normalmente habita en profundidades de más de 3000 pies por debajo de la superficie. Es una de las más de 300 especies vivas de rape de todo el mundo. pic.twitter.com/GYY2MqAnXw — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) May 10, 2021

"Aunque el pez en sí no es raro, es extremadamente extraño verlo intacto en una playa en el sur de California", explicó la agencia de excursiones en barco Davey's Locker Sportfishing & Whale Watching, la cual opera en esa región.



En redes como Twitter mucho se ha hablado de las imágenes de esta particular especie.



A los internautas se les hace interesante lo que muchos han denominado como 'las antenas de vinil'. Estas protuberancias, sin embargo, forman la cabeza con forma de asta que usa el animal como señuelo bioluminiscente para atraer a sus presas.



