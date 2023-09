Los ojos de los al menos 2.000 pasajeros de esta colosal embarcación estuvieron esa tarde puestos en un solo lugar: el estrecho de Gibraltar, la unión natural entre Europa y África que conecta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico.



Quienes íbamos en el Norwegian Viva (el segundo de los seis barcos de la clase Prima de la línea de cruceros de la empresa estadounidense) presenciamos esa belleza natural a 31 nudos (57 kilómetros por hora).



Lea además: (Airbnb: los 11 nuevos destinos más reservados en Colombia desde 2020)

Es el tercer día navegando por las aguas del mar Mediterráneo en el viaje inaugural del Norwegian Viva, que zarpó desde el puerto de Civitavecchia, a una hora en transporte terrestre desde Roma (Italia), visitando Toscana, Cannes (Francia) e Ibiza (España).



La embarcación se dirige a su último destino en Lisboa (Portugal), pero antes de su llegada la naturaleza guardaba una sorpresa: el punto más estrecho entre dos continentes separados por 14,4 kilómetros de océano.



Ningún pasajero se lo quería perder. Por eso recorrían los casi 300.000 metros de longitud que tiene el Norwegian Viva para encontrar el espacio perfecto y capturar el momento. Sin embargo, muchos prefirieron –incluido el autor de esta crónica– dirigirse a la sala de observación, ubicada en el piso octavo de 12 que tiene este crucero.



En ambos costados se observan distintas embarcaciones acercándose para navegar por el estrecho mientras nosotros pasamos por el famoso peñón de Gibraltar, un macizo rocoso unido a la península ibérica por un istmo de arena.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía tomada en el estrecho de Gibralta. Foto: Camilo Peña

Se trata de un recuerdo imborrable, pero no el único, en un viaje de cuatro días marcado por el lujo, experiencias gastronómicas y entretenimiento a bordo de un barco con capacidad para 3.099 personas, similar a su hermano el Norwegian Prima. Este recorrido se inició en Civitavecchia, un municipio de la ciudad metropolitana de Roma, y para quienes somos primerizos en cruceros es importante cumplir con ciertos requisitos antes de embarcar.



Primero, se debe realizar check-in y luego seguir varios procedimientos de seguridad en los que la maleta será revisada y embarcada por el personal. Más adelante los pasajeros reciben una tarjeta personalizada: permite el ingreso al barco, al cuarto, verificar reservas de restaurantes, atracciones y actividades, y realizar pagos (la tarjeta de crédito es vinculada).



Una vez dentro, dos características captan rápidamente la atención: la magnitud del barco y el tamaño de las cabinas. Cada uno de los pisos tiene ascensores y pantallas táctiles que brindan información diaria sobre las actividades en el barco.



Cuenta con tiendas de joyería, tecnología y ropa. Y, como si se tratara de un hotel y lejos de imaginar que un barco pueda ofrecer semejante nivel de confort, la habitación está dotada de baño (con agua caliente), clóset, cama doble, televisor (ofrece catálogo de películas pagas y gratis) y balcón.



Tener balcón en un cuarto de un crucero estimula los sentidos e incrementa la adrenalina. Imagínese sentarse en la noche y ver el oleaje del Mediterráneo o despertarse y tener una vista espectacular de Cannes, en la Riviera Francesa. Todo depende del plan que el viajero escoja, así como el servicio de internet.

Facebook Twitter Linkedin

El crucero tiene siete tipos de camarotes. En la foto, la habitación con balcón, que tiene una tarifa de 3.000 dólares por persona. Foto: Raisa Rivas

¿Qué hacer?



Es una pregunta que ofrece muchas alternativas pues son múltiples los planes que ofrece el Norwegian Viva. Comencemos por una de las actividades más emocionantes. Resulta que en el último piso, el 17, hay una pista de karts. Así como lo lee, ¡una pista de karts! Son 15 carros para competir y, por supuesto, los más chicos son quienes aprovechan esta experiencia, disponible también para adultos. Es una pista en la cima de este barco, que es un 22 por ciento más grande que las embarcaciones anteriores de esta compañía.



Lea también: (World Travel Awards: Colombia recibe varios reconocimientos en excelencia turística)

Facebook Twitter Linkedin

En el último piso del barco están la piscina, la pista de karts, los toboganes y el restaurante que ofrece bufé. Foto: Camilo Peña



A través de una aplicación móvil o del correo físico en la habitación, la tripulación informa sobre los planes disponibles en el barco. Le ofrecerán exposiciones de arte, clases de baile, karaoke, show de comedia, exhibiciones de deportes, bingos, música en vivo y obras de teatro. Este crucero tiene una particularidad y es que su teatro –en donde se realizan conciertos, shows en vivo, etc.– es desmontable y en las noches se convierte en pista de baile con DJ abordo.



Marzena Slodyczka, directora del Norwegian Viva, explica que “siempre estamos en constante cambio y para elevar la experiencia del Norwegian Prima convocamos el musical de Beetlejuice, el hit de Broadway basado en la película de Tim Burton. El 26 de agosto realizamos la premier y desde el 30 de septiembre estará disponible”.



Aciertan quienes afirman que conocer la totalidad de un barco de esta magnitud en cuatro días no es posible, pero una opción para dejarse sorprender es caminar y perderse. Así logrará descubrir lugares como el Galaxy Pavilion, un centro de realidad virtual compuesto por 14 atracciones, desde salas de escape hasta simuladores de carreras.



Los barcos de la línea Prima sobresalen por sus spas y el Viva no es la excepción. Ofrece una suite termal en una cascada de agua de dos pisos, piscina caliente y sauna, experiencia que se complementa con un mirador al que los pasajeros acceden para observar el mar al ritmo de música relajante.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce la entrada principal del spa. Foto: Camilo Peña

Más allá de las olas



El mar no es el único protagonista de esta aventura. La ruta del Norwegian Viva por el Mediterráneo se distribuye en cuatro paradas: Toscana (Italia), Cannes (Francia), Ibiza (España) y Lisboa (Portugal). El barco atraca en cada uno de estos destinos y los pasajeros pueden descender para conocerlos, bien sea a través de excursiones (tienen costos adicionales) o por cuenta propia.



En la región de la Toscana, por ejemplo, se ofrece un tour para conocer Lucca, un pueblo famoso por sus murallas que datan de los siglos XVI y XVII. Un lugar ideal para quienes disfrutan de caminar, montar bicicleta y probar la pizza italiana.



En Cannes, entre tanto, el barco no atracó en un puerto sino que los pasajeros fueron transportados desde el Viva hasta la ciudad a través de pequeñas embarcaciones. Una vez en tierra se puede conocer el Palacio de Festivales y Congresos de Cannes, en donde se realiza el famoso Festival Internacional de Cine, y caminar por Rue d’Antibes, una de sus calles principales.



Ibiza, entre tanto, es famosa por sus fiestas y no por menos es conocida como la capital mundial de la electrónica. La recomendación es recorrer Playa d’en Bossa, la localidad más turística de la isla. En Lisboa, el último destino, los pasajeros deciden qué actividades hacer o qué destino seguir.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce una de las calles principales de Canes, en Francia. Foto: Camilo Peña

Comida, ¿qué escoger?



El bufé está incluido en la experiencia. Se puede desayunar, almorzar y cenar, según los horarios establecidos. Nelson Martins, gerente general del Norwegian Viva, explica que los menús son diseñados de acuerdo con las rutas de los barcos. La comida abunda: va desde huevos, fruta, ensaladas y helados, hasta pizza, pollo, carne, sopas y pescado. La oferta es variada y no hay límite para comer.



Ahora bien, el barco también ofrece ocho restaurantes especializados para elevar la experiencia. En nuestro recorrido conocimos Hasuki, de concepto cocina show, en donde los chefs a través de malabares y cantos cocinan platos exclusivos de camarones, bistec, pollo y arroz frito en una parrilla de acero.



También probamos Le Bistro, un restaurante de comida francesa, que ofrece platos como filete de pescado y sopa de champiñones. Y, además, degustamos Food Republic, especializado en comida tailandesa: la recomendación, el ramen.



Luis Ortega es caleño y trabaja en Norwegian desde hace 11 años. Actualmente es director de Operaciones y Desarrollo de Bebidas en Viva, y cuenta las estrategias de sostenibilidad que implementan.

Facebook Twitter Linkedin

El restaurante Hasuki ofrece una experiencia de cocina show y platos de bistec, pollo y arroz frito. Foto: Camilo Peña

“Nosotros llevamos varios años en esta tendencia y dejamos de servir plástico en los bares, tampoco utilizamos vajillas y pitillos plásticos. Además, tratamos de reciclar las cáscaras de las frutas, con un proceso de limpieza riguroso, para ofrecer diferentes bebidas”, indica Ortega.



Y agrega: “De hecho, todo el café que se sirve en este crucero es colombiano, gracias a una negociación que logré hacer. Hay que llevar a Colombia a todas partes del mundo”.

Si usted va

- Los colombianos no necesitamos visa para hacer la ruta relatada en esta crónica. Basta con el pasaporte y una vez entre a la Unión Europa, no le pedirán ningún otro documento.



- Si bien la mayoría de las actividades están incluidas en la tarifa del plan, debe tener en cuenta que una vez esté adentro deberá pagar por las excursiones en los destinos y, también, por las cenas en los restaurantes especializados. Los precios de los platos oscilan entre 30 y 50 dólares.



-Antes de desembarcar en las paradas es importante que esté atento a la hora de salida del barco. Si se queda, no podrá volver a ingresar.



- Los planes de internet varían. Para un dispositivo cuesta 150 dólares.



- La primera noche puede sentir mareo, pero se acostumbrará.



CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY

​Invitación de Norwegian Viva (NCL).