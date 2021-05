¿Existen playas nudistas en Colombia?

Colombia es un país rico en fauna y flora, en la diversidad de climas, la hospitalidad de la gente, entre muchos otros factores que resultan atractivos para extranjeros y nacionales.



Uno de los puntos que tienen en cuenta los turistas a la hora de viajar y conocer un lugar nuevo es la disponibilidad de playas y sobre todo las posibilidades y restricciones que se tengan en ellas.



Una de la más atractivas para extranjeros es Boca del Saco, la única playa nudista en Colombia. Sin embargo, según la página del Parque Tayrona legalmente no está constituida como una playa nudista, pero los visitantes suelen practicar esta modalidad ya que es una playa no muy concurrida.



Esta playa, ubicada en el Parque Tayrona (Santa Marta), es reconocida por su tranquilidad y por estar a tres horas caminando desde la entrada del Parque. Esta, más exactamente, se encuentra después de la playa Cabo San Juan, una de las más famosas a nivel turístico.



Cabe destacar que no es permitido el baño pero los visitantes pueden disfrutar del agua en sus orillas con mucha precaución, según las recomendaciones del Parque.



Con información de ParqueTayrona.com

