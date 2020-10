Conozca algunos de los lugares menos ruidosos del planeta

iStock

Antártida



Está ubicado en el polo sur de la tierra y no cuenta con población nativa originaria, por lo cual el silencio ha predominado allí durante buena parte de la historia del planeta.



Tanto es así que, en 2019, un grupo de ochenta científicas dedicaron un día de la expedición Homeward Bound para identificar el terreno. "Hay un sinnúmero de tonos e intensidades del color blanco, a los que no estamos acostumbrados (...) y una gran tonalidad de silencios para los cuales nosotros no tenemos afinado el oído", le dijo la científica costarricense Christiana Figueres a la agencia de noticias 'EFE'.