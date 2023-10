Unión Europea alerta sobre estafas con permiso de viajes Etias: 'Aún no está en vigor'

Un contundente mensaje acaba de elevar la Unión Europea en Colombia sobre Etias, un sistema de autorización que deberán tramitar las personas de 58 países antes de viajar a países europeos.



La comunidad política alertó que este permiso de viajes aún no está en funcionamiento y que, de hecho, los ciudadanos colombianos y del mundo están siendo estafados en supuestos trámites de expedición.



"Somos conscientes de que hay un cierto nivel de estafas en relación al Etias y queremos dejar un mensaje claro: este permiso no está en vigor. Por ahora los ciudadanos colombianos y de otros países que viajen a la Unión Europea no necesitan pagar ningún tipo de tarifa y por ahora no necesitan de este permiso", advirtió Pablo Neira, jefe de la Sección Comercio de la Unión Europea en Colombia.



Neira explicó que todavía no existe total claridad sobre cuándo entrará en funcionamiento este sistema de autorización de viajes, pero esperan que comience a funcionar durante el 2024, particularmente en el tercer trimestre.



"Actualmente no tenemos habilitado ningún sitio web para realizar este trámite", advirtió la Unión Europea.

El Etias entrará en funcionamiento en el tercer trimestre de 2024. Foto: iStock

"Hasta el momento hemos identificado más de 60 páginas web a escala mundial que ofrecen expedir el Etias de manera fraudulenta y es de gran preocupación para nosotros. Queremos evitar que la gente pague a estas páginas falsas para un permiso que todavía no existe", aclara Neira.



El jefe de la Sección de Comercio de la Unión Europea en Colombia explica que el Etias "no es una visa, es un procedimiento que se aplicará a viajeros procedentes de países que no requieren visa como es el caso de Colombia y Estados Unidos, es simplemente un paso administrativo”.



Además, la Unión Europea en Colombia aclara que actualmente no existe ninguna página web oficial para obtener esta autorización de viaje. "Una vez entre en funcionamiento, el costo aproximado sobre este trámite será de 7 euros, aproximadamente unos 30.000 pesos colombianos".



Y agregó: "El Etias es un formulario. Si buscamos un equivalente colombiano sería muy parecido al check-mig, en donde las personas tendrán que rellenar en línea, entregar una serie de datos y esperamos que la aprobación sea en cuestión de minutos o horas"

'Hay mucha desinformación'

Entre tanto, la Unión Europea aclaró que buscará acciones legales para tumbar las páginas fraudulentas sobre el ETIAS y recordó que actualmente el único sitio web que ofrece información oficial es eeas.europa.eu/Colombia.



Detallaron, además, que ETIAS es un permiso que estará vigente hasta por tres años para estadías por tres meses y será requerido para viajar a países como Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Alemania, Portugal, Suecia, Suiza, Polonia, entre otros territorios europeos.



"Con este permiso estamos seguros de que el número de turistas colombianos hacia la Unión Europea no se caiga, al contrario, crezca. Esperamos que una vez se oficialice el permiso, entraremos en un proceso de pedagogía en todo el mundo", agregó Neira.



