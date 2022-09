¿Está planeando visitar Europa en los próximos meses? Ojo, tenga en cuenta que durante el 2023 las personas no ciudadanas de la Unión Europea y que están exentas de visado Schengen deberán diligenciar un nuevo formato para poder ingresar.



Se trata del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), una autorización de viaje previsto para personas que viajarán por estancias cortas a los 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos internos.

La Unión Europea en Colombia, consultada por EL TIEMPO, explica que ETIAS "contribuirá a identificar cualquier riesgo de seguridad o migración irregular que puedan presentar los visitantes exentos de visado antes de que lleguen a las fronteras de la Unión Europea. También facilitará el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros que no plantean tales riesgo".

¿ETIAS es similar a una visa?

La Unión Europea en Colombia asegura que ETIAS "no reintroduce obligaciones similares a las de visados y no será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud".



Asimismo, no se requerirá ninguna documentación adicional más allá de un documento de viaje válido y no supondrá ninguna carga administrativa importante para los viajeros. "Todo el proceso será rápido y sencillo", añade la Unión Europea en Colombia.

¿Los colombianos deberán solicitar la autorización ETIAS?

Actualmente los colombianos con pasaporte vigente no requieren de la visa Schengen para realizar visitas cortas (aproximadamente hasta de 90 días) en 26 países europeos como España, Francia e Italia.



Sin embargo, una vez entre en vigor ETIAS los viajeros colombianos deberán solicitar su autorización antes de su visita al Espacio Schengen. Es importante tener presente que el ETIAS también será necesario para los viajes a Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia.





Una vez que el ETIAS esté operativo, los viajeros tendrán que solicitar una autorización ETIAS antes de su visita al espacio Schengen. Foto: Florencia, Italia. Foto: Civitatis

¿Cuánto entrará en funcionamiento ETIAS?

Según la planificación actual, está previsto que ETIAS entre en funcionamiento a partir de noviembre de 2023.

¿Cómo se solicitará esta autorización?

La Unión Europea indica que el proceso para expedir el ETIAS será únicamente virtual y "se tardará unos minutos en rellenar una solicitud que, en la gran mayoría de los casos (se calcula que más del 95 por ciento), dará lugar a una aprobación automática. El proceso será sencillo, rápido y asequible para todos".



"En casos limitados, cuando se necesitan controles adicionales del viajero, la emisión de la autorización de viaje puede demorar hasta 30 días", dice la Unión Europea. Detallan, además, que los guardias fronterizos comprobarán la autorización junto con los documentos de viaje al cruzar la frontera de la Unión Europea.

¿ETIAS tendrá algún costo?

La autorización ETIAS tendrá un costo de siete euros (aproximadamente 31.500 pesos al cambio actual), que será una tasa única.



ETIAS tendrá una validación durante tres años y para múltiples entradas. "A modo de comparación, la autorización de viaje de Estados Unidos -ESTA- cuesta 21 dólares y es válida durante dos años", añade la Comisión Europea en Colombia.



