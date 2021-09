¿Quiere viajar a Aruba? Tenga en cuenta estos requisitos

Se acerca la semana de receso, y muchos colombianos están pensando en aprovechar esos días para visitar Aruba, un destino soñado que además es, desde el punto de vista de la pandemia, seguro, pues el 75 por ciento de su población mayor de 12 años ya está vacunada contra el covid-19.



Para evitar contratiempos, conviene tener en cuenta los requisitos de ingreso a la isla, para viajeros del exterior.



Lo primero que cabe aclarar es que Aruba no exige visa a sus visitantes. Basta tener un pasaporte vigente al momento de ingreso al país y la culminación de la estadía autorizada en Aruba.



También se pide la presentación del carné de vacuna contra la fiebre amarilla; esta debe haber sido aplicada por lo menos 10 días antes del viaje y tiene que estar diligenciada en el cartón amarillo (los pasajeros argentinos y chilenos están exentos de este requisito).



Para garantizar la seguridad de todos, los visitantes mayores de 12 años deben contar con una prueba PCR negativa para covid-19, con una vigencia no mayor a 72 horas antes del viaje. Cabe anotar que existe la opción de poder practicarse este examen en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, pero el viajero debe esperar entre 8 y 24 horas en cuarentena en su lugar de alojamiento, hasta que llegue el resultado.



Al igual que ocurre con muchos destinos, Aruba también exige que sus visitantes diligencien la tarjeta migratoria (ED Card en línea a través de este link), entre las 72 horas previas al viaje.



Durante el registro de la ED Card se pedirá el pago del seguro, que son 15 dólares por persona adulta y es gratis para niños menores de 14 años; de modo que es importante tener a la mano una tarjeta de crédito. En caso de presentar algún inconveniente durante el pago del seguro se pueden poner en contacto en este correo: support@arubavisitorsinsurance.com.



El Seguro de Visitantes de Aruba es un seguro de viajes obligatorio que ayuda a proteger a los visitantes respecto a los gastos médicos y no médicos incurridos si dan positivo por covid-19 durante su estadía en Aruba.

Esta isla caribeña cuenta con algunas de las mejores playas del mundo. Foto: Aruba Tourism Authority

Cuando complete con éxito el proceso de la ED Card, el pasajero recibirá la confirmación de aprobación para el viaje, que debe mostrarse digitalmente o en forma impresa durante el check-in o al abordar



Antes del viaje se recomienda descargar la aplicación móvil Aruba Health, que tiene información de los lugares que cuentan con el sello de salubridad y que tienen todos los protocolos de bioseguridad implementados para proteger a los locales y turistas.



Durante el vuelo se debe usar tapabocas, al igual que en los espacios cerrados de la isla.



Es indispensable contar con un tiquete de avión válido de ida y vuelta o de tránsito y demostrar que cuenta con los fondos económicos necesarios para cubrir su estadía en la isla (150 dólares por día en tarjeta de crédito o efectivo).



También tener los documentos necesarios para regresar al país de origen o para entrar a uno donde tiene el derecho de ingresar, por ejemplo un permiso (visa) de residencia (temporal o permanente), un permiso de reingreso o una visa de ingreso.



Cabe resaltar que la entrada y la estadía en Aruba es una decisión del funcionario de migración. Las autoridades migratorias tienen la autorización para conceder o rechazar el ingreso en la frontera.



El período máximo estándar de tiempo que una persona puede ser admitida en Aruba como turista es de 30 días. Previa solicitud, este período se puede extender a un máximo de 180 días por año calendario.



Si está interesado en conocer más detalles de sobre requisitos de viaje a Aruba, puede hacerlo a través de este enlace.

*Con información de la Autoridad de Turismo de Aruba

