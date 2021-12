Algunos de los destinos más baratos para viajar en América Latina

La pandemia del nuevo coronavirus afectó considerablemente al sector turístico, pues los países tuvieron que cerrar sus fronteras e imponer otras restricciones para mitigar los contagios. Aunque se han reactivado las actividades, la Organización Mundial del Turismo, OMT, aseguró que la recuperación de esta industria ha sido lenta.



Por otro lado, la aparición de la variante ómicron ha causado preocupación entre los líderes mundiales, ocasionando que se suspendan los vuelos provenientes de África austral. Situación que tiene inquietada a la industria, por lo que 70 organizaciones de viajes de Europa hicieron un llamado para evitar medidas que impidan la libertad de circulación y, por el contrario, solicitaron se diseñen iniciativas que protejan a los viajeros.

Por ello, si desea viajar en sus vacaciones de fin de año, recuerde seguir los protocolos de bioseguridad y, sobre todo, tenga en cuenta las restricciones que aún mantienen algunos países.



(De interés: 70 organizaciones de turismo piden evitar medidas divergentes anticovid).



Acá le mostramos algunos destinos económicos que podrían interesarle en América Latina.

Bolivia

Para ingresar a este país de gran riqueza cultural debe contar con el esquema completo de vacunación, la segunda dosis debe haber sido aplicada al menos 14 días antes de su llegada, de lo contrario, debe presentar una prueba PCR negativa.

La plaza Murillo está ubicada en el centro de La Paz. Foto: iStock

En caso de no estar vacunado, debe presentar la prueba y hacer cuarentena obligatoria.



(Lea también: Argentina: Los 11 sitios declarados por la Unesco como Patrimonio Mundial).

El Salar de Uyuni se encuentra en la cordillera de Los Andes y es la salina más grande del mundo, incluso se puede ver desde el espacio. Foto: iStock

Los precios aproximados de los vuelos a La Paz, se encuentran desde $998.750 hasta $2.197.250, dependiendo la aerolínea. En cambio, si prefiere viajar por carretera, en vehículo particular, el viaje le tomará dos días y medio y un valor de entre $1.134.580 y $1.653.930, según el portal 'Rome2río'.



En cuanto a alojamiento, de acuerdo con 'Trivago', se pueden encontrar hoteles desde $90.000 la noche, valor que aumentará dependiendo del tipo de estancia y las comodidades que desee.



Aunque la capital boliviana es un buen lugar, este país andino cuenta con gran variedad de destinos por conocer, como Isla del Sol, el Lago Titicaca, Copacabana, Tiahuanaco, el Cristo de la Concordia y el salar de Uyuni, el desierto salino más grande del mundo.



En cuanto a alimentación, según la publicación 'Vivir Enn', con menos de $12.000 podrá comer en los bares más baratos del país, pero si prefiere acudir a un restaurante (2 platos + postre) el costo será de $39.936, aproximadamente.

Perú

Reconocido a nivel mundial por su gastronomía, este es otro paraíso con infinidad de lugares por descubrir. Lima, por ejemplo, es un buen espacio para conocer de la cultura y saborear los mejores platos peruanos, de hecho, tienes varios restaurantes de nivel mundial a los que puede ir a precios bajos.



(Puede leer: Un día en Machu Picchu, el gran santuario de los incas).

Larcomar es un reconocido centro comercial en Lima, ubicado al final de la avenida Larco, en Miraflores. Foto: iStock

Según estimaciones de 'Rome2rio' los vuelos a Lima tienen un valor entre los $339.462 y los $1.198.103. Mientras que se puede encontrar habitaciones de hotel desde los $70.000, de acuerdo con 'Trivago'.



Algunos de los atractivos del país inca son Machu Picchu, el Valle Sagrado, el Cañón del Colca, las Líneas de Nazca, entre otros.

Machu Picchu es uno de los atractivos turísticos por su historia y variada diversidad. Foto: iStock

Tenga en cuenta que para entrar al país debe diligenciar una Declaración Jurada de Salud, 72 horas antes del viaje. Asimismo, debe estar vacunado con las dos dosis o dosis única, si es el caso, o presentar una prueba PCR negativa.



(Le recomendamos: Cinco destinos donde se puede ver la nieve en Suramérica).



Además, es obligatorio el uso de tapabocas en lugares públicos, espacios cerrados y el transporte público.

Ecuador

Al igual que en Perú, las personas que deseen conocer Ecuador deberán presentar de manera obligatoria la Declaración de Salud del Viajero, el certificado de vacunación o una prueba PCR negativa no mayor a as 72 horas.

La línea del Ecuador divide el planeta en dos mitades, un destino atractivo para los visitantes de todo el mundo. Foto: iStock

Si desea viajar en avión, debe saber que los precios están entre los $500.000 y los $600.000, dependiendo el destino. Según 'Kayak', un vuelo directo a Guayaquil puede costar $553.750, mientras que a Quito vale $625.978, en clase económica.



(Vea: Los lugares y fechas claves para viajar a ver las auroras boreales).



Los cálculos entregados por 'Vivir Enn' estiman que la alimentación en Ecuador es económica, por ejemplo, en un restaurante de bajo costo puede encontrar precios desde los $9.869, aunque los precios varían dependiendo la región.



Por el lado del transporte, un pasaje de transporte público cuesta $1.000 aproximadamente, mientras que el promedio de una carrera en un taxi es de 3 dólares ($11.843).



En cuanto a alojamiento, en 'Trivago' encuentra ofertas desde $55.000 la noche, valor que aumentará dependiendo las comodidades del hotel.

Panamá

Los vuelos directos a Ciudad de Panamá se pueden encontrar desde los $670.000, pero si desea ir por vía terrestre el valor será de Mientras en 'Trivago' hay una gran variedad de alojamientos desde los $79.987 la noche.



(Además: ¿Qué países puedo visitar con cédula de ciudadanía colombiana?).

La capital de Panamá es una ciudad moderna con hermosos rascacielos. Foto: iStock

De acuerdo con 'Vivir Enn', para poder movilizarse en metro o autobús es necesario comprar una tarjeta recargable que vale aproximadamente $7.8920 y cada pasaje tiene un valor de $986 o $2.170 respectivamente. El mismo portal asegura que un plato de comida en un restaurante puede costar $47.352, aproximadamente.



Uno de los planes que no se puede perder si viaja al país vecino, según 'TripAdvisor', es visitar el Centro de Visitantes de Miraflores, desde donde se puede apreciar el canal de Panamá gracias a las terrazas y galerías de observación.



(Le sugerimos: Check Mig: Cómo es el pre-registro migratorio para entrar o salir del país).



Tenga en cuenta que las personas no vacunas pueden ingresar al país siempre y cuando presenten prueba PCR negativa, mientras que las personas con esquema completo no tienen restricciones. Eso sí, el uso del tapabocas es obligatorio.

Puerto Rico

Si desea un destino más caribeño, puede visitar San Juan de Puerto Rico. Los vuelos a este lugar paradisiaco están por encima del millón de pesos, pero puede estar pendiente de los descuentos y promociones que realizan las aerolíneas.



Los colombianos no vacunados no podrán entrar a la isla, por ello, deben demostrar que cuentan con el esquema completo de vacunación y, además, entregar una prueba covid negativa.

El castillo de San Felipe del Morro es una ciudadela construida por los españoles entre el siglo XVI y XVIII. Foto: iStock

(Siga leyendo: Los principales atractivos naturales de las seis regiones de Colombia).



'Kayak' destaca que el alojamiento promedio cuesta $728.830 y que "el transporte público no es tan bueno, pero sí puedes encontrar autos de alquiler a buenos precios", lo que le permitirá movilizarse por los diferentes atractivos turísticos de la ciudad. En cuanto a los taxis, una carrera de media hora puede llegar a costar $47.292.



Entre los atractivos de este paraíso caribeño se encuentran el castillo San Felipe del Morro, el castillo de San Cristóbal y otros espacios con arquitectura colonial.

