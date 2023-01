Con un dólar cercano a los 5.000 pesos y con los tiquetes aéreos subiendo sus tarifas por cuenta del IVA que vuelve a quedar en 19 por ciento (estaba en 5 por ciento), es clave pensar bien en los destinos internacionales a donde podría viajar y en donde rendirá más el cambio monetario.



Según los últimos datos de Bloomberg, el peso colombiano es la segunda moneda de América Latina más devaluada y la tercera entre las monedas emergentes con una variación de -15,9 %. Una situación que se presenta desde el segundo semestre del 2022, cuando llegó a ser una de las más devaluadas del mundo.

La moneda solo es antecedida por el peso argentino con un retroceso de 41,8 %. En contraste, el peso chileno aumentó 0,02 %, seguido por el sol peruano que creció, con una revaluación de 4,9%; el peso mexicano, con 5%; y el real brasileño, con 5,5%.



Solo nos supera la lira turca y el peso argentino. Mientras que México, Brasil y Perú tienen las únicas monedas en el mundo que le ganan al dólar.

Con esa información, la recomendación principal para cuidar el bolsillo es elegir países cuya divisa sea similar a la colombiana.



Adriana Torres, directora de Turismo Vacacional de Aviatur, recomienda destinos de Suramérica. "El dólar siempre será la moneda oficial. No obstante, lo que es Argentina, México y Perú podemos hacer cambios directos en pesos y de esta manera resulta más asequible", explica Torres.

Perú y sus maravillas como Machu Picchu, por su cercanía y cambio monetario es conveniente para los colombianos. Foto: EFE. Archivo

En Argentina, por ejemplo, 100 pesos argentinos equivalen a 3.175 pesos colombianos. Para que se haga una idea, un taxi desde Recoleta a Palermo (dos barrios turísticos de Buenos Aires) puede costar alrededor de 750 pesos argentinos, aproximadamente 23.000 pesos colombianos. Una comida sin vino tiene un precio que ronda los 3.500 pesos argentinos.



Entre tanto, 100 pesos mexicanos equivalen a 24.784 pesos colombianos. Un taxi en Ciudad de México tiene un costo promedio de entre 80 y 150 pesos mexicanos, y por aplicación el precio oscila entre 100 y 250 pesos.



Una cena en la calle cuesta entre 70 y 100 pesos mexicanos por persona; en un restaurante clase media entre 200 y 500 pesos, dependiendo la zona de la ciudad y el tipo de platillos y bebidas.



En Perú un (1) sol equivale a 1.226 pesos colombianos. Para que lo tenga en cuenta, una carrera en taxi aproximadamente cuesta 25 soles, es decir, 30.000 pesos.

La mezquita de Santa Sofía se construyó, originalmente, como una catedral cristiana ortodoxa. Foto: Adriana Garzón

Aunque la distancia es mayor, un destino con moneda conveniente al cambio es Turquía por su moneda devaluada frente al peso, por lo que será este año un destino más convenientes para el poder adquisitivo de los colombianos.



"Actualmente muchas personas están cotizando para viajar al Caribe, porque sus cambios de monetización no están resultando tan grandes. Destinos como Punta Cana, Cancún y Curazao se están cotizando. En el tema de cruceros también se está moviendo mucho, específicamente desde Miami, que resulta una opción porque el cambio y la inversión no resultan tan grandes", recomienda Torres.

Recomendaciones para cuidar los pesitos

Comprar con anticipación los viajes de la temporada de fin de año y empezar a pagar poco a poco, hacer una asignación mensual, para que la suma no tenga que salir de una del bolsillo. Compre hoteles con promociones, tiquetes aéreos entre semana (de lunes a jueves tienen mejores tarifas). Si puede, prefiera viajar en temporada baja (se evitará congestiones y todo será más económico).



Viajar a destinos convenientes por el cambio de divisas: Elija destinos cuya moneda se encuentre también débil, que está siendo afectado por un dólar caro, así podrá comprar más moneda de ese lugar con los dólares que lleve. Viajar a un país con una economía fuerte castiga mucho el cambio.



Hay que planificar los viajes a largo plazo, y preferir los planes todo incluido. El Caribe con sus planes de sol y playa, la Riviera Maya, Cancún, República Dominicana. Centroamérica, México y Panamá, Brasil, Chile, Argentina, México, Ecuador, Perú.

Aruba y las otras islas del Caribe, por su cercanía y planes todo incluido son muy convenientes. Foto: María del Mar Quintana Cataño



Sea cuidadoso con sus gastos en el destino, en lo posible llevar dólares y cambiarlos por la moneda del destino, para no llegar tan endeudados. Si tienen dólares comprados, es el momento de sacarlos, ya logró un ahorro. Hay que evitar los excesos en consumos en licor y alimentación. Controle (o evite) gastos en souvenirs y compras innecesarias. Incluso, recuerde que hoy es muy controlado el peso de las maletas. Pagar con tarjeta de crédito, no es conveniente en este momento.



Si su bolsillo le demanda hacer viajes más austeros, elija quedarse en hostales albergues, comer en la calle o supermercado, caminar en vez de usar transporte (incluso público). ¿Qué tal viajar en bus largas distancias, incluso en la noche para ahorrarse una jornada de hotel? Pero recuerde, para viajar barato también debe planificar muy bien su estrategia.



Aprenda a jugar con las opciones que le dan las aerolíneas. Hoy las aerolíneas ofrecen múltiples opciones de tarifas para los viajeros. Las más económicas serán para los viajeros prácticos, que se anticipan en la compra, que van con un solo morral a la mano, que no necesitan estar comiendo en los vuelos, que se acomodan a la silla que les asignen. Recuerde: Hoy cualquier 'capricho' ya es un lujo, cuando de volar se trata.

Es el momento de conocer el país. Teniendo en cuenta que, para el pago de viajes internacionales, la moneda base para el cambio es el dólar, adquirir viajes hacia otros países en el momento puede resultar muy costoso; por esto, la recomendación es buscar destinos nacionales. Colombia alberga gran variedad de lugares mágicos que sin duda brindarán excelentes experiencias y les permitirán pasar sus vacaciones soñadas.