Estos son los destinos que marcaron la agenda turística durante el 2023 

El turismo internacional fue protagonista durante este 2023, después de una vertiginosa caída de ingresos que alcanzó los 1,1 billones de dólares en todo el mundo ocasionada por la pandemia de covid-19, según la Organización Mundial del Turismo (OMT).



La recuperación en el sector ha sido significativa, a tal punto que al cierre de este año la OMT pronostica que va camino de lograr casi el 90 por ciento de los niveles previos a la pandemia. La OMT estima que 975 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y septiembre de 2023, un aumento del 38 por ciento respecto a los mismos meses de 2022.

De hecho, países como Arabia Saudita, que tradicionalmente han sido herméticos y con una economía basada en el petróleo, le están apostando a su descarbonización y proponiendo el turismo, en un plan que contempla atraer a 120 millones de viajeros para 2030.



Colombia no es ajena a la tendencia de recuperación turística. Un reciente estudio de la consultora ForwardKeys reveló que el territorio nacional es el segundo país, después de la República Dominicana, en la lista de destinos mundiales con mejor recuperación turística en comparación con 2019, teniendo en cuenta la llegada de turistas extranjeros.



Según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre enero y octubre del año en curso han sido 4’646.044 los viajeros provenientes del exterior, un 27,4 por ciento por encima de los registrados durante el mismo periodo de 2022.



No obstante, el cierre de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air a comienzos de este año generó que los tiquetes aéreos nacionales se incrementaran en un 31 por ciento. La ruta con precios más altos fue Bogotá-San Andrés, con un alza del 72,5 por ciento, según un reporte del portal viajala.com.co. Expertos en el tema, aunque reconocen la rápida recuperación del sector en Colombia, advierten que el incremento del combustible de aviación (52 por ciento de junio a junio), la inflación y el alza del IVA del 5 al 19 por ciento siguen impactando el turismo interno.

Arabia Saudita

Este país de Oriente Próximo se abrió al mundo en 2019, al ofrecer permisos de turismo para 49 naciones en una gran estrategia que contempla reducir su dependencia del petróleo.



Este año, el Reino adelantó estrategias para cumplir con el objetivo de atraer 120 millones de turistas para 2030 (nacionales e internacionales), que van desde la realización de conciertos con famosos cantantes o la contratación de estrellas de fútbol como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema hasta el inicio de la construcción de gigaproyectos como The Line, una ciudad inteligente sobre una línea totalmente recta a lo largo de 170 kilómetros por el desierto, que empieza a orillas del mar Rojo. Asimismo, el país lanzó recientemente una segunda aerolínea llamada Riyadh Air, que iniciará operaciones el próximo año y volará a 100 destinos, incluida América Latina, con el fin de potenciar la conectividad área.



Lea también: (Arabia Saudita: la estrategia del reino para descarbonizar su economía hacia el turismo)

Vista general de Riad, capital de Arabia Saudita. Foto: Camilo Peña

Reino Unido

Desde que el Reino Unido eliminó la visa para los colombianos (9 de noviembre de 2022) por un periodo máximo de seis meses, el turismo nacional hacia ese estado unitario ha registrado cifras positivas. Según Anato, en 2022 salieron 36.036 colombianos hacia el Reino Unido, es decir, un 8 por ciento menos que en 2019. Sin embargo, entre enero y octubre de 2023 viajaron 47.510 personas, lo que significa un incremento del 67 por ciento con respecto al dato del mismo periodo de 2022. Y al no tener visa a este país, se abre un abanico de destinos turísticos para visitar en naciones como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El Big Ben, la Torre de Londres, la guardia real y los taxis son uno de los iconos más característicos de la capital inglesa. Foto: Archivo particular

Estados Unidos

En 2023 las montañas rusas fueron protagonistas en los parques temáticos de Orlando, en Florida, Estados Unidos. Por ejemplo, se inauguró Tron, una montaña rusa en Disney World, inspirada en la película de los años 80 y que ofrece una velocidad de casi 100 km/h. También se abrieron Pipeline, “la primera montaña rusa de surf” del mundo, que está en el parque Seaworld Orlando, y Serengeti Flyer, la más alta y rápida atracción tipo columpio del mundo, ubicada en Busch Gardens Tampa. De otro lado, se destacaron atracciones como Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, en Epcot, y Minion Land, un nuevo espacio en los parques de Universal Orlando.

La nueva atracción Tron Lightcycle/Run, una montaña rusa que transporta a un mundo digital y que es la atracción de su clase más rápida de cualquier centro temático de Disney. Foto: Disney / EFE

México

e trata de uno de los destinos internacionales favoritos de los colombianos. Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes (Anato), México fue uno de los seis destinos a donde más viajaron los colombianos durante la reciente semana de receso. En 2022, 829.768 colombianos visitaron México, es decir, un 66 por ciento más que en 2019.



En 2023, entre enero y octubre, la cifra se ubicó en 560.762 viajeros nacionales, lo que significa una reducción del 19 por ciento en comparación con la del mismo periodo de 2022.



Este año, aunque fue particular por las medidas migratorias contra los colombianos, en México se inauguraron varios hoteles como Secrets Impression Isla Mujeres, Margaritaville Island Reserve Riviera Maya, entre otros. Además, es un destino cercano y similar en gastronomía y cultura, que constantemente ofrece festivales y actividades turísticas durante el año.

Vista de Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, Guadalajara. Foto: Adriana Garzón

República Dominicana

Fue el primer país en el mundo con mejor recuperación turística en 2023 en comparación con el 2019, según la consultora ForwardKeys. Además, está entre los países, junto con Estados Unidos, México, España y Panamá, que concentraron el 72 por ciento del flujo de colombianos que viajaron por turismo, eventos y negocios durante la última Semana de Receso. República Dominicana es preferido por los colombianos al ser un destino de sol y playa, por su cercanía y conectividad aérea, y también porque es un lugar en donde los pesos colombianos rinden más.

Santo Domingo, capital de República Dominicana, Foto: iStock

Santa Marta

La Perla del Caribe vivió un boom turístico durante 2023, impulsado por la creación de nuevas experiencias turísticas, gastronómicas y de alojamiento. Cifras de Migración Colombia revelan que entre enero y julio de 2022 ingresaron a Santa Marta 27.610 visitantes extranjeros no residentes, mientras que en ese mismo periodo, pero de 2023, 38.428, para un incremento del 39,2 por ciento. El director del Convention Bureau Santa Marta, Luis Alejandro Dávila, destaca que este crecimiento se debe a que “Santa Marta nunca había hecho promoción internacional segmentada; además, se destacan sus atractivos, así como su consolidación como destino sostenible de Colombia”.

Santa Marta ya comenzó a mostrar altos niveles de ocupación hotelera. Foto: Roger Urieles

Guainía

La percepción de paz en algunos territorios y la imagen positiva de destinos que cobraron popularidad por sus escenarios naturales han permitido que lugares como Guainía reciban cada vez más turistas extranjeros y nacionales. En los cerros de Mavecure es posible visitar a las comunidades indígenas de El Venado y El Remanso, practicar senderismo interpretativo apreciando flora y fauna, y navegar el río Inírida hasta Caño San Joaquín, característico por sus aguas rojas y playas blancas

Cerro Azul. Foto: José Manuel Gonzalez

Guaviare y Meta

José Manuel González, experto en turismo de naturaleza con enfoque regenerativo, afirma que después de la pandemia “gran parte de las personas quisieron vivir experiencias inmersivas en espacios naturales prístinos, alejándose un poco del turismo tradicional”.



En ese sentido, uno de los destinos que han marcado tendencia durante este 2023 son las pinturas rupestres de la vereda Cerro Azul, ubicada a una hora y media del casco urbano de San José del Guaviare. En este lugar los visitantes se encuentran con una formación rocosa arenisca que guarda en su frondosa vegetación murales de aproximadamente 15 metros de altura, donde antiguas civilizaciones dejaron plasmados algunos testimonios.



Otro destino del que se habló mucho este año fue el río Güejar, en el departamento del Meta. En este lugar, los municipios de Lejanías, San Juan de Arama y Mesetas han visto en el río una oportunidad para dinamizar las economías por medio de actividades como el canotaje y el cañonismo, mediante las cuales se pueden apreciar el cañón y sus aguas cristalinas.

El Cañón del río Guejar se encuentra a 3 horas de Villavicencio. Foto: @CaminanTr3s

Cruceros por los mares de Colombia

El 22 de noviembre fue un día histórico para Buenaventura. Al puerto, además de los contenedores llenos de mercancía que llegan diariamente, arribaron alrededor de 400 turistas europeos, en su mayoría alemanes. Lo hicieron a bordo del crucero MS Hamburg, de la compañía Plantours Cruise. Hoy, y después de 10 años, Royal Caribbean Group regresa a Colombia con operación de embarque en Cartagena. El barco que hará esta operación es el Rhapsody Of The Seas, uno de los buques insignia de la compañía, el cual cuenta con una capacidad para 2.000 pasajeros y 795 tripulantes.



Precisamente, la temporada de cruceros 2023-2024 trae buenas noticias para Colombia en términos de generación de ingresos, porque se espera que tenga un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio ‘Economic contribution of cruise tourism to the destinations economies’, realizado por el Business Research & Economic Advisors (Brea). De acuerdo con las autoridades portuarias y la industria de cruceros, se esperan 220 recaladas (llegadas a puerto) de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.

MS Hamburg, de la compañía de barcos alemana Plantours Cruises. Foto: Juan Pablo Rueda

Aerolíneas

Dos aerolíneas internacionales aterrizaron en Colombia en 2023: por un lado se encuentra Edelweiss, empresa suiza que ahora conecta, por primera vez en la historia, a Zúrich con Bogotá en un vuelo directo de 12 horas. Y, por otra parte, también llegó JetSmart, aerolínea chilena de bajo costo que recientemente inició operaciones entre Cartagena y Lima (Perú). Se destaca, de otro lado, la reapertura aérea entre Colombia y Venezuela, a través de vuelos de aerolíneas como Satena, Wingo, Latam Airlines y de la compañía aérea venezolana Laser Airlines.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIAJAR - VIDA DE HOY​