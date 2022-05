Antes de que estallara la pandemia, en marzo del 2020, la industria de cruceros empleaba en todo el mundo a cerca de 1,2 millones de personas y aportaba alrededor de 155.000 millones de dólares a la economía mundial.



El avance del covid detuvo en seco el movimiento de este sector, que acabó siendo uno de los más castigados por las restricciones a la movilidad. Basta decir que en el 2020 el número de pasajeros embarcados en todo el mundo fue de 5,8 millones, un 81 por ciento menos que en el 2019; que los puestos de trabajo del sector totalizaron 576.000 (51 por ciento menos) y que la contribución de los cruceros a la economía mundial fue de 63.400 millones de dólares (59 por ciento menos).

Tras un lento arranque durante el 2021, este año la industria de los cruceros está decidida a recuperar el terreno perdido y animada por el creciente interés de la gente de retomar los viajes, ha reactivado todos sus buques y puesto al día itinerarios capaces de seducir a los más escépticos.



De hecho, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia) estima que para julio o agosto de este año, el 100 por ciento de sus socios habrá normalizado su actividad.

Esta es una muestra de los planes de cruceros recomendados, que algunas de las más grandes navieras tienen preparados para sus potenciales clientes.

Royal Caribbean

Crucero de Royal Caribbean en Santorini, Grecia. Foto: Royal Caribbean

En este momento la naviera tiene siete cruceros que zarpan desde la Florida (Estados Unidos) hacia el Caribe y las Bahamas. Valga decir que los colombianos tienen un especial interés en navegar a bordo de los barcos más grandes del mundo, como el Symphony of the Seas, el Harmony of the Seas o el Allure of the Seas, muy similares entre sí. Cada uno recorre itinerarios diferentes por islas paradisíacas del Caribe, con una duración de entre 6 y 8 noches.



También hay un creciente interés por los cruceros por Europa.



Para la temporada que va de mayo a octubre, Royal Caribbean tendrá disponibles ocho de sus 26 barcos en este destino. Estos cruceros viajan por el Mediterráneo, zarpando desde Barcelona o Roma; desde esta ciudad, Venecia y Atenas salen a las islas griegas, y navegan por el Báltico zarpando desde Copenhague.



Los dos barcos más nuevos de la flota, el Wonder of the Seas, que es el más grande del mundo, y el Odyssey of the Seas, el más tecnológico, son los más buscados por los colombianos. En general, todos los cruceros por Europa están en alta demanda, ya que no requieren de visas para viajar en ellos.



A todo lo anterior se suma la buena noticia del retorno de Royal Caribbean a Cartagena. En efecto, el Rhapsody of the Seas atracará en el puerto colombiano y permitirá el embarque de pasajeros entre diciembre del 2023 y febrero del 2024. Para este crucero sin visas por el Caribe, la ruta será por las Antillas Holandesas (Aruba, Bonaire y Curazao) y Colón (Panamá), en recorridos de una semana.



Para más información sobre los planes de Royal Caribbean puede contactar a la agencia Deluxe Travel y consultar en el sitio web: deluxetravel.com.co

Otro novedoso plan desde Cartagena

La empresa sailingmindset.com ofrece un plan que zarpa el 1 de julio, en velero de 54 pies, al 18 de julio 2022, que va por Cartagena, Cayo Bajo Nuevo, Kingston (Jamaica), Cayo Serrana, San Andrés y San Blas, en Panamá.



Se trata de Ultramar Jamaica 2022, con 18 días de navegación, con un costo de 2.500 dólares por persona, incluyendo capitán, marinero, alimentación, hidratación y práctica de navegación a vela.

Disney Cruise Line

El crucero Disney Wonder, de la compañía Disney Cruise Line, durante su arribo al puerto de Cartagena. Foto: Ricardo Maldonado Rozo. EFE

Algunas de las regiones que es posible surcar a bordo de estos entretenidos buques, que son el sueño de quienes quieren viajar en grande, en familia, son las siguientes:

Bahamas: los puertos tropicales de escala incluyen Nassau, Key West y Castaway Cay, la isla privada de Disney.



-Caribe: en la zona occidental los viajeros pueden recorrer ruinas ancestrales y disfrutar una enorme variedad de deportes acuáticos durante los descansos en hermosos puertos de escala en México, Jamaica y Castaway Cay. Quienes naveguen por el Caribe oriental tienen acceso a playas muy bellas, bañadas por aguas turquesa; el tiempo en tierra incluye visitas a islas idílicas como Tórtola, San Juan, Santo Tomás y Castaway Cay. El recorrido por el Caribe sur incluye Barbados, Santa Lucía, Antigua y Curazao, islas conocidas por sus extensos arrecifes de coral y la abundantes en vida marina.



-Europa: Disney navega también por Europa del norte, con paradas en Suecia, Finlandia, Rusia y los Países Bajos, y los fiordos de Noruega a bordo del Disney Magic (este zarpa de Copenhague, Dinamarca o Dover y visita ciudades nórdicas a lo largo del camino).



Los viajeros también pueden tocar, a bordo de sus buques, puertos de Italia, Francia y España, zarpando desde Barcelona.



-Las islas británicas, Alaska, la costa de Canadá, la Riviera Maya, Baja California, el canal de Panamá y la costa californiana también hacen parte de los recorridos de esta naviera.



Los interesados en obtener más información y detalles sobre los planes pueden ingresar al sitio disneycruise.disney.go.com

Disney Wish arranca en julio

Disney Wish. Foto: Disney Cruise Line

En 2 meses, Disney Wish hará su temporada inaugural de cruceros de 3 y 4 noches a Nassau (Bahamas) y a la isla privada de Disney, Castaway Cay, desde su nuevo puerto base de Port Canaveral, Florida.



El esperado quinto barco de la flota de Disney Cruise Line recibirá a sus primeros huéspedes el 14 de julio para el viaje inaugural de 5 noches. Disney Wish llevará a las familias al cielo azul de las Bahamas. En Nassau disfrutarán de playas y actividades; y en Castaway Cay explorarán una isla diseñada para la diversión y relajación familiar y rebosante de toques especiales de Disney.



Encontrarán todo lo que encanta de un crucero, como entretenimiento, cenas de primer nivel, encuentros con personajes y servicio exclusivo, además de nuevas experiencias a bordo como AquaMouse, cortos animados de El maravilloso mundo de Mickey Mouse en un paseo en aguas salvajes con Mickey y Minnie; Arendelle, experiencia gastronómica teatral con el tema de Frozen de Disney, donde los personajes actuarán en vivo y Worlds of Marvel, aventura gastronómica cinematográfica de Marvel, donde los invitados jugarán un papel interactivo en una misión de los Vengadores. De no perderse está Star Wars: Hyperspace Lounge, un bar de lujo con el estilo de una lujosa nave espacial tipo yate que llevará a un recorrido único por una galaxia muy lejana.

AmaWaterways

Amadea es uno de los cruceros de lujo de AmaWaterways que navegan por ríos de Europa, como el Danubio. Foto: Amawaterways.com

Esta compañía es una de la más reconocida en el campo de los cruceros fluviales. Entre sus cruceros se cuentan:



-Magna en el Danubio: En estos momentos este plan ofrece a pasajeros de Latinoamérica siete noches de crucero con opción de programa terrestre adicional de tres noches en Praga y dos noches en Budapest por 3.899 dólares por persona, en la mejor cabina disponible al momento de reservar. Las fechas de salida son 24 y 31 de julio. Este plan es válido para reservas hasta el 30 de mayo.



-Héroes médicos: tiene un plan dos por uno para médicos y personal de la salud acreditado, en reservas que se hagan hasta el 30 de junio de este año. Ofrece 17 itinerarios distintos y 47 fechas de salida en cruceros de siete días por ríos de Europa, para el 2022.



-Silversea de Dubái a Mumbái: son 12 días de crucero con todo incluido, desde 4.650 dólares por persona y tres días en Catar durante los cuartos de final del Mundial de Fútbol. La fecha de salida es el 8 de diciembre de este año. Reservaa hasta el 31 de mayo.



-Alaska y norte de Europa: 50 por ciento de descuento en la segunda suite con Silversea. Son siete días de crucero con todo incluido. Las reservas pueden hacerse hasta el 31 de mayo. Salidas entre junio y agosto.

Por siete ríos de Europa

Sumado a todo lo anterior, AmaWaterways ha diseñado un viaje emocionante y diferente a través de siete ríos y catorce países de Europa.



Seven River Journeys es el nombre del novedoso programa que se estrena en el 2023, y promete marcar para siempre un lugar en la historia de los cruceros fluviales más largos y épicos. Incluyen experiencias especialmente seleccionadas, comodidades excepcionales y variedad de excursiones, que, como asegura el ‘Padrino de los cruceros fluviales’ y cofundador, Rudi Schreiner, “son viajes garantizados para sorprender”.



Tendrán tres salidas: 20 de abril de 2023, comenzando en el sur de Francia a lo largo del río Ródano; el 1.º de junio de 2023, una experiencia muy francesa mientras navega por la campiña de Normandía; y 24 de agosto de 2023, para vivir la transición de los días de verano al follaje otoñal de Europa mientras saborea vinos de renombre mundial.



Estos cruceros lo llevarán por las grandes capitales, los pueblos encantadores y los sitios del Patrimonio Mundial a lo largo de algunas de las vías fluviales más legendarias del mundo.

REDACCIÓN VIAJAR

Con información de EFE

En Twitter: @ViajarET

