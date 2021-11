Centro de Medellín, entre los vecindarios más geniales del mundo

La revista Time Out, del grupo global de medios Time Out Group, dio a conocer su listado con los 49 barrios más geniales del mundo.



Para construir esta clasificación, la publicación, especializada en entretenimiento, cultura y eventos, tuvo en cuenta los análisis de la encuesta aplicada este año a 27.000 personas, y a través de la cual se indaga por distintos aspectos de la vida cotidiana de las 328 ciudades de 58 países en los que este medio hace presencia.

De acuerdo con los editores de Time Out, durante los últimos dos años, y contra todo pronóstico, las comunidades encontraron, en medio de las restricciones y dificultades impuestas a raíz de la pandemia, la forma de mantenerse unidas y seguir adelante.



Esa es la razón por la que los aspectos por los que se indagó a través de la encuesta no solo incluyó comida, bebida, vida nocturna y cultura, sino también espíritu de comunidad, resiliencia y sostenibilidad.



Tras examinar los votos aportados por los consultados, estos se examinaron teniendo en cuenta los criterios del sondeo.



“La pandemia ha representado un golpe duro para las ciudades, la cultura y los negocios de hostelería”, dijo Caroline McGinn, redactora jefe de Time Out, a CNN Travel. “Pero cada uno de estos lugares tiene su propia historia que contar sobre cómo la gente se unió para apoyarse mutuamente, e inventando una nueva cultura comunitaria al hacerlo”.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, estos son los cinco barrios considerados como los más geniales del mundo, y los cinco mejores de América Latina.

Los cinco mejores del mundo:

1. Nørrebro (Copenhague, Dinamarca)



El distrito de Nørrebro está localizado en el lado norte de los lagos de Copenhague (Dinamarca); es una deslumbrante combinación de monumentos históricos, arquitectura ultramoderna y sitios de comida y bebida que enorgullecen a esta ciudad gourmet. Incluso durante los años más difíciles en él han proliferado nuevas panaderías, restaurantes y bares de vinos naturales, todos centrados en los productos locales de temporada. Las iniciativas comunitarias han florecido también este año, como el Domingo sin Carros, una jornada en el que se intercambia el tráfico en Nørrebrogade por música en vivo y mercados de pulgas, y Caminos Invisibles, una exhibición de arte interactiva que brinda diversión y un toque de color a las zonas más vulnerables del barrio.



2. Andersonville (Chicago, Estados Unidos)



El barrio de Andersonville, el histórico enclave sueco de esta ciudad, ahora es más conocido por su vida nocturna LGBTQ + y los bares y restaurantes que bordean el corredor de Clark Street. Durante el año pasado esta área tuvo una gran recuperación, dando la bienvenida a nuevos bares (Nobody's Darling, The Bird Cage) y restaurantes (Parson's Chicken & Fish), mientras que eventos como Sabor de Andersonville resaltan la labor de instituciones locales. El distrito siempre ha sido un lugar deseable para vivir, pero su proximidad a las playas y los parques costeros lo hicieron mucho más atractivo durante la pandemia. Andersonville también es una comunidad que está mirando hacia el futuro, lanzando iniciativas como Compost de Clark Street, un programa piloto que podría servir como modelo para el compostaje ecológico en todo Chicago.



3. Jongno 3-ga (Seúl, Corea)



Histórico, excéntrico y sin pretensiones: así es Jongno 3-ga, el corazón y el alma de Seúl. El verdadero encanto de este barrio reside en los abuelos apiñados alrededor de tablas de baduk en el parque Tapgol, los vendedores de toffe tradicional en Songhae-gil, las joyerías para cada ocasión, los restaurantes que sirven comida norcoreana y los muchos cafés y cervecerías escondidos. Jongno 3-ga también alberga el vibrante distrito tradicional LGBTQ+ de Seúl, un lugar que sufrió más que la mayoría de las áreas de la ciudad el año pasado, dada la terrible estigmatización de la que fue víctima la comunidad gay de Seúl durante los primeros días del brote de covid-19. Ahora, fantásticamente, el vecindario está tan animado como siempre.



4. Leith (Edimburgo, Escocia)



Este vecindario del norte de Edimburgo es más conocido como un punto de acceso cultural, hogar de grandes instituciones artísticas y empresas emergentes. En los últimos años, a varios edificios se les ha dado una nueva vida, incluido el Leith Theatre, abandonado hace mucho tiempo, y la cercana Biscuit Factory, que alberga más de 30 negocios creativos y su propio espacio de actuación. Destacan también The Leith Arches, un pub de dos niveles y un espacio para eventos en la antigua Caledonian Leith Line, con vendedores de alimentos rotativos, un programa de eventos de bienestar y los excelentes Bross Bagels.



5. Distrito de la estación (Vilna, Lituania)



El alma creativa de Vilnus reside en el distrito de la estación. Allí se encuentra el mejor arte callejero de la ciudad: murales, Tony Sopranos gigantes y esculturas apiñadas en edificios neoclásicos (el último está en Kablys, un club nocturno). También está Loftas Art Factory, una fábrica soviética que se ha convertido en un lugar en expansión orientado a la comunidad que alberga conciertos, desfiles de moda y proyecciones. La zona está repleta de cafés como Love Bar, que ofrece cocteles con ingredientes de temporada, y restaurantes discretos de cocina internacional: georgiana (Chačapuri), uzbeka (Halės Plovas) y el mejor sushi de la ciudad (Narushi). La mezcla única de brutalismo bijou del barrio (estilo arquitectónico que emergió entre las décadas de 1950 a 1970) no durará, sin embargo, para siempre: Zaha Hadid Architects acaba de ganar el concurso para renovar la estación en sí, con un rediseño ciertamente espectacular.

Los cinco mejores de América Latina:

Edificio Coltejer en el centro de Medellín Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

12. Centro (Medellín, Colombia)



Hay que visitar el Centro de Medellín para ser testigos de su renacimiento y contemplar sus plazas llenas de gente y la multitud de pequeños bares que reabren tras la pandemia, derramando salsa, vallenato y reguetón en las calles nuevamente. Este año, después de haber surgido de una renovación intensiva, Centro (también conocido como La Candelaria) se ha convertido en un refugio de bulevares frondosos, carriles para bicicletas, "parques de bolsillo" dirigidos por la comunidad, con cientos de árboles nuevos plantados. La remodelación no hizo mella en el caos alegre que define el corazón de la segunda ciudad de Colombia. Los visitantes pueden conseguir una elegante cerveza artesanal y beberla en la acera con un poco de mango biche con sal, comprado a un vendedor ambulante. La música suena mientras una atractiva mezcla de artículos de segunda mano se pondrá a sus pies.



23. Centro, Ciudad de México (México)



¿Por qué Centro es el barrio más genial de la capital mexicana este año? Durante la pandemia, el corazón del país se cerró. Pero la inventiva apareció. Los museos unieron fuerzas y lanzaron Contigo en la Distancia: una página donde compartieron recorridos de realidad virtual, juegos de mesa imprimibles y videos de charlas y conciertos pasados. Mientras tanto, bares LGBTQ+, como el Salón de Marrakech, convirtieron sus espacios antes abarrotados en cocinas, un movimiento que les permitió sobrevivir a la crisis. También fue emocionante poder disfrutar del Centro sin sentirse tan molesto. La Alameda Central, el Zócalo y la calle Madero suelen ser lugares concurridos, pero ya no. Era la oportunidad ideal para organizar marchas, y una de las causas que realmente unió a todos fueron las protestas contra el cierre del edificio de apartamentos de Trevi .



25. Saúde (Río de Janeiro, Brasil).



Al norte del centro de la ciudad, las calles adoquinadas y los callejones de Saúde ofrecen un respiro lejos del frenético centro de Río. Los visitantes descubren encantadores bares antiguos, hermosa arquitectura portuguesa y sitios fascinantes como Pedra do Sal, cuya historia entrelaza la esclavitud, la herencia africana y la samba. El área del puerto revitalizada alberga la arquitectura similar a un ovni del Museo del Mañana, el museo de arte MAR y enormes murales de arte callejero a lo largo del Boulevard Olímpico. En el 2021, los bares de Largo de São Francisco da Prainha comenzaron a albergar presentaciones musicales al aire libre todos los domingos por la tarde, y estos se convirtieron rápidamente en uno de los aspectos culturales más destacados de la semana.



30. Barranco (Lima, Perú)



Con sus palacios del siglo XIX, murales, palmeras, cevicherías, bares de cócteles, mercados callejeros y galerías de arte, Barranco es fácilmente el barrio más bohemio de Lima (también, el más genial en este momento). Este pequeño distrito, en lo alto de un acantilado, tiene vista al Pacífico y, en una ciudad notoriamente hostil a los peatones y ciclistas, esta es una de las partes más fáciles de recorrer a pie de la ciudad. Y ahora que el alcalde ha instalado una pequeña red de carriles para bicicletas, la gente también puede moverse sobre dos ruedas con bastante seguridad. Debido a que esto es Lima, la comida será fundamental para su experiencia aquí, y puede elegir cualquier cosa, desde comida callejera AF barata hasta cenas elegantes en Kjolle, dirigido por la chef femenina mejor calificada del mundo, o Central, dirigido por su marido y habitualmente clasificado entre los diez mejores restaurantes del mundo.



42. Centro (Oaxaca, México)



Montañas, mezcal y memelas: el trío mágico que mantiene firme a Oaxaca como una de nuestras ciudades favoritas en el mundo. En Centro, el corazón histórico de la ciudad, encontrará una vibrante comunidad de artistas y una cantidad desproporcionada de talentosos chefs. La habilidad oaxaqueña de la grandeza culinaria supera los sueños más salvajes de los amantes de la comida. Con una gran cantidad de mercados de artesanías y galerías de arte en cada calle, también es el lugar ideal para conocer la cultura. Hay innumerables oportunidades para aprender y apoyar a los artistas indígenas en Oaxaca, y si usted está en la ciudad, realmente es recomendable tomar una clase de arte.

Con Información de Time Out Magazine

