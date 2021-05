Diez lugares turísticos y terroríficos del mundo

Los aficionados a las historias de misterios y películas de terror, que los hay, pueden encontrar una amplia gama de sitios y destinos tenebrosos, que pueden visitarse en distintas regiones del mundo. La siguiente es una selección de diez de ellos.

(Galería: Estos son los lugares más terroríficos de Colombia).

1. Las catacumbas de París



Bajo las calles de esa ciudad de ensueño hay una red de túneles de más 300 kilómetros que albergan los restos de millones de personas que vivieron en distintas épocas en la capital francesa.



En un principio, estas catacumbas se crearon para cubrir el excedente de restos humanos de los cementerios de París, con la idea de evitar la propagación de enfermedades y epidemias.

Facebook Twitter Linkedin

Catacumbas de París Foto: IStock

Lo tétrico es que todas las paredes de estas catacumbas están formadas por toneladas de huesos y calaveras humanas apiladas. Durante mucho tiempo, fueron el escenario para la celebración de misas negras y ejecución de rituales satánicos que acabaron con la vida de muchas personas, razones por las que se prohibió el libre acceso a estos túneles.



2. Leap Castle



Este castillo fantasmal y encantado está situado en el condado de Offaly, en Irlanda. Fue construido en el siglo XIII por el clan de los O’Bannon, al servicio del clan de los O’Carroll. Desde entonces, tras sus muros se esconden historias sangrientas contar.

Su primer desenlace macabro ocurrió en el siglo XVI, cuando un conde intentó conquistar el castillo, pero fue terriblemente derrotado en los alrededores de este lugar.



En esta misma época, tuvo lugar una feroz batalla por la sucesión dentro del propio clan de los O’Carroll. La historia acabó cuando uno de los hermanos asesinó a otro, que era sacerdote, mientras celebraba una ceremonia religiosa.



(Además: Todo lo que debe saber para vacunarse contra el covid-19 en EE. UU.).



Como si fuera poco, en el siglo XIX se encontró un pequeño calabozo, repleto de huesos y restos humanos, en el que se arrojaban todos los prisioneros para dejarlos morir de hambre. En este siglo, el castillo pasó a formar parte de la familia Darby y uno de los integrantes de esta familia desapareció misteriosamente.



Desde entonces, no es extraño que muchas personas hayan asegurado ser testigos de muchas de las apariciones fantasmales que se suceden en el antiguo Castillo de Leap.



3. Barco Queen Mary



Este enorme barco inglés fue construido durante el siglo XX y ha participado en muchos acontecimientos históricos puesto que sirvió, sobre todo, para el traslado de tropas durante la Segunda Guerra Mundial; no obstante, también es famoso por todos los fenómenos extraños ocurridos en su interior.



Hoy está anclado en el puerto de Long Beach, en California, y ejerce las funciones de un lujoso hotel; muchos no se atreven a entrar, dado que está considerado como uno de los lugares con más actividad paranormal del mundo.

Facebook Twitter Linkedin

The Queen Mary fue testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, en él se hacen varios tours nocturnos para descubrir los secretos y misterios. Foto: Instagram: youwantmetologin

Se cuenta, por ejemplo, que en 1966 un trabajador de mantenimiento fue aplastado por la puerta número 13 mientras llevaba a cabo su oficio. Desde entonces, muchos los tripulantes y viajeros dicen haber visto una figura fantasmal deambulando por los pasillos y desapareciendo justo en la puerta número 13.



Otra de sus historias es la de la guardería de abordo. En uno de los múltiples viajes del Queen Mary por el Atlántico, una mujer dio a luz. Los padres de ésta decidieron llevar al bebé a la guardería disponible en el barco, pero a las pocas horas el niño murió. Desde entonces se han acumulado testimonios que aseguran haber escuchado el llanto de un bebé durante la noche.



Además, en las habitaciones de primera clase también han sucedido fenómenos extraños: grifos que se encienden solos, teléfonos sonando en mitad de la noche o ruidos en la habitación de al lado cuando ni siquiera estaba ocupada.



4. Chillingham Castle



El Castillo de Chillinghamm que en un principio fue un monasterio, es conocido como “el castillo más embrujado de Inglaterra”. Ha ganado una gran fama por sus historias de apariciones.



Su espíritu más famoso es el que se conoce como el del “muchacho triste”, cuyos gritos llenos de agonía resuenan cada media noche en el castillo. Además, por si esto fuera poco, tras oírse los alaridos, la imagen del chico aparece en la habitación de al lado durante unos breves segundos tumbado sobre la cama.



(Además: Cómo votar por nominados de Colombia a premios mundiales de turismo).



Por el lugar también vaga el fantasma de un famoso y temible torturador que llegaba a martirizar a 50 personas a la semana, y que finalmente fue ahorcado.

Otra alma conocida en el castillo es el de Lady Mary Berkeley, una dama vestida de blanco que se aparece pidiendo agua desesperadamente.



Todas estas leyendas se acrecentaron aún más cuando descubrieron los huesos de un hombre y de un muchacho dentro de una de las paredes del castillo.



5. Hotel Stanley



Ubicado en las montañas de Colorado, Estados Unidos, este hotel inspiró el libro “El Resplandor”, a partir del cual se produjo una de las películas más icónicas del cine de terror de todos los tiempos.



Miles de turistas eligen alojarse allí, atraídos por los misterios que se ocultan tras sus paredes. En el país es conocido como el “hotel maldito” y se dice que el foco de la mayor cantidad de fenómenos paranormales se encuentra en la habitación 418. Allí habita un espectro que desata su furia contra todo el que intente quedarse en ella; esa es la razón por la que este cuarto permanece cerrado al público y tan solo se ha permitido el acceso a ciertos investigadores que han estudiado sobre estos acontecimientos extraños.

Facebook Twitter Linkedin

Stanley Hotel / Colorado, Estados Unidos: en este hotel se hospedó el escritor Stephen King y fue donde se inspiró para crear su novela 'El Resplandor'. Foto: 123RF

Además, muchos turistas afirman haber escuchado voces de niños riendo y ver la imagen de uno de ellos corriendo y desapareciendo por los pasillos. Otros comentan que las cosas de sus habitaciones se mueven solas, que los grifos se encienden solos o escuchar el sonido de un viejo piano que nadie toca.



6. Zugarramurdi



Navarra, en España, alberga el pueblo de Zugarramurdi o el “pueblo de las brujas”. Este pueblo es principalmente conocido por los hechos ocurridos durante la Inquisición.



Su historia comenzó en el año 1610, cuando una vecina del pueblo advirtió cómo había visto en sueños a varios lugareños participar en un aquelarre en las cuevas de la villa. Este hecho, por supuesto, fue llevado ante el tribunal de la Inquisición de Logroño, terminando con el arresto de 53 aldeanos.



De todos los prisioneros, 11 mujeres fueron acusadas de brujería y, finalmente, fueron cruelmente quemadas en la hoguera.



Para conocer más sobre la historia de las brujas, en Zugarramurdi se pueden visitar las cuevas donde supuestamente se llevaban a cabo esos ritos paganos, hacer la llamada "ruta de las brujas" o visitar su particular Museo de las Brujas dedicado en exclusiva a las leyendas que ocurrieron en aquella época.



7. Castillo de Bran



En Transilvania, Rumania, se alza el que probablemente sea el castillo más famoso de la historia: el Castillo de Bran o “Castillo del Conde Drácula”. Una construcción de aspecto terrorífico y tétrico que data del siglo XIV y a la que día a día se acercan miles de personas para conocer mejor su leyenda.

Facebook Twitter Linkedin

Castillo de Bran, en Rumania. Foto: Daniel Mihailescu. AFP

El Conde Drácula es el personaje de la novela Drácula, de Bram Stoker. Este autor lo creó inspirándose en el personaje de Vlad el Empalador o Vlad Draculea, que fue el antiguo príncipe de Valaquia.



Se volvió famoso por la forma en la que torturaba a sus enemigos. Sanguinario y sádico, incluso le gustaba almorzar mientras observaba cómo a sus enemigos les atravesaban el cuerpo con un largo tubo de madera.



Por ello, Stoker se inspiró en este príncipe para crear al imaginario Drácula, el cual también acechaba a sus víctimas sin ninguna piedad.



Este castillo es uno de los más turísticos de todo Transilvania. Las visitas pueden ser tanto guiadas como en solitario, en las que incluso se muestra el 'auténtico' sarcófago donde supuestamente dormía el mismísimo Conde Drácula.



8. Sanatorio de Waverly Hills



Está ubicado en el límite de Louisville, Kentucky (Estados Unidos). Este hospital fue inaugurado el 26 de julio de 1910 como un centro de tratamiento para pacientes con tuberculosis. El edificio se ganó una reputación desgarradora después de que miles de pacientes murieron allí a causa de la “gran plaga blanca”, una epidemia de tuberculosis que devastó ese país durante todo el siglo XX.



(Continúe leyendo: ¿Cómo vacunarse contra el covid-19 en Nueva York?).



Cuando ocurrió aún no se conocía una cura para la enfermedad, por lo que alrededor de 8.000 pacientes fallecieron en el sanatorio en un período de unos 50 años. Después del descubrimiento de un tratamiento efectivo para tratar esta enfermedad, el sanatorio se volvió a abrir como un hospital geriátrico.



Ahora, es un lugar privado que recibe las visitas de turistas ávidos de cuentos sobre fantasmas.



9. El faro de San Agustín



Construido en 1874, este faro, localizado en Florida, Estados Unidos, parece haberse alzado como hogar de varios espíritus a lo largo de su historia.

Facebook Twitter Linkedin

Faro de San Agustín, Florida Foto: Public Domain Pictures

Se dice que los fantasmas de dos niñas pequeñas han sido vistas recorriendo el faro (niñas que murieron en un accidente mientras se construía el edificio), así como el de una mujer, que a menudo se ve y se escucha llorando y pidiendo ayuda. El fantasma del antiguo farero que frecuenta el sótano, tampoco falta.



A pesar de que el faro sigue estando en funcionamiento, la torre está abierta al público durante el día para escuchar estas escalofriantes leyendas de fantasmas.



10. Hospital Mental Aradale



Esta institución de salud mental en Australia era casi una aldea dentro de una aldea.



El Asilo de Aradale es un enorme complejo que se inauguró en 1867; se estima que murieron más de 13.000 personas, y no siempre debido a causas naturales.



Las visitas al lugar mencionan el fantasma de la enfermera Kerry, que se supone que acecha al ala de las mujeres.



Los visitantes amigos de lo sobrenatural han compartido historias de sensaciones inesperadas, de frío, corrientes de aire que atraviesan el edificio sin motivo aparente y fuertes explosiones en partes del complejo que están desocupadas.

CON INFORMACIÓN DE EUROPA PRESS y REVISTA MUY INTERESANTE

Encuentre también en Viajar:

Fitur abre sus puertas con un mensaje claro: el turismo está de vuelta

Macrorrueda dejó negocios para el turismo por US$ 46,7 millones

Disneylandia París reabrirá el 17 de junio tras más de 7 meses cerrado