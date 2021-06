Estos son algunos de los nuevos hoteles que se abrieron en el país

A pesar de la crisis y las pérdidas económicas dejadas por la pandemia a la hotelería, en Colombia se ha gestado una interesante oferta de nuevos hoteles y conceptos de hospedaje que están listos para recibir a turistas nacionales y extranjeros.



(En contexto: El paro profundizó la crisis del sector hotelero: Cotelco).

Estos son algunos de los nuevos hoteles que recientemente abrieron sus puertas en Colombia:



Elcielo Hotel en Medellín



Elcielo Hospitality Group, con más de 12 restaurantes y bares en Medellín, Bogotá, Miami y Washington D. C., incursionó en el mundo de la hotelería con su nuevo hotel boutique de cinco pisos en el barrio Astorga (El Poblado, Medellín). Tiene 28 suites, un restaurante bar tipo bistró, gimnasio, un bar bajo el formato speakeasy en el sótano, rooftop, piscina y un lobby ubicado en el último nivel. “Personalmente es cumplir un sueño que venía trabajando desde hace algunos años y con el cual espero seguir mostrando lo mejor de mi país”, afirmó el chef Juan Manuel Barrientos. Todas las habitaciones tienen acabados en madera y cuentan con pisos en mármol.



(Además: Anato inaugurará Vitrina Turística con más de 3.000 citas de negocios).



El dorado, color que a lo largo de la historia ha acompañado a Elcielo, es uno de los tonos protagonistas, así como los espacios verdes que esta vez se representan con jardines verticales. Elcielo restaurant en Medellín se trasladó a esta locación para cautivar a sus comensales con un nuevo espacio más sofisticado y moderno y con un menú renovado que tiene a Colombia como protagonista en cada plato.



HAB Hotel en Bogotá



El arte y la cultura colombiana, con un aire sofisticado y cosmopolita, es la inspiración de HAB Hotel, un nuevo concepto en hospitalidad que se estrena en Bogotá y busca que sus visitantes se transporten a una dimensión en donde lo colombiano fuera la tendencia de las grandes capitales del mundo. El hotel está ubicado en Chapinero Alto y tiene 56 habitaciones.



Enalteciendo ingredientes, obras, conceptos y filosofías colombianas, el hotel espera “entregar al país una experiencia que no se había vivido antes”, según afirman en un comunicado.



Farm to table o de la granja a la mesa, es el pilar de HAB Café, en dónde se experimentan sabores reales de ingredientes frescos y orgánicos que son cultivados y cosechados directamente en su propia granja.

Casa Collection de Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton Foto: Foto: Casa Collection de Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton

Casa Collection de Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton

Casa Collection es la versión colección del nuevo Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton, ubicada en una mansión colonial en la ciudad amurallada. Cuenta con siete habitaciones en el segundo piso (algunas con balcón con vista y una gran suite con piscina privada y mirador) y con el restaurante Madreperla, de cocina italiana de alto nivel. La cadena Hilton debutó en el centro histórico de la ciudad en diciembre con la apertura de la primera parte del proyecto, el cual hace parte de la cartera global Curio Collection by Hilton y es operado por oxoHotel.



“Es un hotel inspirado en la tranquilidad, en el resguardo y en la autenticidad, rodeado de naturaleza, con mucho color blanco, pero sin dejar de lado los colores del Caribe... Tenemos 49 habitaciones, que están divididas en dos propiedades. Son diseños diferentes. En el hotel podemos encontrar habitaciones más modernas e iluminadas mientras que en Casa Collection, las habitaciones son más coloniales pero integradas al mismo concepto”, dijo Laura Rodríguez, gerente general del Nácar Hotel Cartagena, Curio Collection by Hilton.



La oferta gastronómica se complementa con el restaurante Fresco, el cual da la posibilidad de degustar arroces, paellas y risottos en un entorno marcado por lo tropical.



Selina Palomino

Selina, el hotel de los nómadas digitales, llegó a Palomino (La Guajira), como un lugar ideal para tener una mezcla entre aventuras, experiencias y cultura. Con habitaciones privadas o compartidas, el hotel invita a los huéspedes a conectarse con la naturaleza a través de un contraste entre playas, atardeceres y mucha vegetación. Pero también cuenta con internet para garantizar a todos los viajeros la posibilidad de pasar días frente al mar, sin desconectarse.



(También: ¿Quiere viajar a España? Estos son los nuevos requisitos).



El equipo de diseño de Selina recicló y transformó materiales utilizados en piezas que componen espacios de bienestar frente al mar.



Otro de sus atractivos es Nómada Cocina de Mar y Sierra, donde los visitantes pueden deleitarse con comida orgánica y recetas basadas en ingredientes producidos y autóctonos de la región resultado del comercio justo con los proveedores, campesinos e indígenas.



Su ubicación también permite visitar otros lugares de interés, como como Ciudad Perdida, el Tayrona y el Cabo de la Vela.



Casa Bambú Tayrona

Con ocho acogedoras cabañas inmersas en la naturaleza, Casa Bambú Tayrona es un hotel boutique ideal para personas que buscan despertar entre los sonidos de la selva y conectarse con la madre tierra. Las cabañas fueron diseñadas para fusionarse con el entorno, utilizando materiales que se integran como la madera y techos de palma que dan un ambiente rústico, sin olvidar el confort. Los techos son altos, cubiertos con tejidos en palma y con amplias aperturas que dan frescura y luz natural.



Su ubicación, en el km 33 vía a Riohacha, a tres kilómetros de la entrada principal del parque Tayrona, es estratégica para quienes quieran explorar toda el área de la Sierra Nevada de Santa Marta.

AC Hotel Bogotá Zona T Foto: Foto: AC Hotel Bogotá Zona T

AC Hotel Bogotá Zona T

Representando la esencia de AC Hotels by Marriott, de un estilo armonioso y hecho a la medida, el nuevo AC Hotel Bogotá Zona T operado por oxoHotel cuenta con 83 habitaciones creadas para generar sensación de amplitud por medio de una paleta de colores suaves y neutros, muebles pensados para evitar cualquier distracción y luz natural abundante. Está ubicado cerca de algunos de los más exclusivos establecimientos comerciales y gastronómicos de la ciudad.



Además de espacios colaborativos, abiertos y flexibles, el hotel cuenta con una terraza con vista panorámica de la capital. También con un programa innovador de bebidas y alimentos en el AC Lounge y el restaurante AC Kitchen.



Este último ofrece una cocina diversa que combina la herencia española con ingredientes locales de la región, así como un brunch todos los domingos que incluye barra de sushi, estación de ceviche, street food, charcutería, quesos y mimosas y gin and tonics ilimitados.



York Luxury Suites, Medellín



La cadena Bluedoors abrió el nuevo York Luxury Suites en Medellín, un espacio innovador de 23 pisos, 111 suites y distintas zonas que apuestan por el lujo y la comodidad. Las áreas de las suites van desde los 33 hasta los 56 metros cuadrados y cuentan con camas amplias, artículos de tocador de las marcas Salvatore Ferragamo y L’Occitane, cocina, comedor y baños. “Las habitaciones están domotizadas. Esta tecnología les permite a nuestros huéspedes controlar, a través de comandos de voz, televisor, aire acondicionado, cortinas, nivel de la luz y encender o apagar la música”, comentó Juan Carlos Sanabria, gerente general de York Luxury Suites.



(Continúe leyendo: ¿Qué países puedo visitar con cédula de ciudadanía colombiana?).



La experiencia en el lugar se complementa con un bar en el último nivel y la zona de relajación del piso 22, en donde se puede disfrutar de la piscina con vista panorámica de la ciudad, sala de baño turco y gimnasio.



La cocina creativa es otra de las apuestas del proyecto con el restaurante Nomad, en donde se mezclan sabores colombianos con la comida internacional. El proyecto está ubicado en El Poblado (Medellín).

Casa Movida Hostel en Cartagena Foto: Foto: Casa Movida Hostel en Cartagena

Casa Movida Hostel en Cartagena



Bajo el concepto de poshtel (boutique + hostal), Casa Movida Hostel es un nuevo concepto que se estrena en la ciudad amurallada. Los gestores del proyecto, el Grupo La Movida, lo definen como “más que habitaciones, restaurante o rooftop, es un lugar para vivir, un auténtico refugio urbano bonito, moderno, popular, divertido y cálido”.



El hostel dispone de opciones que se adaptan a todas las necesidades y presupuestos: habitaciones privadas o compartidas para los que viajan solos, para parejas, grupos, tríos y familias. Son en total 47 cápsulas dotadas de todas las comodidades y 10 habitaciones privadas.



“Es una fusión entre lo republicano y lo Deco logrando un espacio mágico en el que se respira historia y modernidad, a través de sus colores pastel que transmiten mucha tranquilidad y seguridad”, agregan.



Una pizzería bar, terraza con vista y piscina climatizada, con zona de hidromasajes y jacuzzi, complementan la experiencia en el lugar.

Crece oferta de restaurantes y bares en los hoteles

Con la reapertura del sector hotelero también llegan nuevas propuestas a los hoteles. Estas son algunas:



Sofitel Legend Santa Clara, Cartagena: inauguró el Boticario Bar, inspirado en la historia del convento de Santa Clara y con una carta de licores que invita a descubrir todo un mundo de sabores inspirados en los libros de las boticas.



NH Hotel Group, Bogotá: se unió con los chefs Felipe Cardozo y Ana María Vargas en proyectos como la apertura de Diáspora Glocal Bar, un nuevo restaurante ubicado en el NH Bogotá Pavillon Royal, a escasos pasos del parque de la 93. Ofrece un menú inspirado por lo local y global, también un nuevo brunch los sábados, domingos y festivos con música en vivo.



The Artisan D. C. Hotel, Autograph Collection en Bogotá dio vida a su nueva apuesta: The Cooper Lounge Bar. Su decoración está inspirada en los bares speakeasy de Nueva York y la carta rinde homenaje a la coctelería de autor. El menú también incluye entradas, ensaladas, platos para compartir y fuertes.

Camila Villamil - Para EL TIEMPO

En Twitter: @camilavillamiln

