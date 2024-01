Cumpla su propósito de viajar en 2024 conociendo Colombia con estos cinco destinos 

No es cliché. Arrancar un nuevo año viajando o planeado las próximas vacaciones es un buen augurio para iniciar positivamente este 2024. Y que mejor manera de hacerlo que conociendo nuestro territorio, sus riqueza natural, su flora y fauna, y su turismo y turismo comunitario.



A lo largo y ancho del territorio nacional se ha ido consolidando satisfactoriamente el turismo comunitario, demostrando el interés que tienen las comunidades por dar a conocer sus territorios a través de sus costumbres, de su cultura y sobre todo, de su empuje.



De allí surge, entonces, la oportunidad de conocer lugares que antes estaban cerrados, ya sea por el conflicto armado o porque simplemente no existía la mano de obra para ofrecer las experiencias turísticas.



Este panorama ha ido cambiado especialmente desde los acuerdos de paz con las Farc y también por la apuesta que se ha hecho desde el sector privado y público para capacitar a las comunidades en temas turísticos y de servicio.



Y aunque todavía no se conocen las cifras exactas de cuántos pasajeros nacionales se movilizaron en el país durante el 2023 (se esperan que estas estadísticas salgan en febrero de 2024), las cifras de llegadas de turistas extranjeros a Colombia durante el 2023 demuestran el interés y la importancia que ha tenido el país en la escena internacional.



En los últimos días de diciembre del año pasado, Colombia registró el turista extranjero número 5'500.000 en llegar al país durante el 2023, una cifra relevante para el Gobierno Nacional porque se trata de un hecho histórico y, además, supera la meta trazada, situada en 5'200.000 visitantes no residentes para este año.



Franco Molina (de saco verde) fue recibido por una comparsa en el aeropuerto El Dorado, siendo el pasajero 5'500.000 en llegar a Colombia. Foto: Nestor Gómez

Fontur, el brazo técnico ejecutor del MinCIT, ha contribuido al crecimiento y visibilización de esos territorios a través del turismo, y por eso, le explicó a EL TIEMPO cuáles son esos destinos tendencias para el 2024, y que todo viajero nacional debería tener en su bitácora personal.



"Con el liderazgo del ministro Germán Umaña, hemos priorizado la inversión de los recursos Fontur en territorios de la Colombia profunda que históricamente no han recibido apoyo del Estado y que constituyen destinos turísticos no tradicionales. En 2023 llegamos a 118 municipios que nunca habían recibido recursos del Patrimonio, con el objetivo de fortalecerlos y de esta manera coadyuvar a que sean competitivos a la hora de recibir turistas nacionales y extranjeros. Este año continuamos con ese enfoque", dijo Álvaro Balcázar Gerente General de Fontur.



Guainía (Puerto Inírida)

Atractivo Turístico: Cerros del Mavicure. Las actividades que se pueden hacer son avistamiento de flora y fauna, ecoturismo, intercambio de saberes y conocimientos con comunidades étnicas y navegación por el Rio Inírida.

Facebook Twitter Linkedin

Los Cerros de Mavecure son sagrados para las comunidades indígenas que habitan a sus pies.Tienen 3.000 millones de años y hacen parte del Escudo Guayanés. Foto: Mauricio León.

La Guajira

Atractivo Turístico: Dunas de Taroa, Uribia, capital indígena de Colombia y San Juan del Cesar, donde podrán realizar talleres experienciales de artesanías y reconocimiento de tradición Vallenata.

Facebook Twitter Linkedin

Dunas de Taroa, en La Guajira. Foto: Fontur

Cali, Valle del Cauca

Cali: Turismo al Barrio en Comuna 20, donde podrá reconocer procesos de turismo comunitario como una oportunidad de desarrollo territorial. Uno de los atractivos más importantes son los murales, realizados por los jóvenes de Siloe, y también se puede disfrutar del Cable Mio.



Pueblos Mágicos del Valle: Podrá visitar lindos pueblos como Sevilla, Ginebra, Calima El Darién y Roldanillo, que son museos a cielo abierto y lo sorprenderán con la gastronomía típica del Valle y Buenaventura, donde reconocerás experiencias relacionadas con gastronomía y turismo comunitario, mientras recorre su belleza natural.

Facebook Twitter Linkedin

Así son los murales que se pueden apreciar en la Comuna 20, en Siloe. Foto: Juan Pablo Rueda

Boyacá

Provincia de Sugamuxi, Monguí, Iza y Tibasosa, pueblos históricos y galardonados entre los más lindos del departamento de Boyacá con procesos de gestión de turismo comunitario.



También se recomienda el municipio de Guacamayas, reconocido por las artesanías coloridas de la Cestería, que conecta a su vez con el Nevado del Cocuy, donde se podrá realizar senderismo en las rutas autorizadas.

Facebook Twitter Linkedin

Termales de Itza, en Boyacá. Foto: Fontur

Cundinamarca

Choachí, con la cascada La Chorrera, que es la más alta de Colombia, donde hay procesos de turismo comunitario.



También se sugiere Villeta, que se ha consolidado en los últimos años por las rutas de avistamiento de aves, y Guaduas, pueblo patrimonio de Colombia, representante de la historia y la cultura del país.

Otras sugerencias

De Anato también recomiendan visitar, durante el 2024, Putumayo. Este departamento es un destino imperdible gracias a su diversidad de aves, más del 50 por ciento de las especies con las que cuenta Colombia, se encuentran en esta zona, y esto se debe a que este departamento pertenece a la cuenca del Amazonas, lo que lo hace que tenga diferentes ecosistemas tales como de várzea, morichales, bosques de galería, andinos y de páramo.



Allí se encuentra el Cañón del Mandiyaco, una maravilla natural generada por el río que atraviesa la formación rocosa de origen volcánica y permite observar diferentes figuras de corte en las piedras; también se ubican las cascadas como la Golondrino Mocoa, ideal para hacer senderismo; La Honda, la cual está a orillas del rio Caquetá, donde se puede realizar tubbing; y finalmente las cascadas del Fin del Mundo Mocoa, una majestuosa caída de agua que se esconde en medio de la selva amazónica y es perfecta para conectarse con la naturaleza, escuchar a las aves y las fuentes de agua que se hallan entre las montañas.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las cascadas del Fin del Mundo, en el departamento del Putumayo. Foto: Rodrigo Sepúlveda

Por último, Caquetá también se convierte en un destino de gran valor para visitar este año por su riqueza natural, cultural y científica, y que brinda la posibilidad de realizar senderismo, avistamiento de aves, visitas a comunidades indígenas, entre otras.



Una de las actividades que ofrece el departamento es la conexión de los visitantes con los relatos de los campesinos y habitantes de la zona urbana para conocer el proceso de transformación de la zona que años atrás estuvo afectada por la violencia; allí también se encuentra la Piedra del Encanto, un enorme petroglifo de 16 metros de altura con figuras grabadas de serpientes, lagartos y micos.



"Estos son algunos de los destinos con vocación turística que desde Anato con sus agencias de viajes y las comunidades, buscaremos promover durante 2024. Queremos que los viajeros descubran y aprecien estos atractivos, que se enriquezcan con todo lo que Colombia tiene para mostrar, mientras juntos construimos un turismo responsable y consciente”, señaló la dirigente gremial.



