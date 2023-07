Durante la temporada alta de vacaciones en Colombia, que se extenderá hasta agosto, se estima que más de 3 millones de viajeros se movilicen desde diferentes terminales aéreas del país, según Migración Colombia.



Lea además: (El wifi baja la nota de los hoteles en México, Colombia, República Dominicana y Panamá)

Al momento de viajar en avión con niños es importante tener cuenta las exigencias de las autoridades y evitar dolores de cabeza a última hora.



Entre los problemas más recurrentes, según la aerolínea Latam, son de documentación, desconocimiento de procedimientos para viaje de menores no acompañados y los beneficios que tiene el pasajero al viajar con menores de 5 años.



Para que usted pueda preparar su viaje con antelación según lo establecido en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), estas son algunas recomendaciones.

Sólo son válidos los documentos físicos

En viajes nacionales, al momento de viajar con menores entre los cero (0) y siete (7) años, los padres o representantes deberán presentar una copia oficial del registro civil de nacimiento, expedida por la oficina de registro donde se realizó el trámite, ya sea las Registradurías Especiales, Auxiliares y Municipales, Notarías y Consulados en el exterior.



Es importante recordar que no se permiten fotocopias, fotografías o escáneres y que, en caso de no presentarlos, la normatividad establece que la aerolínea podrá denegar el embarque.



Le puede interesar: (Destino colombiano, entre los 10 más sostenibles del mundo para viajar: Booking)



En los casos en los que el menor esté próximo a cumplir una edad que genere cambio en el documento de identificación, se cuenta con un periodo de transición de tres (3) meses, durante el cual se aceptará como válido el documento respectivo de acuerdo con el rango de edad. Incluso, en los casos en que la tarjeta de identidad se encuentre en trámite, servirán como documento de identificación para vuelos nacionales, la contraseña (comprobante documento en trámite) física o digital expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Por su parte, para viajes internacionales se deberá presentar el pasaporte del menor. En caso de viajar con un solo padre, se deberá presentar un poder notarial del padre que no está presente y los documentos de identificación del menor. Recuerde que, según lo estipulado por los RAC.

Beneficios para niños entre los 0 y hasta los 12 años

Si viaja con un niño menor de dos (2) años en vuelos dentro de Colombia, la buena noticia es que no deberá pagar tarifa, siempre y cuando el menor viaje en sus brazos y no ocupe un asiento. En el caso de vuelos internacionales con origen en Colombia, a los niños menores de dos (2) años, se les cobrará una tarifa máxima equivalente al 10 % de la tarifa total del tiquete del adulto más impuestos. Lo anterior siempre que la reserva del menor se haga en el mismo momento que la del adulto acompañante.



Por su parte, los niños mayores de dos (2) años y menores de doce (12), pagarán como máximo dos terceras partes (2/3) de la tarifa original y tienen derecho a su propio asiento. Sin embargo, si adquirió los pasajes con tarifas promocionales, recuerde revisar las condiciones de los mismos ya que estos beneficios no son obligatorios en estos casos según lo estipulado en los RAC.

Registro de maletas y embarque: evite correr contra el tiempo

Recuerde que, al viajar con menores, el proceso de registro y validación de la documentación puede tomar más tiempo. Por eso, se recomienda siempre llegar 2 horas antes de su vuelo e incluso, en temporada alta como Semana Santa, hasta 3 horas antes. De esta forma, podrá contar con el tiempo disponible para poder realizar los procedimientos con tranquilidad para usted y su familia.

Prioridad de embarque para menores de 5 años

Si su reserva está conformada por niños menores de cinco (5) años o pasajeras en estado de embarazo, tendrá prioridad al momento del embarque y serán atendidos en fila preferencial. Además, según lo estipulado en los RAC la aerolínea le debe brindar la asistencia necesaria para su ubicación en el avión, y en lo posible, asignarles el asiento más cómodo en su clase.



Cualquier duda o comentario puede escribirnos a vida@eltiempo.com



REDACCIÓN VIAJAR