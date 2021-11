Cadena Movich lanza plan para que viajeros conozcan Colombia en bicicleta

La cadena hotelera colombiana Movich Hotels, con más de 10 años de trayectoria en el país, está dando a conocer su nuevo producto Movich Cycling, en alianza con EK Cycling. Con esta iniciativa se busca que los viajeros nacionales e internacionales descubran las bellezas naturales de Colombia, en bicicleta.



Este plan estará inicialmente en Medellín, pero se espera poder contar con esta experiencia en las seis ciudades donde Movich tiene presencia y en otras con apoyo de la firma aliada.

Laura Quintana, vicepresidenta comercial de Movich Hotels, explicó que “es muy fácil reservar un cupo para aprovechar un nuevo viaje que comienza cada semana. Queremos que las personas se dejen encantar por la experiencia de estar en contacto profundo con nuestra cultura, mientras disfrutan de lo mejor de los desafíos personales del ciclismo, paisajes asombrosos, bocados y platos gastronómicos únicos, ciudades encantadoras, pueblos congelados en el tiempo y gente fascinante”.

Con una topografía y climas diversos, Colombia ofrece a los ciclistas una amplia variedad de rutas, desde escaladas a gran altitud hasta caminos por la selva y circuitos costeros más planos.



La cadena ha diseñado este producto pensando en brindar experiencias de alto nivel a sus clientes, exaltando el “sabor local” y la identidad cultural única de cada una de las ciudades donde se ubican sus hoteles.

El objetivo es que los clientes de Movich puedan conocer el país en bicicleta. Foto: Movich Hotels

“Sabemos exactamente qué paseos no puede perderse la gente, pues nuestras rutas están diseñadas para ciclistas por ciclistas", señaló Laura Quintana, quien agregó que es posible personalizarlas para ayudarles a los usuarios a alcanzar metas personales a bordo de la bicicleta, al tiempo que descubren la diversidad de las regiones.



Entre los servicios que ofrece Movich Cycling se encuentran desayuno tipo buffet, servicio de lavandería, servicio de limpieza y mantenimiento de bicicletas, parqueadero seguro de bicicletas, sala VIP, sauna, turco, spa (con costo adicional) y conserjería dedicada.



Por otro lado, y durante la experiencia en ruta, las personas tendrán un capitán de viaje, un seguro, apoyo en ruta, conserjería, fotografía profesional, snacks e hidratación, masajes, degustación gastronómica local y soporte técnico.



Adicionalmente, se puede complementar este recorrido con traslados de bicicleta por carretera, alquiler de bicicletas y compras locales.



“Colombia como destino ciclístico representa una verdadera tendencia, porque no solo ofrece numerosos beneficios para el cuerpo al ser una actividad física, sino que, además, es un vehículo para transportarse que facilita economizar dinero y proteger el medio ambiente”, comentó durante el evento el Exministro del Deporte Ernesto Lucena.



“El ciclismo es un deporte y un pasatiempo ampliamente practicado por los colombianos, por eso queremos que los amantes de este deporte vengan al Hotel Movich Las Lomas y disfruten conduciendo en uno de los lugares con rutas y clima más equilibrados. Tendrán la oportunidad de estar en una de las montañas más hermosas, con diversos paisajes y vegetación, mientras se dirigen a destinos y puntos de llegada mágicos. Lo tenemos todo cubierto, no tienen que preocuparse por nada”, concluyó Eduardo Klepacz, CEO de EK Cycling.



Medellín es una ciudad mágica para montar. El Hotel Movich Las Lomas es muy conocido entre ciclistas amateurs y profesionales que se acercan a montar en el oriente antioqueño.



La ubicación del hotel, con un promedio de 2.200 metros sobre el nivel del mar, es perfecta para los paseos y ascensos diarios que comienzan y terminan en sus instalaciones. A cinco minutos del aeropuerto José María Córdova, es un lugar ideal para eventos sociales y corporativos, así como para disfrutar del mejor descanso y relajación.

Con información de Movich Hotels

