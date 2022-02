En el marco de la pandemia de covid-19, y las distintas olas causadas por subsecuentes variantes del virus, buena parte de los estados han establecido medidas y requisitos de ingreso a sus territorios, con cuya aplicación buscan mitigar su propagación.



La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) hace seguimiento continuo a tales restricciones, para orientar a los viajeros. Semanalmente elabora un reporte a partir de información actualizada, suministrada por fuentes oficiales de cada destino. Según el último informe, divulgado el 4 de febrero, estos son los requisitos que los colombianos deben tener en cuenta antes de viajar a algunos de los principales destinos en el exterior.

Alemania

Los viajeros totalmente vacunados que provienen de terceros países (con exclusión de los que llegan de “zonas de variantes virales”), podrán entrar en Alemania si están completamente inmunizados con una vacuna aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna (Spikevax), Nuvaxovid (Novavax) o Pfizer-BioNTech (Comirnaty)).



Los pasajeros que recibieron una dosis de Janssen, a partir del 15 de enero requieren una segunda dosis de una de las vacunas específicas. Debe haber transcurrido un período de al menos 14 días desde que se administró la última dosis de vacuna.



Los pasajeros que ingresen o transiten por Alemania deben tener una prueba de antígeno covid-19 negativa practicada máximo 48 horas antes de la llegada, o una prueba covid-19 LAMP, NAAT, PCR, RT-LAMP, RT-PCR o TMA negativa, realizada máximo 48 horas antes de la salida del primer punto de embarque.



Para las personas aún no vacunadas, la entrada desde otros países sólo es posible en casos excepcionales y está condicionada a que exista una necesidad urgente.



Los pasajeros que lleguen desde un área de alto riesgo o de variante de preocupación deben registrarse antes de la salida en https://www.einreiseanmeldung.de

La lista de países se puede encontrar haciendo clic en este enlace.



Las personas que ingresan a Alemania luego de una estadía en los últimos 10 días en una zona de alto riesgo (en la que se encuentra Colombia desde el 16 de enero del 2022), deberán autoaislarse allí durante 10 días. En este caso, el período de cuarentena podrá terminar presentando una prueba negativa practicada a más tardar 5 días después de la entrada.



Las personas pueden terminar la cuarentena domiciliaria antes, enviando un comprobante de recuperación o uno de vacunación a https://www.einreiseanmeldung.de./#/



Para los pasajeros que provengan de áreas con variantes del virus, la cuarentena dura 14 días y generalmente no es posible la terminación prematura de la misma.

Argentina

Los pasajeros y la tripulación de la aerolínea deben completar una Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al territorioargentino en http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/. Además, se recomienda registrarse en la APP Cuidar dentro de las 48 horas de arribo al país.



Las personas extranjeras que hayan permanecido los últimos 14 días antes del ingreso en países limítrofes, deberán presentar esquema de vacunación completo y seguro médico covid-19.



Personas extranjeras provenientes de países no limítrofes, deberán presentar esquema de vacunación completo, PCR dentro de las 72 horas o test de antígeno dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje y seguro médico covid-19.



Pasajeros que no tengan esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso deberán presentar seguro médico covid-19, PCR dentro de las 72 horas o test de antígeno dentro de las 48 horas previas al inicio del viaje, hacer aislamiento por siete días desde la toma de muestra de la prueba diagnóstica, y probar constancia o certificación consular de la excepción de vacunación.



Solo quienes provienen de los países o de las jurisdicciones mencionados a continuación, tienen permitido realizar la prueba de PCR en destino, acompañado de un certificado médico que indique que carece de síntomas de coronavirus e integrarlo en la Declaración Jurada. Además, deben acompañar a la Declaración Jurada una nota donde indique el motivo por el que no se presentó un resultado de PCR. Los lugares en mención son:



Listado de países y jurisdicciones donde el resultado de PCR puede llegar a exceder las 72 horas.



– Bolivia (únicamente en el Departamento de Potosí y la Provincia del Gran Chaco).

– Colombia (únicamente San Andrés)

– Ecuador (excepto Cañar – Los Ríos, Zamora Chinchipe, Morona Santiago)

– Haití.

– República Dominicana.

– Paraguay (únicamente en los Departamentos de Misiones, Ñeembucú e Itapúa).

Brasil

Los pasajeros deben tener un certificado de vacunación expedido al menos 14 días antes de la salida del primer punto de embarque y deben completar un formulario de Declaración de Salud del Viajero antes de la salida y presentarlo a su llegada: https://formulario.anvisa.gov.br/



Los pasajeros que ingresen o transiten por Brasil deben tener una prueba de RT-PCR Covid-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes del primer punto de embarque. O una prueba de antígeno COVID-19 negativa realizada como máximo 24 horas antes de la salida del primer puerto de embarque.

Canadá

1. Las personas elegibles para ingresar a Canadá como viajeros completamente vacunados, incluidos los canadienses, deben cumplir y seguir todos los mismos requisitos de entrada.



2. Para empezar, verifique si califica como viajero completamente vacunado en la página https://travel.gc.ca/ Dentro de las condiciones se contempla:



– No tener signos o síntomas de covid-19

– Haber recibido su última dosis al menos 15 días completos antes del día en que ingresa a Canadá. Vacunas aceptadas: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen / Johnson & Johnson, Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C), Sinopharm BIBP (BBIBP-CorV) y Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc).



3. Documentos que debe tener en cuenta al ingreso de Canadá:



– Resultados de la prueba previa a la entrada tomada como máximo 72 horas antes de la salida del último vuelo directo a Canadá.



– Registro y recibo de ArriveCAN con la letra I, V o A junto al nombre del viajero vacunado.



– Presentar comprobante de vacunación cargado en ArriveCAN (original o copia impresa).



– Tener un plan de cuarentena en caso de resultados positivos.



– Documento de viaje ingresado en ArriveCAN (por ejemplo, pasaporte).



– Viajeros aéreos: regístrese con anticipación para las pruebas de llegada.



4. Es posible que deba hacerse la prueba al arribo en el aeropuerto. Para acelerar el proceso, regístrese con anticipación con el proveedor de pruebas del aeropuerto al que llegará. Si lo dirigieron a un servicio de prueba en el aeropuerto, debe registrarse con el proveedor del servicio, quien recolectará su muestra y será notificado del resultado dentro de las próximas 72 horas. Si se le proporciona un kit de auto-muestra, use las instrucciones en el kit para completarlo dentro de las 24 horas posteriores a su ingreso a Canadá, y solicite recoger la muestra como indica el kit. A la mayoría de los viajeros se les notificará el resultado de su prueba dentro de 4 a 7 días.



5. Los viajeros que no estén completamente vacunados no pueden ingresar, a menos que ya cumplan con una exención establecida en las órdenes hechas bajo la Ley de Cuarentena. De lo contrario, se le negará la entrada al país.



La determinación final con respecto a la entrada y la cuarentena la toma un representante del gobierno en el puerto de entrada en función de la información que se les presentó en el momento de la entrada a Canadá.

Chile

1. Pueden entrar a Chile:



-Extranjeros no residentes en Chile (turistas) que tengan esquema de vacunación válido para el ingreso a Chile por el Ministerio de Salud (solicitar aquí: https://mevacuno.gob.cl/).



– Extranjeros no residentes en Chile menores de 6 años que no han podido acceder a la vacunación contra coronavirus.



– Se prohíbe el ingreso de cualquier extranjero sin residencia regular mayor de 6 años no vacunado o que no tenga su vacunación validada previamente por el Ministerio de Salud de Chile.



2. Requisitos para entrar a Chile, antes de viajar



– Resultado negativo de test PCR realizado 72 horas (estas se cuentan hasta la hora de salida del vuelo con destino final Chile, si ingresa por vía aérea).



– Declaración Jurada para viajeros provenientes del exterior, disponible en www.c19.cl y realizada hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario deberá adjuntar el resultado del PCR negativo y seguro médico de viaje, que incluya gasto originado por Covid-19. El monto mínimo de cobertura para las prestaciones de salud deberá ser de USD$30.000.



3. Medidas sanitarias al ingresar a Chile



– Quienes tienen esquema de vacunación válido para el ingreso a Chile por el Ministerio de Salud: al ingreso al país se le practicará un examen para detección de coronavirus (PCR o antígenos). Hasta que reciba el resultado negativo de este examen, deberá cumplir cuarentena.



Al recibir el resultado negativo del examen se procederá a habilitar el Pase de Movilidad. En el caso de que el testeo se haga con antígenos debe esperar en el punto de ingreso hasta obtener el resultado del test; en el caso de ser positivo, el viajero será declarado inadmisible al país (deberán llegar al domicilio declarado en transporte privado).



– El certificado de vacunación covid-19 debe demostrar que fueron vacunados por completo al menos 14 días antes de la llegada. Las vacunas aceptadas son: AstraZeneca (SK Bioscience), AstraZeneca (Vaxzevria), CanSinoBIO (Convidecia) Covieshield, Janssen, Moderna (Spikevax), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinopharm, Sinovac y Sputnik V.



– Durante los 7 días siguientes al ingreso, todo viajero deberá completar un formulario de auto reporte de síntomas.

Ecuador

1. Los pasajeros deben cumplir con uno de los siguientes requisitos para ingresar al país:



– Un resultado negativo de la prueba RT-PCR o de antígeno. La prueba debe haberse realizado como máximo 72 horas antes de partir a Ecuador.



– Un certificado de vacunación covid-19 que demuestre que están completamente vacunados, al menos 14 días antes de la llegada.



– Los pasajeros a su arribo podrían estar sujetos a un testeo obligatorio por parte de la autoridad y cuarentena.



2. Al ingreso, la autoridad realizará pruebas aleatorias de covid-19 (antígenos), en caso de resultar positivo el pasajero deberá cumplir con un aislamiento obligatorio hasta por 14 días, en los albergues determinados por la autoridad sanitaria. Los pasajeros deben presentar una Declaración de Salud del Viajero” a la llegada en https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/

España

1. Con base en la más reciente publicación de la Orden INT/25/2022 del 26 de enero, los viajeros provenientes de Colombia podrán ingresar a España diligenciando el formulario de salud Spth y cumpliendo al menos uno de los siguientes requisitos sanitarios:



a. Certificado de vacunación completa contra covid-19 y ser expedido por las autoridades competentes del país al menos 14 días previos al viaje.



Importante: se considerará únicamente válido el certificado de vacunación siempre y cuando no hayan transcurrido más de 270 días desde la fecha de administración de la última dosis de dicha pauta. A partir de ese momento, el certificado de vacunación expedido por la autoridad competente del país de origen, deberá reflejar la administración de una dosis de refuerzo.



b. Resultado negativo de una prueba para covid -19. Es válido:



– Prueba PCR obtenida dentro de las 72 horas anteriores a la llegada a España.



– Test de detección de antígeno cuya muestra haya sido obtenida dentro de las 48 horas anteriores a la llegada a España.



c. Certificado de recuperación: debe ser expedido por la autoridad competente como mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica (PCR) con validez de 180 días a partir de la toma de la muestra.



Los pasajeros que entren o transiten por España deben completar un Formulario de Control de Salud FCS, 48 horas antes de la salida en https://www.spth.gob.es/ o a través de la App Spain Travel Health-SpTH.



Esto generará un código QR que debe presentarse a la llegada.

Francia

Francia clasificó los países de acuerdo con los indicadores de salud y contagio. Tiene condiciones de ingreso para los estados que estén clasificados en verde, naranja y rojo. Colombia hace parte de la lista naranja, dando un grado de confianza a los pasajeros.



Condiciones para países de la lista naranja:



Si está vacunado puede viajar a Francia sin restricciones vinculadas a las condiciones de salud. Debe presentar la siguiente documentación:



a. Certificado de vacunación en el que se acredite que está completamente vacunado de la siguiente manera:



Siete (7) días después de la segunda dosis de Pfizer/Comirnaty, Moderna,

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, y para personas que hayan recibido todas las dosis requeridas de una vacuna con licencia de la OMS no aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos, 7 días después de recibir una dosis adicional de una vacuna de ARNm aprobada por la EMA.



– Cuatro semanas después de la única dosis de Johnson & Johnson.



Los pasajeros con un certificado de vacunación que demuestre que fueron vacunados por completo más de 270 días antes de la llegada, deben haber recibido una dosis de refuerzo.



b. Presentar una declaración jurada que encontrará en el sitio web del Ministerio del Interior.



c. Todas las personas de doce años en adelante que entren en Francia deberán presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo al que se hayan sometido en las 24 o 48 horas previas al viaje, plazo que varía en función del país del que salgan (Colombia hace parte de la lista naranja por lo que aplica 48 horas previas al viaje).



Las personas que acrediten tener una pauta de vacunación completa y lleguen desde un Estado miembro de la Unión Europea o equivalente (Andorra, Islandia, el Líbano, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, la Santa Sede o Suiza) quedan exentas de esta obligación.



Si no está vacunado, solo puede viajar a Francia si tiene motivos urgentes para viajar.



La lista de motivos urgentes se establece en el certificado de viaje internacional elaborado por el Ministerio del Interior.

Italia

Italia ha distribuido a los países en listas de acuerdo a su ubicación y situación epidemiológica. Cada lista maneja las medidas correspondientes para el ingreso al país. Colombia se encuentra actualmente en la Lista D.



Tener en cuenta las siguientes condiciones:



– Diligenciar el formulario digital de localización del pasajero en: https://app.euplf.eu



– Presentar una prueba PCR realizada 72 horas anteriores al ingreso en el territorio nacional, o prueba de antígeno en las 24 horas, con resultado negativo



– Presentar certificación verde covid-19 o certificación de vacunación completa. La vacunación debe estar aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA): Comirnaty por Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Jansen (Johnson & Johnson) y Nuvaxovid (Novavax).



Los pasajeros podrían estar sujetos a una prueba de covid-19 a su llegada.



3. Existen excepciones que se pueden consultar en este enlace.

México

Las regulaciones de entrada de covid-19 se levantaron el primero de enero del 2022.

Panamá

Los viajeros estarán exentos de presentar una prueba covid-19 negativa para ingresar siempre que puedan proporcionar prueba física o digital de un esquema de vacunación completo avalado por la OMS, EMA y FDA, igual o mayor a 14 días después de la última dosis.



​A partir del 20 de febrero del 2022 se reconocerá el esquema completo de vacunación cuando el viajero haya recibido 3 (tres) dosis, con excepción de Janssen, de Johnson & Johnson, para el cual se considera completa la aplicación de 2 (dos) dosis.



Los viajeros no vacunados o parcialmente vacunados deberán presentar una prueba de antígeno o PCR covid-19 negativa tomada no más de 72 horas antes de su hora de llegada a Panamá. Si una prueba no es posible dentro de ese plazo, se ordenará una prueba rápida covid-19 en el aeropuerto por valor de 50 dólares y a cargo del pasajero. Si el resultado es positivo será puesto en cuarentena de 14 días en un hotel hospital por cuenta del viajero.



Todos los viajeros no vacunados o sin un esquema de vacunación completo que hayan transitado en los últimos 15 días en países considerados de alto riesgo publicados (listado en https://www.visitpanama.com) serán puestos bajo una cuarentena obligatoria de 72 horas en un hotel y el costo completo de la estadía deberá ser cubierto por los viajeros. Colombia no hace parte de esta lista.



– Al final del período de 72 horas se practicará otra prueba. Si los resultados son negativos, el período de cuarentena terminará. Pero si los resultados son positivos, el pasajero será puesto en cuarentena de 14 días en un hotel hospital designado por el Ministerio de Salud.



5.Los viajeros deben presentar su declaración jurada, disponible en http://viajes.panamadigital.gob.pa/

Perú

Todos los pasajeros interesados en entrar a Perú deben contar con una prueba aprobada (CRISPR, HDA, LAMP, LampORE, MPOCT, NAAT, NEAR, NGS, PCR, RTLamp, RT-PCR, RealTimeRTPCR, SDA, TMA, TRC, WGS,) negativa practicada 48 horas previas a su embarque. O con un certificado de vacunación covid-19 que demuestre que estaban completamente vacunados al menos 14 días antes de la llegada.



Los pasajeros deben completar, 72 horas antes de la salida, una declaración jurada de autorización de salud y geolocalización en http://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/.



Para los vuelos al interior del país (locales) solamente se pedirá la firma de una declaración jurada en la que se precise no tener síntomas de covid-19 y usar protector facial.

Reino Unido

–Antes de viajar a Inglaterra debe estar completamente vacunado.



– Debe tomar una prueba de covid-19 máximo dos días antes de viajar a Inglaterra.



– Reservar y pagar una prueba de covid-19 PCR y tomarla después de la llegada a Inglaterra.



– Completar un formulario de localización de pasajeros, 48 horas antes de la llegada a Inglaterra (debe ingresar su número de referencia de reserva de prueba covid-19 en su formulario de localización de pasajeros).



Cuando llegue a Inglaterra (completamente vacunado)



Debe practicarse la prueba de covid-19 que reservó el día 2 o antes (el día de llegada es el día 0). Si el resultado de la prueba es positivo debe autoaislarse.



Se considera completamente vacunada una persona que haya recibido su dosis final de la vacuna al menos 14 días antes de llegar a Inglaterra. El día en que recibió su dosis final no cuenta como uno de los 14 días. El comprobante de vacunación debe haber sido emitido por:



– El programa de vacunación del Reino Unido



– El programa de vacunas de las Naciones Unidas para el personal y los voluntarios



– Un programa de vacunación en el extranjero con un comprobante de vacunación aprobado para viajar al Reino Unido



– A partir del 11 de febrero, si está completamente vacunado, ya no necesitará hacerse una prueba de covid-19 ni antes ni después de llegar al Reino Unido. Si no está completamente vacunado, deberá practicarse una prueba previa a la salida. Después de su llegada deberá hacer una prueba de PCR el día 2 ó antes, pero solo deberá ponerse en cuarentena si es positivo.



– Verifique qué vacunas están aprobadas y las condiciones que aplican en caso de no estar completamente vacunado.

Estados Unidos

Debe estar completamente vacunado para viajar a los Estados Unidos. Se considera que cumple con el esquema de la siguiente manera:



– 2 semanas (14 días) después de una vacuna covid-19 de dosis única aceptada



– 2 semanas (14 días) después de su segunda dosis de una serie de 2 dosis aceptada



– 2 semanas (14 días) después de recibir la serie completa de una vacuna covid-19 de Novavax (o Covovax) (no placebo) en un ensayo clínico.



– 2 semanas (14 días) después de recibir 2 dosis de cualquier combinación de vacunas covid-19 aceptadas administradas con al menos 17 días de diferencia.



– Las vacunas covid-19 aceptadas son AstraZeneca, Covishield, Covaxina, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm y Sinovac.



Antes de abordar un vuelo a los Estados Unidos debe mostrar un resultado negativo de la prueba covid-19 tomada no más de un día antes del viaje.



Los niños menores de dos años no necesitan realizar la prueba. También existe una opción para las personas que han documentado la recuperación de covid-19 en los últimos 90 días.



– Debe hacerse el test con una prueba viral que podría ser de antígeno o de amplificación de ácido nucleico (NAAT), como RT-PCR, RT-LAMP, TMA, NEAR y HDA. La prueba utilizada debe estar autorizada para su uso por la autoridad nacional pertinente para la detección de SARS-CoV-2 en el país donde se administra la prueba.



Los pasajeros que viajan en avión deberán aportar previamente a su vuelo su información de contacto y demás datos que requiera el gobierno de los Estados Unidos bajo juramento.



Si no está completamente vacunado, no se le permitirá ingresar a los Estados Unidos. A menos que cumpla una de las excepciones indicadas en este enlace y seguir los pasos allí detallados.



Con excepciones específicas, los no ciudadanos que hayan estado en ciertos países durante los últimos 14 días no pueden ingresar a los Estados Unidos, ya sea como inmigrantes o no inmigrantes.

