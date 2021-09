Las 37 mejores ciudades del mundo en el 2021, según 'Time Out'

La prestigiosa revista Time Out, especializada en vida y turismo citadinos, acaba de publicar su Time Out Index, que clasifica a las mejores ciudades del mundo.



(Le puede interesar: Ojo: Las vacunas que le piden para poder ingresar a Estados Unidos o Europa).



"Ahora que muchos de nosotros hemos salido de los confinamientos, y estamos dando pasos tentativos hacia la seminormalidad, pensamos que era hora de reconocer las grandes cosas que nuestras ciudades han logrado en los últimos 18 meses", señalaron los editores de la publicación.

Para llegar a este listado encuestaron a cerca de 27.000 personas en un amplio grupo de urbes que incluye desde Melbourne, Madrid y Chicago hasta Copenhague, Tel Aviv y Tokio.



El sondeo indagó no sólo sobre aspectos claves de la vida citadina, como la gastronomía, la cultura y la vida nocturna, también sobre proyectos comunitarios y sentido de comunidad, espacios verdes y sostenibilidad, temas que cobraron mayor importancia a raíz de la pandemia de covid-19.



(Además: ¿El pasaporte colombiano tiene un tiempo mínimo de vigencia?).



"Buscábamos las ciudades que no solo pensaran en el ahora, sino también en el futuro. Los que hacen la vida mejor para nosotros y para nuestros nietos", señalaron.



La clasificación se elaboró ​​en función de las respuestas de todas las categorías de la encuesta, junto con los conocimientos de los editores y expertos de la revista en todo el mundo. Dentro del listado aparecen dos ciudades latinoamericanas.

1. San Francisco

Facebook Twitter Linkedin

El mundialmente famoso Golden Gate, en la ciudad de San Francisco, California. Foto: iStock

De acuerdo con la revista, cuando las cosas se pusieron difíciles el año pasado a causa de la pandemia, San Francisco entró en acción con una de las respuestas contra el covid-19 más estrictas en los Estados Unidos.



Pero eso no afectó su espíritu comunitario: las empresas se volvieron creativas para mantenerse a flote, mientras que iniciativas innovadoras como SF New Deal pusieron a los empleados de los restaurantes a trabajar preparando comidas para los necesitados, y los vecinos se esforzaron para cuidarse unos a otros a través de redes de ayuda mutua de gran alcance.



El 73 por ciento de los encuestados la describieron como una ciudad progresista; también fue calificada como sostenible.

2. Ámsterdam

Facebook Twitter Linkedin

Recorrer los canales de Ámsterdam a pie, en bicicleta o en barco es, sin duda, uno de los principales planes. Foto: iStock

El 47 por ciento de los habitantes de Ámsterdam que participaron en la encuesta dijeron que la ciudad era "verde" y el 27 por ciento la describió como sostenible. Aunque los puntajes pueden parecer bajos, en realidad se cuentan entre los más altos del sondeo.



Durante los confinamientos del año pasado, la ciudad tuvo como objetivo cimentar su estatus de metrópolis moderna y consciente del medio ambiente. Y aparentemente, la estrategia ha funcionado.

3. Manchester

Facebook Twitter Linkedin

Visitar un pub y tomar una ‘pinta’ mientras disfruta el ambiente británico, es un plan ideal en Manchester. Foto: iStock

Los habitantes de esta ciudad son un pueblo muy orgulloso, por lo que no es de extrañar que el 71 por ciento describiera la ciudad como "creativa" en el índice de este año. Después de todo, este es el hogar de Factory Records, Fall and the Smiths y en el 2021 empresas como el Manchester International Festival (MIF) y el Grayson's Art Club han seguido mostrando que esta ciudad es realmente impactante cuando se trata de grandes eventos culturales llamativos.



(También: Quito, una ciudad para ser admirada desde sus altos).



A un nivel más local, pequeñas empresas como Result CIC ofrecieron apoyo gratuito de salud mental a los trabajadores de primera línea, mientras que el pub Eagle and Child repartió 4.500 comidas a los lugareños vulnerables.

4. Copenhague

Facebook Twitter Linkedin

Una pista de ski baja desde lo alto de una planta de energía limpia en la Power Plant, en Copenhague Foto: Getty Images

En general la calidad de vida en esta ciudad es alta, y sin duda las numerosas iniciativas ecológicas innovadoras de la ciudad ayudan a tranquilizar a los lugareños: el 60 por ciento de la gente encuestada piensa que la ciudad es "verde".



Pero hay mucho más en Copenhague que hygge (una palabra que describe el concepto de felicidad para los daneses) y plantas de energía radical de doble propósito, como CopenHill. De hecho, al 82 por ciento de los residentes les resulta fácil descubrir "cosas nuevas y sorprendentes" en la ciudad, y todos podemos celebrarlo.

5. Nueva York

Facebook Twitter Linkedin

La gente pasa junto a la estatua del Toro de Wall Street en la zona de Bowling Green de Nueva York. Foto: EFE

Si hay algo que define a los neoyorquinos, es una cierta resistencia descarada. Es por eso que no es una gran sorpresa que la ciudad de Nueva York obtuviera altas calificaciones solo por esa característica.



(Le recomendamos: Nueva York vuelve a ser la ciudad que nunca duerme).



Desde el éxito continuo de su iniciativa Open Restaurants (que transformó las aceras en centros comunitarios vibrantes) hasta su nuevo programa Key to NYC (que fomenta la adopción de vacunas), la ciudad ha logrado sobrevivir y prosperar durante los últimos 12 meses. Gracias en gran parte a esa icónica actitud de poder hacer, encontró soluciones creativas para mejorar las precauciones de salud, y ahora las calles están a tope una vez más.

6. Montreal

Facebook Twitter Linkedin

Montreal es el corazón francés de Canadá. Foto:

Esta ciudad es famosa por su espíritu comunitario, y frente a la mayor crisis en una generación, mostró lo suficiente para enorgullecer a cualquier ciudad.



Como su famosa música y política dejan muy claro, la conformidad nunca ha estado de moda en Montreal, y son esas diferencias las que unen a sus habitantes: el 73 por ciento de los lugareños describió a Montreal en la encuesta como 'diversa', y aun más dicen que es fácil 'expresar quién eres'.



(Continúe leyendo: Vuelven los paseos del terror a Universal Hollywood).



La ciudad puede estar en un estado perpetuo de construcción, con protestas aparentemente interminables, inviernos gélidos y veranos hirvientes también, pero la sensación entre las personas, de que se tienen la una a la otra, se mantiene.

7. Praga

Facebook Twitter Linkedin

Puente de Carlos, el más antiguo de Praga. Atraviesa el río Moldava y une la Ciudad Vieja con la Nueva. Foto: 123rf

En el índice de este año, alrededor del 82 por ciento de los habitantes de Praga cantaron alabanzas a la bella apariencia de la ciudad.



La reapertura gradual de la Ciudad Dorada ha presentado oportunidades increíbles para placeres simples, impensables en la Praga prepandémica: tener el famoso Puente de Carlos casi para usted, el gorjeo audible de los pájaros en la Plaza de la Ciudad Vieja y un café contemplativo por la mañana en una calle desierta.



Hay que agregar el hecho de que la capital checa es increíblemente accesible para caminar: el 89 por ciento de los encuestados dice que es fácil moverse sin carro. Sind duda es una de las ciudades más habitables del mundo.

8. Tel Aviv

Facebook Twitter Linkedin

El puerto de Jaffa está en una colina ubicada a 60 metros de altura. Foto: Natalia Díaz Brochet. El Tiempo.

La pandemia hizo que la "ciudad que nunca se detiene" hiciera una pausa muy necesaria. Espacios como Dizengoff Square y Park HaMesila acogieron picnics, conciertos, proyecciones y charlas.



Después de los cierres, Israel lideró la carrera de vacunación y, en poco tiempo, los lugareños regresaron bebiendo capuchinos en cafés y haciendo yoga en la playa.



En la encuesta, el 81 por ciento de los habitantes de Tel Aviv dijo que su ciudad era "divertida" y el 84 por ciento, que puede "expresarse". De hecho, alberga el desfile del orgullo gay más grande de la región, la más amplia variedad de opciones veganas y su vida nocturna siempre ofrece una alternativa real.

9. Oporto

Facebook Twitter Linkedin

La vibrante vida social y cultural de Oporto es uno de sus más grandes distintivos. Foto: iStock

Alrededor del 73 por ciento de los residentes dijeron que su ciudad era excelente para la "cultura", e incluso en medio de una pandemia sería difícil no estar de acuerdo.



A lo largo del año pasado, los legendarios grafiteros de Oporto han estado más ocupados que nunca, salpicando las calles con un color muy necesario, mientras que las muchas, muchas galerías también han estado sorprendentemente activas.



(Lea además: Chile abrirá la Antártida para turistas extranjeros a partir de octubre).



La ciudad también ha comenzado a devolver el espacio público a los ciudadanos, con una amplia peatonalización, más infraestructura para bicicletas, terrazas ampliadas y nuevos jardines comunitarios.



La gente asiste a conciertos en parques, compra libros a la sombra de los árboles, apoya negocios locales y descubre otros nuevos. Muchas personas comenzaron a hornear pan, pasteles y galletas en casa, y ahora muchos de ellos se han vuelto profesionales.

10. Tokio

Facebook Twitter Linkedin

Tokio albergó los últimos Juegos Olímpicos. Foto: EFE

El tapabocas, elemento básico por excelencia de la era de la pandemia, ya era un accesorio común entre los habitantes de Tokio mucho antes del golpe del covid-19, razón por la cual la vida allí nunca se desaceleró durante el año pasado.



Un abrumador 82 por ciento de los encuestados dijo que Tokio era excelente para "descubrir cosas nuevas", y es verdad. Una mirada alrededor basta para darse cuenta de que han surgido muchos lugares y atracciones nuevos en toda la ciudad durante los últimos 18 meses.



Cerca del 73 por ciento de los encuestados también dijo que la ciudad es excelente para "moverse sin un automóvil". El sistema de transporte público súper eficiente de la ciudad garantiza que todos puedan disfrutar fácilmente de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Las otras ciudades de la clasificación

El resto del listado lo conforman:



11. Los Ángeles

12. Chicago

13. Londres

14. Barcelona

15. Melbourne

16. Sidney

17. Shanghái

18. Madrid

19. México

20. Hong Kong

21. Lisboa

22. Boston

23. Milán

24. Singapur

25. Miami

26. Dubái

27. Beijing

28. París

29. Budapest

30. Abuu Dabi

31. Sao Paulo

32. Johannesburgo

33. Roma

34. Moscú

35. Buenos Aires

36. Estambul

37. Bangkok

REDACCIÓN VIAJAR

Con información de la revista 'Time Out'

Encuentre también en Viajar

El Guaviare se abre al mundo con su rica biodiversidad

Amazonas reactiva el turismo de río, de selva y su mundo de aventura

Santa Marta espera a los viajeros con su magia natural