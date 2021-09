Un grito causa terror en SeaWorld por primera vez

El Howl-O-Scream en SeaWorld Orlando comenzó el 10 de septiembre y se lleva a cabo hasta el 31 de octubre. Las calles del parque se convirtieron en áreas espantosas con monstruos y casas embrujadas por todas partes.



Los más osados pueden disfrutar de las emocionantes atracciones del parque en la oscuridad, saciar la sed causada por el miedo con bebidas en bares y experimentar la monstruosidad de Halloween en espectáculos en vivo.



Cuatro casas embrujadas se encuentran en el parque:



Water’s Edge Inn: un viaje a un hotel tranquilo junto al mar se convierte en una lucha por encontrar la salida.



Captain’s Revenge: con un pirata al que es mejor no topárselo en las oscuras profundidades de su barco.



Beneath the Ice: nadie ha oído hablar de este campamento base desde que la nieve lo cubrió. Estás aquí para encontrar supervivientes... pero desearás no estarlo.



Dead Vines: un reino aterrador de plantas hambrientas y horrores ocultos.



También hay dos espectáculos: el Sirens’ Song, durante el que las sirenas cuentan su historia y celebran con los miedos de los espectadores. Es al aire libre. Y Monster Stomp, una actuación musical impresionante y oscuramente entretenida protagonizada por el único Jack. el Destripador.



Además, hay cuatro zonas de miedo para los amantes de terror y la diversión.



Los tiquetes para el ingreso al espectáculo se consiguen en este sitio web: https://seaworld.com/orlando/events/howl-o-scream

