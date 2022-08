Bree Robertson y su pareja planearon celebrar su aniversario en otro país. Un destino con playa, preferiblemente en Asia y que resultara relativamente económico. Lograron viajar a Bali, una isla de Indonesia famosa por su riqueza natural.



Para ahorrar costos decidieron alquilar un Airbnb, específicamente una villa turística que prometía hospedarlos por varios días. Pero al llegar al lugar, notaron que estaba completamente abandonado.



EL TIEMPO habló con Robertson, una joven de 21 años oriunda de Nueva Zelanda, para conocer su historia.

La joven trabajaba en Wellington, capital de Nueva Zelanda, como coordinadora de proyectos, pero su pasión siempre ha sido viajar. De hecho, lo hace desde los 15 años cuando trabajaba como modelo y desde allí ha estado "enganchada" en ese sector.



"Solía ​​trabajar como coordinador de proyectos, pero tuve que renunciar. Mi pareja y yo

vivíamos en Wellington, una de las ciudades más caras de Nueva Zelanda. Cuando mi pareja perdió su trabajo, no podíamos permitirnos seguir viviendo allí solo con mi salario", cuenta Robertson.



Dice que en ese entonces estaba pensando en retomar los viajes y ya que su novio perdió su trabajo, eran días perfectos para hacerlo. Por eso, decidieron pasar su aniversario en las playas de Bali.



Estando allí, optaron por buscar más alojamientos y seguir disfrutando del viaje.

Bree Robertson tiene 21 años y es viajara de profesión. Foto: Bree Robertson

"Reservé la villa porque era el aniversario de mi pareja y yo. Nos costó 80 dólares (la noche), que es bastante caro para Bali. Fue un viaje en scooter de dos horas de donde nos alojábamos. Llovió todo el viaje. Cuando llegamos a la ubicación del Airbnb estábamos completamente equivocados. Seguimos buscando en Google y nos dimos cuenta que estábamos en otro lugar", recuerda Robertson.



"Luego conducimos otros 10 minutos por la carretera y lo encontramos. Tenía un gran letrero de registro y un área para la recepción, pero no había nadie. En una lista decía que habría alguien allí las 24 horas del día, los siete días de la semana. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta, así que caminé alrededor y fue cuando me di cuenta de que el lugar estaba obviamente abandonado", continúa con su relato.

Un hospedaje con buenas recomendaciones

La viajera cuenta que escogieron el lugar porque tenía comentarios positivos en Airbnb. "Las fotos en Airbnb se veían hermosas y tenían una gran crítica. Sobre la referencia del lugar decía que el anfitrión tenía un tiempo de respuesta de una hora y un 100 por ciento tasa de respuesta, por lo que asumí que todavía estaba abierto", cuenta y agrega que la reserva la realizó a último minuto, por lo que no tuvo oportunidad de hablar con el dueño.



"Aún estoy esperando que me devuelvan mi dinero", afirma Robertson.

Algunas recomendaciones

La joven viajara recomienda "reservar con anticipación y asegurarse de obtener una respuesta del anfitrión. También, es importante reservar solo lugares con reseñas recientes".



Consultado por EL TIEMPO, Airbnb aseguró que recientemente se introdujeron nuevas actualizaciones de seguridad para que casos como estos no se repitan.



Dentro de estas se destaca AirCover, un programa de protección gratuito incluido en cada reservación realizada en la plataforma, que busca mejorar la seguridad y optimizar la experiencia al viajar. Cuenta con cuatro líneas principales:



- La primera, es la protección de la reserva en el caso de que un anfitrión cancele la reserva dentro de los 30 días previos al check-in.



- La segunda, es la protección de llegada alternativa, en caso de que el huésped no pueda realizar el check-in.



- La tercera, es la protección de fidelidad del anuncio, si durante su estancia el huésped descubre que el espacio no cumple con las especificaciones anunciadas en la plataforma.



- Finalmente, se incluye la línea de protección 24 horas (si el viajero se siente inseguro en algún momento), un canal disponible en 16 idiomas y atendido por un equipo especialmente capacitado.



