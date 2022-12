Su sueño de pequeña no era precisamente ser piloto. Creció con un interés particular por la música, la cultura y el arte. De hecho, se considera así misma como un alma libre, una persona que siempre buscó independencia económica que le permitiera crecer profesionalmente y así ayudar a su familia.



En el vaivén de la vida, Ilse Jáuregui conoció a un grupo de personas que trabajaban en aviación. Le contaron maravillas del sector, que iban desde la posibilidad de conocer el mundo hasta devengar un interesante sueldo. Nada mal, pensó Jáuregui, quien es oriunda de México.



La decisión de ser piloto no fue tan sencilla, debido a que su gusto por el arte le abrió otras oportunidades: se ganó una beca por 40.000 dólares para estudiar pintura en Estados Unidos.



"Me encanta la música, el pop, el rock, el arte y también pinto. Soy como un alma más relajada a lo que me veo en el uniforme (de piloto). Cuando era adolescente me estaba yendo por el lado de la pintura y de hecho gané una beca para irme a estudiar en ese sector en Estados Unidos", recuerda Jáuregui.



Y agrega: "De chavos (pequeños) todos queríamos hacer algo interesante, que no fuera monótono, que dejará dinero y, sobre todo, que nos sintiéramos orgullosos de hacer. La aviación cumplía con todo esto y -aunque no sabía si me iba a dar miedo hacer esas maniobras- decidí inscribirme en una escuela de aviación", explica Jáuregui, en diálogo con EL TIEMPO.



Decidió, entonces, viajar a Estados Unidos para iniciar sus estudios porque -asegura- en ese país se encuentran las mejores academias, además de tener la posibilidad de realizar toda la carrera en inglés.



Sus estudios los realizó en San Diego, California, y cuenta que gracias a que se formó en ese país, hoy cuenta con trabajo en una aerolínea de México. "Saber inglés te da un plus importante para conseguir empleo en esta profesión", recomienda.

Ilse es mexicana y tiene 31 años. Foto: @pilotilse en Instagram

Jáuregui detalló cómo son las escuelas de aviación: "Por lo general son aeropuertos pequeños y privados. Para comenzar, recibes clases en tierra, en donde te explican cómo funciona un avión, sus partes y en general todo lo básico que debes de tener en cuenta antes de subirte. Luego se realizan una serie de sesiones en un simulador en donde te ponen a hacer maniobras peligrosas para saber cómo reaccionar ante un posible daño del motor, por ejemplo. Finalmente te subes a un avión y tienes que hacer todo esto pero en la vida real".



Lo más difícil de esta carrera -continúa con su relato- es la práctica que se realiza en escenarios reales. "Siempre tienes a una persona al lado presionándote mientras estás realizando maniobras de emergencia. Cuando le pierdes el miedo al avión, que ya sabes volar, lo más difícil es aprender a tomar decisiones seguras porque tienes la responsabilidad de 200 vidas", dice Jáuregui.



Quiere ser capitán

Ilse inició su carrera profesional en Interjet, una aerolínea mexicana que cesó operaciones en 2020. Allí realizó su primer vuelo, que fue hacia un destino nacional. "Estaba muy nerviosa pero al mismo tiempo emocionada. Me sentía orgullosa y mi uniforme se veía muy top. Fue un día bonito", recuerda.



En la actualidad, ella trabaja en otra aerolínea de México, vuela un Airbus A320 y ha tenido la posibilidad de viajar hacia Estados Unidos, Cuba y Colombia. Aunque generalmente vuela dentro del país azteca.



Su cargo es primer oficial, que en otras palabras significa ser copiloto. Estos siempre vuelan a la derecha del capitán y se distinguen porque en sus uniformes, generalmente en los hombros, tienen tres líneas. Los capitanes tienen cuatro.

Ilse trabaja para una aerolínea mexicana. Foto: @pilotilse en Instagram

"Los copilotos hacemos absolutamente todo lo que hace el capitán: sabemos volar el avión y de hecho estamos en caso de que el capitán se incapacite, le dé un ataque cardíaco, lo que sea. Yo puedo completamente continuar con el vuelo de una manera segura. La única diferente es que, porque tiene (el capitán) más experiencia, y paso ya otros exámenes, él se hace cargo de todo lo legal. Es decir, él firma los planes de vuelo. En cuanto a trabajo hacemos lo mismo, pero en responsabilidad él tiene la palabra final y yo soy quien le ayuda a tomar esas decisiones", afirma Ilse.



Su gran objetivo es convertirse en piloto y para ello debe completar -de acuerdo con la reglamentación mexicana- 3.000 horas de vuelo. También, afirma, debe cumplir con una serie de exámenes "muy complicados que me pone la aerolínea y el Gobierno de México".



La vida como piloto

Su vida como piloto ha sido un descubrimiento personal constante, que la sorprende y la satisface todos los días. Reconoce que ha sido gratificante porque ha podido conocer un sin número de personas y de culturas. "En vez de comprometerme con un mexicano, lo hice con un venezolano. Como andas por todos lados, ha estado increíble. Las mejores cosas de mi vida las ha traído ser piloto", explica.



Sin embargo, en un trabajo que puede resultar extenuante. "A veces en un solo día voy a cuatro destinos diferentes. Pueden ser playa, desierto, nieve y luego ya regreso a Guadalajara (México). También dormimos mucho afuera. Mis horarios son de ocho hasta 16 horas y en varios días, generalmente, no regreso a casa. Pero todo está todo muy planeado: te mandan tu rol (plan de trabajo) y ya sabes qué vas a hacer en el mes. Además, la aerolínea trata de hacer cambios lo menos posible para que pases Navidad en familia y planees los días de descanso, que pueden ser seis días al mes", cuenta Jáuregui.



Agrega que económicamente es una profesión viable: "En México, en promedio y según he buscado en internet, el sueldo promedio (de un piloto) está en alrededor de los 40.000 pesos mexicanos mensuales (9 millones de pesos, aproximadamente). Con eso puedes vivir perfectamente y mantener a una familia. Incluso, si haces horas extras, te pagan más.



Su meta personal, señala la piloto, es "llegar a ser capitán, seguir contenta con la vida que llevo y poder proveer a mi familia".





