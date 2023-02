Ante el presidente Gustavo Petro y las autoridades turísticas del país, el gobernador de San Andrés Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen, explicó que la isla atraviesa por una situación compleja debido a la falta de conectividad área.



Panorama que de persistir durante este año, podría poner en peligro la economía de la isla, advirtió Hawkins.



"Desde octubre del año pasado estamos sufriendo de la cancelación de vuelos. La primera aerolínea que comenzó con esas cancelación fue VivaAir, con más de 14 frecuencias desde y hacia San Andrés", explicó el gobernador a EL TIEMPO.



Dicha situación, advierte, "ha afectado el trasporte de pasajeros en un 47 por ciento y eso tiene un impacto fiscal enorme para las finanzas territoriales, ya que el año pasado recaudamos, solo por concepto de la tarjeta de turismo, 171.000 millones de pesos".

El funcionario detalló las frecuencias que se han cancelado: "Se han eliminado frecuencias de todo el territorio nacional. Por ejemplo, se canceló Armenia, algunos vuelos desde Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla".



Una solución, detalla el gobernante, es solicitarle al Gobierno nacional que "nos exonere del impuesto al combustible y también del IVA, porque es nos volverá más competitivos y permitirá que la situación se resuelva ahunado a la alianza que pide Viva y Avianca".



De acuerdo con el gobernador, la aerolínea VivaAir representaba 20 de los 34 vuelos que se tienen contemplados a San Andrés.



"Si no corregimos prontamente esta situación, estamos hablando que perderíamos 70.000 millones pesos anuales, eso sin contar lo que deja de devengar los hoteleros, los restaurantes y todo el sector formal. Por otro lado, el sector informal, aunque no pague impuesto, genera una economía que ha venido funcionando desde hace años", indicó Hawkins.



Ese tema, dice, es lo que más le preocupa. "El 65 por ciento de informales dejarán de recibir recursos día a día, sobre todo muchas personas que hicieron prestamos para adecuar sus casas y dejarlas en arriendo para turismo". Y agregó que "no está defendiendo a ninguna aerolínea en particular, sino que viajar a San Andrés está resultando muy costoso y con la exoneración de los impuestos los tiquetes podrían ser más económicos".



