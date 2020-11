Viajeros eligen una playa de Suramérica como la mejor del mundo

Cada año, la plataforma web Tripadvisor realiza los premios 'Best of the Best' (Lo mejor de lo mejor), en los que son los mismos viajeros lo que eligen en categorías como hoteles, playas, restaurantes, atracciones y aerolíneas, entre otras, lo que consideran más 'top' para recomendar a otros visitante.



Este año, una playa sueramericana se llevó el primer puesto en la catergoría de Mejor playa del mundo, y los viajeros describieron el lugar como "un paraíso".

"Todos los años reunimos todas las opiniones, las calificaciones y los elementos guardados que los viajeros comparten en todo el mundo; y usamos esa información para destacar lo mejor de lo mejor. Los premios Travellers' Choice – Lo mejor de lo mejor celebran todo eso", explica la plataforma.



Se trata de la playa Baia do Sancho, ubicada en Brasil, y aparece por encima de playas como Grace Bay Beach en las islas turcas, Playa Paraíso, en Cuba, y la Isola dei Connigli, en Sicilia.



Y es que Baia do Sancho es una playa soñada de colores cristalinos, arena blanca y profundidad baja donde los barcos y los yates se pueden parquear para que los visitantes disfruten de bebidas y relajación.



En las opiniones sobre esta playa participaron 8.507 personas, quienes recomendaron en el lugar actividades como el nado, el mirador y el paseo a la cascada.



Para la edición 2019, la misma playa figuró como la mejor del mundo. Aquí Tripadvisor explica por qué:

Baia do Sancho ha sido elegida como la mejor playa del mundo, por los viajeros de TripAdvisor, en cuatro de los últimos seis años. En este artículo te contamos por qué: https://t.co/B9HzSbAx0e pic.twitter.com/h2rWVE9bSP — Tripadvisor España (@TripadvisorES) February 26, 2019

"Es sin duda unas de las mejores playas que he visitado, tienen unas excelentes vistas panorámicas desde sus senderos, aguas calmas con abundante vida marina tanto en el agua como en sus acantilados donde anidan muchas aves. Impresionantes son las rocas volcánicas que demuestran los ciclos de esta isla, un lugar mágico y con mucha energía", dice en Tripadvisor el viajero Enrique P, de Uruguay.



Con información de Tripadvisor

