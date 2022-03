Al norte de San Francisco hay todo un mundo distinto de la típica California (Estados Unidos), en la que los acantilados agrestes, las secuoyas y los pueblos bohemios aparecen en el lienzo de una ribera idílica.



Uno de estos lugares maravillosos es la curiosa Playa de Cristal, llena de vidrios de colores que cubren buena parte del litoral. Glass Beach (Playa de Cristal) fue un antiguo basurero histórico de Fort Bragg, que ahora es uno de los más grandes depósitos de aguamarina del mundo. Botellas de refresco y otros artículos desechados, recogidos y pulidos por las olas del océano, se han transformado en piedras delicadas y coloridas.



Un sendero pavimentado se dirige al norte desde Glass Beach a través del Parque estatal de MacKerricher, y ofrece vistas impactantes de Ten Mile Beach. Allí se puede caminar o recorrer en bicicleta toda su extensión, luego terminar el día con una cerveza en North Coast Brewing Company en el centro de Fort Bragg. El salón del bar alberga conciertos de jazz en vivo para amenizar las cenas las noches del fin de semana.

¿Cómo se llega a este lugar?

Atardecer en California. Foto: AFP

Playa de Cristal está en la costa de Mendocino en Fort Bragg, a 120 millas al norte de San Francisco. Se cree que tiene la mayor concentración de vidrio marino del mundo. Es una de las playas más singulares del mundo, no solo por la belleza de la naturaleza, sino porque el tiempo y las fuertes olas han corregido uno de los errores del hombre.



La leyenda dice que el vidrio marino son lágrimas de sirenas que lloran cada vez que un marinero se pierde en el mar, y las piedras de cristal serían sus lágrimas que se lavan en la orilla.



Pero la historia no miente. Esta playa cubierta de vidrio fue creada por personas que durante el gran terremoto de 1906 que devastó San Francisco, y sacudió el norte de California, botaron los escombros de los edificios al mar pensando que se los llevaría el agua. Para su sorpresa, los escombros no salieron de la playa, creando un vertedero en el océano.



Ahora, muchos años después, la madre naturaleza ha limpiado y recuperado esta playa. Años de embate de las olas y la acción de las mareas han aplastado, redondeado y pulido toneladas de vidrio y las han apilado en la playa.



Dado que el verde, el marrón y el claro (blanco) son los vidrios más comunes que se desecharon, la mayoría de las piezas son de esos colores. Ocasionalmente, verá fragmentos de cerámica y colores de vidrio más raros. Solo unos pocos artículos se almacenaron en recipientes de vidrio rojo, azul, lavanda, morado o rosa. Si ve estos colores, lo más probable es que provengan de estos artículos.



Además de maravillarse con todo el cristal del océano, el viajero verá una variedad muy interesante de pozos de marea para explorar. Cangrejos, moluscos y plantas acuáticas tienen sus hogares en estos ambientes en constante cambio. Es muy fácil pasar algún tiempo explorando alrededor de los pozos de marea y observando los pequeños mundos ocupados que suceden dentro de cada uno. Por supuesto, los pozos de marea se ven mejor durante la marea baja.

