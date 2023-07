Las esmeraldas son caprichosas y sabias, quizás porque guardan secretos y deliberan a su antojo a quién confesarlos. En el occidente de Boyacá y a seis horas de Bogotá, hay un municipio que se proclama como la Capital Mundial de la Esmeralda, allí todos tienen diferentes interpretaciones de las confesiones que esta piedra preciosa les ha contado.

Esa tierra se llama Muzo, un lugar que abre sus puertas al turismo a través del Museo Internacional de la Esmeralda, del mirador Paz, Dios ve todo y del naciente tour de esmeraldas. Muzo fue un territorio donde la Guerra Verde y el narcotráfico de hace unos 30 años fueron suficientemente hostiles para que los niños muceños olvidaran qué se sentía jugar en las calles de su pueblo después de las 5 de la tarde.

De ese panorama violento solo quedaron los amargos recuerdos puesto que el 12 julio de 1990, se firmó un acuerdo de paz en el que participó la iglesia Católica con el monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos, los rectores de los colegios de la región, universidades, actores armados, algunas organizaciones del Estado y alcaldes de Quípama, Chiquinquirá, Muzo, Otanche, San Pablo de Borbur y más.

Paisaje de Muzo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El acuerdo permitió la reducción de homicidios, el fortalecimiento de las actividades lúdicos-deportivas animadas por el Plan Nacional de Rehabilitación de Virgilio Barco y el libre tránsito de los pobladores por la región. En los últimos años, se han reunido esfuerzos para que la Capital de la Esmeralda le apunte a ser un referente del turismo en Boyacá y así pueda rendirle un verdadero homenaje a ese apodo.

Entrada a la iglesia de Muzo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La riqueza de este municipio va más allá de los yacimientos esmeraldiferos, pues entre las montañas verdes que rodean a Muzo, se encuentran especies únicas como la mariposa española y mitos que datan desde la época precolombina como la de Fura y Tena.



Ellos pertenecían a los muzos, un grupo de la etnia Caribe asentado en territorio muisca. Tena, un príncipe muzo, se enamoró de un hermosa mujer llamada Fura, entonces el Dios Are, aceptó su unión con la condición de que su fidelidad fuese recíproca y perpetua, no obstante, Tena incumplió el pacto cuando cedió a la tentación del Dios maligno Zarbe y se entregó a él a cambio de la inmortalidad.



Fura no tuvo más remedio que llorar inconsolablemente causando que sus lágrimas calaran en lo profundo de esas montañas y se convirtieran en esmeraldas. Pero la geología rompe el encanto de la leyenda: estas piedras provienen de mineralizaciones hidrotermales.​



Cuarzos con una imagen que referencia a la mariposa española. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Vendedor de souvenires de Muzo. En su local, ofrece desde esmeraldas hasta cuarzos. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Él mismo se encarga de tallar las esmeraldas. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO. Otra de las iniciativas para incentivar el turismo es a a través de los mini guías. Son niños muceños encargados de liderar recorridos por el municipio. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Mini guía mostrando la entrada de la iglesia. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Las entrañas de la tierra

Hoy, para visibilizar a Muzo se ha creado el Tour de las esmeraldas. Los turistas conocerán la historia que detrás de estas piedras e, incluso, pueden asistir a una mina para ver si cuentan con la suficiente suerte de que una esmeralda decida cambiarles el destino.

Camino a las minas, es común encontrarse con postales así. Son mineros que recién finalizaron de trabajar y se dirigen al pueblo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Hay cuatro tipos de explotación de esmeraldas. La primera es a partir de quebradas, donde gracias a la fuerza del agua, las piedras son arrastradas, entonces las personas con una pala van sacando el material, es decir, la tierra que posiblemente tiene esmeraldas y afinan su visión para identificar un punto verde entre la tierra.

Corrientes de agua cercanas al río Minero Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO.

También existen los socavones, que están cerca a las quebradas. Son lugares donde el material cae más limpio. En estos sitios es común encontrar a los guaqueros, cuya ocupación es buscar esmeraldas de forma independiente. Durante el recorrido, se visita el río Minero, y cerca, un socavón, al que se puede descender e interactuar con los guaqueros y conocer historias como la de la familia Moreno Parada, quienes un domingo al mediodía buscaban una esmeralda, un cuarzo o una pirita (sulfuro similar al oro que pueden valer desde 10.000 pesos).

Guaqueros en un socavón. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La madre, Berenice, se encarga de sostener una manguera para limpiar el material. Mientras, su esposo y su hijo, mueven la tierra para identificar algún punto medianamente verde. La señora Moreno cuenta que se dedica a sembrar yuca y otros cultivos en fincas pero que cuando esas actividades no le generan los suficientes ingresos, se va a buscar esmeraldas o mejor dicho, a guaquear. “Si uno no encuentra algo hoy, toca venir mañana otra vez, así somos los guaqueros, nos toca palear y palear hasta encontrar para la comida, para sobrevivir”, dice la mujer.

Familia Moreno Parada trabajando. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Otra forma de explotar esmeraldas es cuando un corte de tierra es atravesado por un buldócer, máquina empleada para empujar y excavar terrenos. El cuarto tipo de explotación es por un túnel, quienes ingresan deben cortar la tierra para luego salir a lavarla y buscar una piedra preciosa. Esta es la vivencia que experimentan los turistas en el Túnel Temático La Esperanza, una iniciativa creada por Cesar Armero y su suegro Hernando Riveros, un exminero que convirtió su túnel en un lugar turístico: el camino al túnel es amigable para a pesar de que se atraviesa una porción de bosque para llegar hasta allá.

Armero carga un martillo eléctrico y un kit de primeros auxilios. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Cesar Armero en la entrada del túnel. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El exminero, Hernando Riveros en la entrada del túnel temático. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO.

En el camino, César Porras, historiador y gestor cultural de Muzo, detalla la historia de las esmeraldas desde la época precolombina hasta la actualidad. Aprovecha la flora del sitio para mostrar una planta que los indígenas llamaban ‘árbol piedra’ pues era el único que rompía la roca donde estaban las esmeraldas.

Porras explicando la flora del sitio. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO.

Una vez en el túnel, la única luz disponible es la de los bombillos pegados a los cascos, puesto que la luz del día desaparece conforme se adentra. En las paredes de la estructura hay pirita, concentraciones de calcita, óxido de aluminio y de vanadio. Igualmente, se ve una pequeña estatua de un gnomo llamado Chanchán. “En las minas hay un misterio. Se dice que aparece un duende al que los mineros deben traerle tabaco y aguardiente, si se lleva estos regalos, significa que les mostrará dónde están las esmeraldas”, relata Porras

Después de caminar unos 10 minutos, es momento de tomar el martillo eléctrico y cortar las rocas. Entonces, cada uno tiene un turno para sostener la herramienta y probar suerte. No es sencillo cargar una pesada herramienta en un hombro, tomarla con firmeza y lograr alcanzar el botón de encendido.



El momento en el que la herramienta eléctrica choca con la firmeza de las rocas puede ser intimidante pero por curioso que suene, adictivo: a los turistas se les dificulta ceder su turno, están decididos a continuar con el martillo en sus hombros. El material es recogido en sacos hasta la salida del túnel. En ese camino los turistas fantaseen con el hallazgo de una esmeralda. “Si me encuentro una, seré todo un magnate”, bromean algunos.

A la salida, hay unos pequeños pozos de agua, donde el material es superpuesto con el ánimo de que se pueda limpiar. A continuación, los viajeros se lanzan al suelo, a rebuscar con sus manos desnudas, algo remotamente verde. Algunos hallan cuarzos, pero basta recordar que es cuestión de suerte y que ese verde precioso es escurridizo y caprichoso.

Cesar Porras detalla los elementos que se pueden encontrar en las paredes del túnel. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO. Chanchán, el duende. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Porras le indica a turistas cómo sostener el martillo. Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO. Limpieza del material Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Piedras encontradas Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Cesar Porras guarda en el Museo Internacional de la Esmeralda algunas de estas piedras en todas sus formas, al igual que piezas y documentos de alto valor histórico, como la radio de comunicación que utilizó el zar de las esmeraldas, Víctor Carranza. El museo está en el parque central del pueblo, diagonal a la parroquia Santísima Trinidad de los Muzos.

Entrada del museo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Exposición de esmeraldas en el museo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Desde ese lugar se divisa un letrero en las montañas: “Paz, Dios ve todo”. El contundente anuncio lo puso un minero adinerado en época de violencia porque estaba agotado de ver cómo se derramaba sangre en su tierra. Con los años, se convirtió en un mirador pero también en un constante recordatorio de que la guerra no puede repetirse.

Mirador Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO.

Las lágrimas de Fura deambulan por las calles de Muzo. Su día predilecto son los domingos en la mañana, cuando los guaqueros se reúnen en el Parque de Los Niños a ofrecer las piedras preciosas o semipreciosas que tengan. Darío, un guaquero de 63 años, se sienta desde las 10 a. m. a vender lo que encontró en el transcurso de la semana.



Su trabajo, que puede valer unos 10 o 15 millones de pesos, lo guarda en una caja de icopor. “No me da miedo cargar con eso, yo siempre estoy acompañado por el Todopoderoso”, confiesa mientras va sacando las piedras del contenedor para ubicarlas meticulosamente sobre un mantel. Como Darío, hay unas 30 personas más que se encuentran haciendo lo mismo en ese parque.

Darío muestra algo de su mercancía. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Vendedores de esmeraldas en el parque. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Parada imprescindible

Antes de llegar al calor de Muzo, hay que detenerse a admirar la belleza de San Cayetano, Cundinamarca. Un pueblo a tres horas de Bogotá, cuyo piso térmico es el último rezago de frío que se puede experimentar antes de pisar la Capital Mundial de la Esmeralda.

Parque principal de San Cayetano. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El páramo de Guerrero es prueba de ello. Mauricio Rocha, funcionario de la alcaldía de San Cayetano, lo describe como un ecosistema emblemático de la zona. “Hay osos perezosos, osos hormigueros, armadillos, águilas reales, colibrí, búhos, y por supuesto, abundancia de frailejones”, comenta Rocha.

Rana en el páramo de Guerrero. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Paisaje en el páramo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Frailejones Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Otro atractivo de San Cayetano es su pueblo viejo. Hace 23 años, debido a una remoción en masa, la población fue trasladada a un nuevo sitio a 20 minutos. En el pueblo viejo, todavía están de pie la iglesia, cuyas paredes tienen huecos y grafitis, su piso tiene hierba y su techo está a pedazos. Al lado, hay una casa con paredes rojas, que más bien parece un jardín ya que la vegetación ha ganado bastante espacio.

Diagonal a la iglesia, hay una casa esquinera que según Fernando Pachón, familiar de los dueños del lote, fue una panadería. Finalmente, queda una casa al lado de lo que era la plaza de toros que ahora es un apícola. Esa última, guarda aún elementos de quien la habitó, hay estatuillas de santos, papeles y un calendario de 1998, como si el tiempo aún se negara a avanzar.

Iglesia del pueblo viejo de San Cayetano Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Interior de la iglesia. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Segundo piso de lo que era el comando de policías. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Pachón en el interior de la casa de sus familiares. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Última casa del pueblo viejo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO Elementos dentro de la casa abandonada. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

María Isabela Durán San juan

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO



Con invitación de HiTravel Colombian Tours.



