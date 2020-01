Las escaleras más impresionantes que existen, según ‘El Mundo’

iStock

Plaza de España



Estas son las escaleras más famosas de Roma, están ubicadas en el cruce donde se unen las populares Via dei Condotti, Via Frattina y Via del Babuino y su nombre se debe a que en el lugar se encuentra, desde el siglo XVII, la embajada española ante la Santa Sede. Pero los 135 escalones que hacen parte de la estructura no se construyeron sino un siglo después con el fin de acercar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti.