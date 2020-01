Erre con Erre: restaurante con espíritu español y alma cartagenera

El cocinero catalán Ramón Freixa volvió la primera semana de enero a Cartagena. Esta vez para darle vida a un nuevo concepto gastronómico que él define como ‘glocalización’, pensar en global pero cocinar local, o mejor aún: “con espíritu español pero con alma cartagenera”.



Esa es su apuesta 2020, con la que sigue expandiendo su abanico de restaurantes, que van desde su afamado Ramón Freixa Madrid con 2 Estrellas Michelin y tres Soles Repsol, hasta esta última apuesta Erre con Erre, que abrió el pasado viernes en el centro cultural y comercial La Serrezuela en Cartagena.

Erre con Erre, en el último piso del centro La Serrezuela, en el barrio San Diego Foto: Adriana Garzón

Con la informalidad, la frescura y la familiaridad de los restaurantes de mercados europeos, Freixa diseñó una carta suculenta y práctica (comfort food) para que los amantes de la Heroica encuentren una propuesta diferente.



“La primera vez que vine a Cartagena, me causó shock su orden desordenado y yo, tan germánico y puntual... Pero bueno me acostumbré y con el apoyo del gran equipo del Hotel Las Américas creamos hace 8 años Erre, un restaurante que va muy bien, va creciendo y tendrá en el 2020 interesantes reformas en su decoración” .



Freixa, hijo de cocinero y nieto de panadero, heredó la magia de este oficio que ha desarrollado con maestría para llevarlo a otro nivel y mantenerlo a la vanguardia. Por eso ahora propone Erre con Erre, “para democratizar Erre y acercarlo al centro de la ciudad, en La Serrezuela. Será comida confortable, familiar, rápida pero no es fast food”.

‘Glocalización’ es pensar en global pero cocinar local, o mejor aún, con espíritu español pero con alma cartagenera FACEBOOK

TWITTER

Jarrete de ternera, uno de los platos campeones en la propuesta de Ramón Freixa. Foto: Adriana Garzón

Su propuesta incluye croquetas de setas, tortillas de patatas, chicarrón de pulpo, berenjenas fritas con miel. Pero lo que más promete es “el mundo de los arroces que será parte de su evolución”, asegura el cocinero catalán.



Sus postres son también toda una pasión, por eso recomienda “mi tarta de queso, de zanahoria y de limón, que además llevan los nombres de mis amigos: Carlos, Marcos y Lola”.



Como la calidad es otra de sus banderas los pescados frescos estarán a la orden del día así como algo de cocina japonesa-española, los tiraditos de pescado, los huevos rotos, y las cocas, “que son como pizzas mediterráneas”.

Un cocinero lleno de ideas

A sus 48 años, y con 25 de experiencia, sabe que “el show acaba de comenzar, el trabajo es la fiesta de cada día” y por eso este 2020 será el año de atreverse a nuevos proyectos que comienzan con Erre con Erre y lo llevarán también a Cataluña en donde en abril abrirá con el Hotel Ampurdán un restaurante de comida catalana ampurdanesa.



Parte de su empresa es una línea de catering en donde ha preparado desde cenas para Casa Real de España, hasta las de gala de la naviera MSC. “Es un honor y un compromiso, donde damos lo mejor como en cualquiera de nuestros negocios. En las navieras, además de la cena de gala, tenemos en cuatro barcos restaurantes de pago, con tapas y pescados”, dice.



Freixa concluye: “logro estar aquí y allá gracias a que soy zurdo y tengo muchas manos derechas que ejecutan. Me rodeo de los mejores. Sin ellos no podría hacer nada”.

Freixa, en seis respuestas

Con qué plato se le hace agua la boca: Pan con tomate y jamón.



Cuál no volverá a comer jamás: serpiente, la probé en China, y la mtaron delante de mí… y no quiero nunca más esa experiencia.



Su fruta preferida: debería decirte la de la pasión (risas) pero no… Las fresitas del bosque.



Que producto no falta en su cocina: Los huevos.



Destino de vacaciones: New York.



Entrada, plato fuerte y postre que recomienda en Erre con Erre: croquetas, cochinillo y mi torta de queso… Pero sobre todo la compañía. ¡Una comida con una buena compañía sabe perfecto!

REDACCIÓN VIAJAR