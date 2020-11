Ermita, primer hotel de Marriott International en llegar a Cartagena

En el tradicional barrio El Cabrero, frente al mar Caribe y a escasos metros del Centro Histórico de la ciudad, se encuentra ubicado Ermita Cartagena, el primer hotel de Marriott International en La Heroica, el cual es parte de Tribute Portfolio (la familia de hoteles independientes con identidad propia que acoge la marca) gracias a su carácter único, diseño, arquitectura e historia.



El restaurante y la biblioteca de La Ermita son lugares históricos. Foto: Archivo particular

Es precisamente esto último lo que define la esencia de este nuevo hotel que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre y se encuentra operando nuevamente desde principios de octubre. La propiedad, de estilo republicano, fue construida hacia 1920 por el arquitecto francés Joseph Martens para ser el hogar de Asís Gedeón, quien llegó a principios del siglo pasado para convertirse más adelante en uno de los patriarcas de la colonia sirio-libanesa en Cartagena de Indias.



Después, durante la gran depresión de la década de los 30, la familia perdió la casa pero la lograron recuperar años después para establecer desde allí una reconocida empresa de turismo. Hoy, luego de un profundo proceso de restauración, la construcción patrimonio arquitectónico de la ciudad se transformó en un espacio que rinde homenaje a la historia de la familia recibiendo a los viajeros del mundo entero.



“Siempre quisimos que fuera un hotel de estilo de vida sin perder la esencia de la casa”, dijo Roberto Asís, bisnieto de Asís Gedeón y gerente del proyecto a EL TIEMPO. “A partir de ahí desarrollamos la marca basados en la historia de la casa, la historia del barrio y en una historia de Cartagena del siglo XX que no mucha gente conoce y que es una historia muy bonita: la mezcla de la migración sirio-libanesa con la costa colombiana”.



De esta manera, el resultado fue un hotel que simboliza el acogimiento, la generosidad y el encuentro de dos culturas que han logrado entrelazarse, en una edificación compuesta por 98 habitaciones distribuidas en tres torres llenas de detalles que reafirman el carácter "indie" y una personalidad carismática desde el mismo instante en que se cruza por el umbral.



“Con la llegada de Ermita Cartagena, un hotel lifestyle, estamos promoviendo un estilo de hotelería basada en sensaciones que hacen la diferencia y crean tendencias entre las nuevas generaciones de viajeros, porque tenemos un producto donde cada espacio ha sido diseñado para el disfrute y el confort del huésped”, expresó Juan Manuel Romero, gerente general del hotel.



Además de las confortables habitaciones que invitan al descanso y a la relajación, el hotel cuenta con restaurante, biblioteca bar, piscina, salones para reuniones y eventos sociales, gimnasio y jardines interiores. Cada uno de estos espacios incluye detalles cuidadosamente seleccionados para su ambientación y decoración como mosaicos marroquíes, mecedoras, fotografías del archivo familiar y pisos de cemento, muy característicos de la región Caribe, entre otros.



“Lo que siempre quisimos fue recrear el ambiente de la casa de mi abuela… Siempre fue el punto de encuentro y el punto de partida para toda nuestra extensa familia. Mi abuela siempre tenía las puertas abiertas y comida en la estufa...Queríamos un lugar en donde todo pueda converger, puede venir una familia, así como puede venir una pareja de luna de miel o alguien que venga a trabajar”, comentó Roberto Asís.



Otro de los atractivos del hotel es el restaurante Señora Ayda, el cual ofrece una fusión de la cocina local con los exóticos sabores del medio oriente. “El concepto principal es la fusión que ha habido entre la comida libanesa y la costeña”, explicó el chef Luis Fernando Villarroel. Cuando le preguntamos sobre sus sugerencias dijo: “recomiendo el chicharrón con yuca, las empanadas de espinaca, los quibbes y el mezze que es un plato variado con pan pita, variedad de hummus, aceitunas marinadas, hojas de parra y nuestro propio labneh”.



Sobre la ambientación del restaurante, Roberto Asís le contó a EL TIEMPO: “El nombre del restaurante es por mi abuela... Quisimos rescatar imágenes de sus álbumes de fotos para honrar ese legado de ella...Todo es morado porque es su color favorito”.



Por otro lado, dicha fusión entre ambos mundos también se ve reflejada en otros espacios como los salones para eventos sociales del segundo piso de la casa y la zona de la piscina, llamada Oasis Pool Bar, ubicada en el tercer nivel. Desde allí se puede disfrutar de una vista del horizonte marino con una selección de platos ligeros, jugos de frutos exóticos y cócteles variados.



“Desde nuestros inicios hemos promovido un estilo de hotelería basada en sensaciones, sabores y experiencias capaces de desatar el disfrute y confort...Sin embargo, eso no sería posible sin las estrictas normas de bioseguridad que hemos incorporado en cada punto de nuestra operación...Hemos regresado más preparados que nunca, no solo para brindar a nuestros huéspedes espacios de conexión y bienvenida con estricto cumplimiento a las normas de bioseguridad, sino además para aportar en la reactivación y recuperación del turismo en Cartagena de Indias”, aseguró Juan Manuel Romero.



Vale la pena mencionar que además de cumplir con las regulaciones locales y nacionales en sanitización y bioseguridad, el hotel está certificado con el sello Safe Stay de oxoHotel que le confiere la calidad de ‘Alojamiento Bioseguro’. Mediante Safe Stay, la propiedad aplica rigurosos protocolos de limpieza y desinfección, así como buenas prácticas para la prevención de contaminación por Covid-19.