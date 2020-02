'Colombia debe fortalecer el turismo interno'

El turismo naranja, el turismo comunitario, el turismo de paz y el turismo accesible son las grandes apuestas de este año para la industria turística nacional y mundial. Y serán los protagonistas de la 39 edición de la Vitrina Turística de Anato, que se realiza esta semana en Corferias.



Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato, habló sobre las novedades y los retos de esta edición de la Vitrina, así como de las expectativas que tiene el sector del turismo para este año y sobre la propuesta de la ex ministra de Trabajo de hacer contrataciones por horas.

¿Cuáles son las novedades de esta Vitrina de Anato?



En esta edición de la Vitrina tendremos más de 22 nuevos expositores y contaremos con un espacio de tecnología, en donde encontraremos emprendimientos turísticos que se enfocan en ayudar a las agencias de viajes a tecnificar y mejorar el contacto directo con los turistas.



De la mano del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) tendremos un área específica para el turismo naranja, el turismo comunitario, el turismo de paz y el turismo accesible, con el fin de que las agencias de viajes lleguen a estos operadores que buscan promocionar estas áreas que el mundo de hoy solicita.



¿Cuáles son sus expectativas frente a esta edición?



Este año esperamos superar en un 5 por ciento las 5.000 citas de negocios efectivas que tuvimos el año pasado, crecer en el área de exhibición en un dos o tres por ciento e incrementar en un 5 por ciento los 20.000 visitantes profesionales que tuvimos en la edición anterior.

¿Por qué Perú es el invitado de honor?



Nos pareció muy importante tener a Perú en esta oportunidad, ya que es un país vecino que ha crecido mucho en su emisión de turistas a Colombia; de hecho, es el tercer país en Suramérica que más registra viajes hacia nuestro país. El año pasado tuvimos alrededor de 200.000 visitantes.



Igualmente, si hablamos de colombianos saliendo hacia Perú, el año pasado registramos un crecimiento de un 10 por ciento, cifra muy importante que se viene dando por la oferta gastronómica y cultural del país.



Consideramos que hay una buena relación entre los dos países y esta es una oportunidad para seguir impulsando el trabajo en conjunto.



¿Y por qué seleccionaron a Villavicencio como el destino nacional invitado?



Sabemos que con el cierre del paso a Villavicencio, capital del Meta, el año pasado el destino se vio golpeado económicamente. Por eso, consideramos que la Vitrina es un momento oportuno para ayudarle a darse a conocer nacional e internacionalmente y para que crezca de nuevo.



Además, en el departamento del Meta está uno los destinos más importantes del país, Caño Cristales, un sitio turístico en la sierra de la Macarena, que ha venido creciendo luego del proceso de paz y al que hoy podemos llegar fácilmente y convivir con sus comunidades. Algo que antes era más difícil.



Colombia fue elegida destino turístico del 2020 por la Asociación de Operadores Turísticos de EE. UU. (Ustoa, por sus siglas en inglés). ¿Cuáles son las razones de esta elección?



Más allá de los recursos naturales que tiene por ofrecer Colombia (por ejemplo, es el único de Suramérica con dos costas), esto se debe a un trabajo que han realizado las agencias de viajes y el Gobierno durante años promocionando el país tanto nacional como internacionalmente. Sin duda, el proceso de paz también influyó, porque permitió que los turistas vengan con mayor tranquilidad al país.



¿Cuáles son las metas y los retos del sector para este año?



En Anato consideramos que hay un gran trabajo por hacer en el tema de formalización. Necesitamos que exista mayor regulación no solo por parte del Gobierno nacional, sino de los gobiernos locales, para que cada operador turístico tenga como mínimo el registro nacional de turismo para operar.



Así mismo, tenemos que apoyar mucho más la infraestructura turística a través del Ministerio de Turismo y del Fontur, y tenemos que capacitar a los operadores turísticos en la creación de más y mejores paquetes turísticos para llegar a todos esos sitios que aún no alcanzamos.



Por último, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande respecto a la tecnología en el sector turístico, porque Colombia no ha crecido en este ámbito de forma tan rápida como lo han hecho Europa y Estados Unidos. Igualmente, hay que fortalecer la promoción a nivel internacional.



El año pasado hubo una desaceleración mundial en el crecimiento del turismo. ¿A qué se debió esto y qué debe aprender Colombia al respecto?



Fueron muchos factores los que afectaron el crecimiento del turismo el año pasado. Por ejemplo, el aumento del dólar afectó la salida de los colombianos al exterior; cerramos en un 2,5 por ciento el crecimiento de colombianos saliendo al exterior, cuando en años anteriores veníamos creciendo al 8 por ciento.



Adicionalmente, los temas sociales y políticos del mundo incidieron, como las tensiones entre Estados Unidos y China o las protestas sociales en países como Chile y Colombia, lo que generó en los turistas algún tipo de miedo de visitar ciertos destinos.



Este año tenemos un nuevo componente, el coronavirus, una enfermedad que ha causado una ola de cancelaciones de viajes a China en todo el mundo, lo cual va a generar una contracción muy importante en el sector del turismo.



Por esta razón, Colombia debe fortalecer el turismo interno, para cuando el turismo externo se vea afectado pueda ser compensado de alguna manera.



En ese sentido, ¿cómo les fue a las agencias de viajes del país el año pasado?



El crecimiento y decrecimiento de las agencias viene ligado a todo lo que suceda en el país en materia turística, con los hoteles, las aerolíneas, etc., porque nosotros empaquetamos y vendemos todos los servicios de estos proveedores.



El año pasado vendimos 1.394 millones de dólares en tiquetes nacionales e internacionales, lo que representa una caída de casi un 15 por ciento. Esto viene ligado a la devaluación del peso, que estuvo en un 15 por ciento y 16 por ciento en el último año.



La ex ministra de Trabajo Alicia Arango habló sobre una propuesta de realizar contratación por horas. ¿Qué opina? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?



En el sector turístico hemos venido hablando de eso durante mucho tiempo. Como sector no pretendemos cambiar la modalidad de contratación que existe, porque es legal y está bien, sin embargo, en el turismo sí tenemos una falencia enorme. Por ejemplo, la contratación de los guías o de personal en temporada alta se hace por horas, y lo que queremos es que estas personas independientes puedan pagar su seguridad social y que nosotros como agencias y operadores podamos contratarlos legalmente con todo lo que corresponda a sus horas trabajadas.



¿Y cuál es el problema allí? Para el empresario es una carga prestacional y por eso se le dificulta contratar a estas personas, ya que tiene que pagar el mes completo de la seguridad social. Por eso, consideramos que debe haber una flexibilización en el pago de la seguridad social para estas personas que uno contrata en momentos específicos.



Personalmente, no considero que estas personas se verían afectadas, más bien tendrían una ganancia porque podrán contratarlas legalmente y podrán contribuir a la seguridad social, cosa que muchos de ellos hoy no pueden hacer debido a esa informalidad.



DANIELA GALLO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO