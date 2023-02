La edición 2023 de Fitur, el encuentro turístico más importante del Viejo Continente, superó las expectativas de asistencia con 136.000 profesionales, un 68 por ciento más respecto al 2022. Realizada en Madrid (España) entre el 18 y el 22 de enero, la feria representó la recuperación de un sector fuertemente golpeado por la pandemia del covid-19.



Mientras en la capital española más de 50 países mostraban a los asistentes y empresarios sus ofertas turísticas para este nuevo año, la Organización Mundial del Turismo (OMT) presentó un alentador reporte en el que afirma que más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales en 2022, el doble que en 2021, aunque se queda aún al 63 por ciento de los niveles anteriores a la pandemia.

“Oriente Medio disfrutó del mayor incremento relativo, ya que las llegadas ascendieron al 83 por ciento de las cifras prepandémicas. Europa llegó casi al 80 por ciento de los niveles prepandémicos, con 585 millones de llegadas en 2022. África y las Américas recuperaron alrededor del 65 por ciento de los visitantes prepandémicos, mientras que la región de Asia y el Pacífico solo recuperó el 23 por ciento, al mantener medidas más estrictas en relación con la pandemia, que solo en los últimos meses han empezado a eliminarse”, señala la OMT.

María Valcarce, directora de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Foto: Cortesía

Según los pronósticos de la organización, las llegadas de turistas internacionales podrían situarse entre el 80 y el 95 por ciento de los niveles prepandémicos para este año. Colombia, que también formó parte del encuentro turístico, registró cifras importantes al cierre del 2022. Por ejemplo, al territorio nacional ingresaron 4,6 millones de turistas, 0,5 millones más que en 2019. Además, el sector hotelero cerró con una ocupación del 61 por ciento, subiendo cuatro puntos porcentuales comparado con 2019 (57 por ciento) (vea gráfico).

Para entender cómo se perfila el turismo y sus tendencias para este año, EL TIEMPO dialogó en Madrid con María Valcarce, directora de Fitur. El turismo como mecanismo de paz y la sostenibilidad como tendencia de viaje para el 2023 están entre las principales conclusiones de la charla.

¿Cómo es el perfil del viajero luego de dos años de pandemia? Siento que ahora el turista viaja más porque ha ahorrado...

No es que hayamos ahorrado dinero, hemos priorizado. Viajar ha subido en la lista de prioridades, en el carpe diem, es decir, aprovechando el día, porque mañana me encierran y de qué sirve. Nos hemos dado cuenta en ese periodo de encierro y de estar muy limitados en nuestra libertad, que una de nuestras prioridades es viajar. El viajero actual, creo, está muy concienciado con los temas de sostenibilidad. No le importa, incluso, estar dispuesto a pagar un poco más por hacer un viaje más sostenible. Eso significa que toda la cadena de valor que te ofrece un destino debe tener un sello de sostenibilidad, que va desde los transportes hasta alojamiento y actividades.

El viajero actual busca también experiencias inmersivas en el destino que visita. Quiere saber cómo vive la gente de allí, tener algo de la vida real de esos sitios y quiere un viaje muy personalizado, lo que significa que puede escoger lo que le gusta.

Y, por supuesto, los hoteles deben adaptarse a esas necesidades...

Claro, además porque todos deberíamos preocuparnos por la sostenibilidad. Si no lo hacen, les va a ir peor, porque van a entrar nuevas generaciones de viajeros que lo van a solicitar. Entonces, por un lado por vocación y por otra parte, por necesidad. Nosotros tenemos en Fitur un observatorio de sostenibilidad que se llama Fitur Next, y ahí vamos lanzando cada año un reto, buscando acciones de la industria turística y premiamos a las más destacadas. Comenzamos con esto en 2019, planteando un reto de cómo el turismo puede contribuir al desarrollo de las comunidades locales. En 2021 propusimos cómo el turismo ayuda en el empoderamiento de la mujer y este año el reto fue sobre cómo puede contribuir a la regeneración del medio natural.

¿Nos puede dar un ejemplo?

Hay una cadena de hoteles española, Iberostar, que está invirtiendo en el Caribe para regenerar manglares y corales, siendo una de las empresas premiadas. Hay otra compañía que diseña tours para que la gente realice marchas o practique algún deporte recogiendo residuos del medio natural. Hay una demanda grande, porque el viajero es cada vez más joven y es más consciente de que quiere que su huella en el territorio sea más positiva.

¿Cuáles considera que serán las tendencias para viajar en 2023?

Yo creo que será la utilización del dato para personalizar las propuestas. A partir de allí, los destinos podrán ofrecer experiencias, especialmente relacionadas con la sostenibilidad. Por ejemplo, en Fitur cada stand tenía un hilo conductor sobre la protección del medioambiente. Hoteles, destinos, aerolíneas, todo estaba relacionado con este tema.

Fitur, y en general el sector, se vio amenazada por la pandemia. ¿Qué significó la edición 2023 de este encuentro?

Nosotros hemos realizado Fitur todos los años. El 2020, 2021 y 2022, y ha sido un recorrido complicado, pero también fue satisfactorio haber tenido el apoyo de la industria turística mundial para poder hacer esta feria en pandemia con las medidas necesarias. Fitur 2021 fue el más complicado, lo trasladamos a mayo –no se pudo hacer en enero, como es usual– y fue una feria pequeña. En 2022 fue mejor, aunque vino la variante ómicron, pero la mantuvimos en enero. Y este Fitur 2023 es el de la ilusión, de la consolidación del crecimiento, porque en el 2022 la industria turística mundial ha despertado y ha crecido sustancialmente.

¿Cómo fue este crecimiento en España?

El caso de España ha sido muy importante. Cerramos el 2022 con 80 millones de viajeros internacionales, llegando a niveles similares de la prepandemia. En el caso del mundo es distinto, porque hay destinos que han abierto hace poquito, como es el caso de China; sin embargo, según datos de la Organización Mundial de Turismo, estaríamos al 63 por ciento del nivel de 2019.

¿Por qué es importante para el sector la realización de Fitur?

Fitur ha demostrado a lo largo del tiempo ser una plataforma de dinamización del negocio turístico muy potente. Siempre hemos estado allí porque hemos querido trabajar con la reactivación y más ahora cuando las condiciones se están dando. Sin embargo, hay amenazas, ya sabes, las incertidumbres propias como la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inflación. Siempre hay problemas en el mundo, que están sobre la mesa, pero bueno, de momento el sector está creciendo y Fitur está enfocado muy en los negocios. Intentamos que toda la cadena de valor esté en la feria, desarrollamos distintos verticales para que las tipologías turísticas estén, para que también sea un momento para compartir conocimiento en temas como digitalización, destinos inteligentes, economía del dato, entre otros.

¿Cuánto dinero representa Fitur para Madrid?

El impacto es de 400 millones de euros durante la celebración del evento.

Guatemala fue el país invitado para esta edición, ¿qué significa esta posición para la región?

El tema del país socio es un acuerdo comercial. El país solicita tener esa posición y hacemos un acuerdo. Siempre nos alegramos de que el socio sea un país de América Latina, pues nos toca el corazón, porque nuestra propuesta de valor es ser una ventana en la que los países latinoamericanos se pongan en contacto con los viajeros de todo el mundo. Para el próximo año el invitado será Ecuador, por lo que invito a Colombia para que trabajemos juntos y próximamente pueda ser el país invitado.

Finalmente hablemos de la inflación mundial y de cómo podría afectar al sector turístico.

Nadie sabrá cómo se comportará, pero hay una incertidumbre respecto del futuro. Pero de momento vamos bien y seguimos creciendo, aunque hay inestabilidad con la guerra y los costos de la energía generan dudas, porque muchos suministros de este sector se están encareciendo. No obstante, insisto, de momento los datos son buenos.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN VIAJAR

@penacamilo

campen@eltiempo.com

