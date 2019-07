'Solo el 12 por ciento de los colombianos ha viajado por el país'

¿Cómo incentivar a los colombianos a que viajen por el país? Para Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), este es uno de los desafíos más grandes del sector y uno de los pilares del Plan Sectorial de Turismo, el cual se plantea como hoja de ruta de este Gobierno para promover el turismo dentro de Colombia.

La preocupación de la presidenta gremial nació de los resultados de una encuesta sobre turismo interno realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que dio cuenta de la magnitud de esta tarea, así como de las oportunidades de crecimiento.



Para el sondeo tomaron una muestra de 21 millones de colombianos repartidos en 24 ciudades del país. De estas personas, solo el 12 por ciento ha viajado alguna vez por el país, mientras que el 87 por ciento no lo ha hecho.



“Si queremos fortalecer al país, estas cifras nos dan mucho para trabajar en el dinamismo de las regiones, en los paquetes turísticos, en los buenos precios, en la competitividad y en el servicio que podamos ofrecer para compararnos con otros destinos”, indica Cortés Calle.



En el marco del vigésimo cuarto Congreso de Anato, la presidente habló con EL TIEMPO sobre el estado actual de las agencias, los avances y las estrategias que deben desarrollar para competir, sobrevivir y estar a la medida de los consumidores.

El Congreso es una oportunidad para evaluar los progresos, los retos y obstáculos del sector. Hablemos de los avances durante este 2019.



Además del crecimiento de visitantes extranjeros y mayor movimiento de pasajeros, tenemos un aumento importante en ingresos nominales en las agencias de viajes. El año pasado cerramos con 1,5 billones de pesos, esto es un crecimiento del 20 por ciento. Eso no solo dinamiza la industria, sino que las agencias también venden todas las regiones de nuestro país.



Cada vez tenemos diferentes países que ponen sus ojos en Colombia. En el top 10 encontramos a España y Francia, este último con un crecimiento importante del 15 por ciento. Eso nos impulsa a seguir yendo a las ferias de turismo con Procolombia y el Gobierno para incentivar el turismo.



¿Cómo ha afectado la fluctuación del dólar al sector?



Hasta junio, la salida de colombianos al exterior creció un 5,4 por ciento. No se ha visto una caída, sino que ha habido un comportamiento positivo.



Es cierto que la devaluación del peso de casi un 12 por ciento puede asustar a los colombianos, pero estamos teniendo crecimiento en países como Canadá. Es un destino que las agencias venden para estudiantes. Otro de los sitios preferidos es España, pues gracias a la eliminación del visado y a las conexiones directas hemos llegado a nuevos lugares.



¿Cuáles son sus principales desafíos?



La paz. La gente en el mundo se sigue preguntando si seguimos con el Acuerdo de paz. Un viajero que viene a Colombia o a cualquier destino tiene en cuenta la seguridad, y tenemos el desafío de seguir mostrándole al mundo que superamos las adversidades.



Otro tema es la informalidad. Hemos tenido normas muy laxas, pero eso no se puede confundir. El hecho de que haya menos trámites, -medida con la que estamos de acuerdo-, no quiere decir que los requisitos mínimos para ser agentes de viajes no tengan la rigurosidad necesaria para esa actividad.

¿Y en cuanto a tecnología?



Las brechas en el tema tecnológico son muy grandes. Se necesitan más incentivos tributarios dirigidos a prestadores y agencias para que tengan tecnologías acordes al crecimiento del sector. Esto no significa que tengan que ser online. El gran nicho de agencias en Colombia es el multicanal, y esto implica que hay que reforzar la asistencia al viajero, el apoyo al turista y la asesoría.



¿Qué perspectivas de crecimiento y planes tienen para el futuro próximo?



Queremos seguir creciendo al ritmo del país, a una tasa del 3 o 4 por ciento. El movimiento de pasajeros crece, hoy hablamos de un aumento del 10 por ciento. Solo el nacional está subiendo al 11,5 por ciento con 12 millones de pasajeros.



Con las regiones, el viceministro y el Gobierno tenemos que determinar a qué le vamos a apostar. El país tiene muchas necesidades, pero hay que enfocarnos en las regiones y nichos específicos en donde tenemos que hacer crecer la oferta y la demanda. Hay destinos como Amazonas, La Guajira, esa joya de la corona que es Ciudad Perdida, en donde debemos tener un producto de alto nivel y hacer inversiones importantes para que las agencias los empaqueten.



En este sentido, la infraestructura sigue siendo un reto.



Sí, tenemos que priorizar en infraestructura y producto turístico. No podemos hacer infraestructura si no va unido al producto. Con el viceministro hemos hablado sobre hacer ese gran mapa turístico para saber a dónde hay que apostarle, porque no hay recursos para todos los destinos, pero sí deberíamos apuntarle a sacar dos o tres productos turísticos en lo que queda del año.



NATALIA NOGUERA

Enviada especial de EL TIEMPO