'Plataformas como Airbnb deberían tener Registro Nacional de Turismo'

Cifras más realistas y la construcción de un Plan sectorial de turismo con las consideraciones del sector privado, son algunas de las razones por las cuales Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), asegura que "el Gobierno ha entendido que la hotelería es medular para el desarrollo del turismo. Por eso, la mayoría de los beneficios son para este sector".

Durante la edición número 24 del Congreso Nacional de la Hotelería, organizado por esta agremiación y celebrado en Pereira, se discutieron los retos, las necesidades y las proyecciones del sector, teniendo muy presente la relación entre los sectores públicos y privados, y el trabajo conjunto que se espera hacer en los próximos cuatro años.



Gustavo Toro habló del panorama general de la hotelería y destacó el compromiso gubernamental para impulsar el turismo en Colombia.



Este año, el tema escogido para el congreso fue "el huésped como centro del negocio hotelero". ¿Cómo se ha transformado el huésped y cómo es hoy?



Está más informado, es más crítico. Antes, el huésped se quedaba en un hotel porque le tocaba. Hoy, tenemos el reto de que esté contento. Esto nos obliga a ser más proactivos en la satisfacción de las necesidades del cliente y eso lo hace la tecnología. Nos anima a ser más creativos, innovadores con ese cliente que ya no está tan dispuesto a aguantarse cosas.



El presidente Duque habló en el congreso de las medidas que van a impulsar la industria. ¿Cómo recibe Cotelco su intervención?



Siento un presidente muy comprometido; de hecho, creo que va a ser el presidente del turismo, como lo dijo. Los compromisos del Gobierno están en el Plan sectorial del sector. Ahí, está propuesto el desmonte de la sobretasa de energía y devolver las condiciones que tenía el sector hotelero con la ley. El gobierno tiene claro que hay que respetar esas condiciones. Hay una mayor disposición para atender las inquietudes de los hoteleros.



El gobierno ha entendido que la hotelería es medular para el desarrollo del turismo. Por eso, la mayoría de los beneficios son para este renglón. Por un lado, la hotelería hace inversiones muy cuantiosas, y por el otro, es medular en todo el encadenamiento de esas actividades. Nos sentimos muy complacidos de que el gobierno reconozca a la hotelería en el desarrollo del turismo en el país.

Duque dio la noticia de que van a presentar el próximo Índice de competitividad del centro de pensamiento en la casa de Nariño.



El espaldarazo del Presidente para presentar los próximos resultados en la casa de Nariño es muy grande. Es un mensaje para las gobernaciones sobre la importancia que le va a dar el Gobierno a este tema. Creo que el estudio va a tomar mucha relevancia. Va a ser realmente un referente sobre la competitividad turística en el país y eso nos tiene muy contentos.



¿Cómo lograr una mayor ocupación hotelera para alcanzar la meta cercana al 70 por ciento?



Un tema muy relacionado es la competitividad aérea. El viceministro ha hecho una comparación entre la ocupación de los vuelos. Habla del 85 al 90 por ciento, contra una ocupación hotelera del 55 por ciento. Hay un desequilibrio que demuestra que por más promoción que hagamos no hay sillas porque ya los aviones están llenos.



Necesitamos flexibilizar el tema aéreo, facilitar a las empresas aéreas que lleguen a las regiones, revisar las tasas aeropuertarias, los impuestos que tienen los tiquetes. Incluso, el Plan sectorial de turismo habla de quitarle el IVA a ciertos destinos para dinamizar la demanda hacia allá.



Por supuesto, también el tema de promoción, de dar a conocer los destinos, hay lugares maravillosos y la gente no tiene idea de que existen. El viceministro quiere que esa promoción se convierta en ofertas comerciales. En mis observaciones al Plan sectorial digo que tenemos que fortalecer los operadores locales.



Tenemos que fortalecer el tema de la operación, así como la guianza turísticas. Esto, que es un eslabón fundamental, está muy precario en Colombia. Necesitamos que los guías sean más competentes.



¿Cómo está el tema de informalidad y qué hacer para combartirla?



El 90 por ciento de la informalidad está en las plataformas digitales. Tenemos que trabajar con estas y ver cómo las ponemos en cintura y las volvemos aliadas en la lucha contra la informalidad.



El viceministro ha planteado pedirles que no anuncien ofertas informales en sus plataformas. Decirles que en Colombia tenemos unos requisitos, exigirles que los cumplan y que sus anunciantes también los cumplan. Nuestra pelea no es con Airbnb como plataforma, sino con quienes anuncian en Airbnb y no cumplen con los requisitos.



¿Cuál es la propuesta puntual de Cotelco?



Yo le he propuesto al presidente Duque la creación de un grupo élite para combatir la informalidad, compuesto por la Dian, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Comercio, industria y turismo para que de manera articulada hagan un seguimiento a estas plataformas y a los prestadores que están ofreciendo servicios sin cumplir los requisitos. Incluso, esas plataformas deberían tener un registro nacional de turismo.



Sentimos que en el Gobierno hay preocupación con ese tema y que quieren buscar una forma de controlarlo. El Presidente lo mencionó: la cancha tiene que ser igual para todos.

¿En qué consiste el plan de innovación para el desarrollo tecnológico de la hotelería?



La hotelería está en el siglo pasado en materia de tecnología y esto es un tema cultural. Es un reto que la gente entienda la importancia de la tecnología, que le pierda el miedo. Normalmente, las nuestras son empresas pequeñas, familiares. Es un empresario que está más metido en su operación y no tiene en cuenta los retos que debe enfrentar. En nuestro plan de innovación, un elemento muy importante es la cultura.



Vamos a financiar este proyecto con recursos del Fontur. Empezaremos con un plan piloto de 150 hoteles, a los que estamos buscando, con la idea de ver cómo funciona y extenderlo al resto de la hotelería.



¿Cómo vamos a medir el éxito del plan? Viendo el impacto que tiene la tecnología en la reducción de costos o aumento en las ventas. Con estos 150 hoteles queremos demostrar que funciona.



¿Cuáles son sus apreciaciones sobre el nuevo Plan sectorial de turismo?



Es un plan muy apoyado en los empresarios. Estoy muy complacido de que así sea, pues finalmente quien jala el desarrollo del turismo somos los privados. ¿Cómo haces un plan sin tenerlos en cuenta? En los pilares que plantea el plan sectorial hay un protagonismo importante de los empresarios. Por ese lado, estamos complacidos.



El plan sectorial es un catálogo de propuestas que no necesariamente implica que estén establecidas. Esto necesita una negociación con otros ministerios, como el de Trabajo, hay que ver temas con la Dian. Es diferente si el Ministerio lo hace solo.



