'Todos podemos seguir viajando a través de los recuerdos'

Es posible que la covid-19 y la cuarentena decretada a escala global para contener su avance hayan ayudado a que el mexicano Alan Estrada, también conocido como Alan x el mundo, respondiera esta entrevista. ¿La razón? Llevaba varios meses detrás de él y solo cuando tuvo que estar en su casa –trabajando, como siempre lo hace– tuvo tiempo de atenderme de forma virtual.



Los 811 videos publicados en su canal de Youtube dejan claro que es un adicto a los viajes, a las nuevas experiencias, a conocer personas de diferentes culturas, a vivir. Lleva diez años haciéndolo, conoce más de 40 países, sus seguidores en las redes sociales se aproximan a los seis millones y –por supuesto– quiere seguir viajando.



Hace cerca de tres semanas el estallido de la pandemia lo tomó por sorpresa en Nueva York, pero asegura que el viaje de la vida no se detiene. “Ahora toca hacer un viaje al interior [de nosotros mismos], nos toca viajar a través del papel, de los recuerdos, de los sueños y de la esperanza de que pronto volveremos a tomar el vuelo”.



Una perspectiva diferente de un maestro en materia de viajes.

¿Dónde está en estos momentos?



En la Ciudad de México.



Usted estaba visitando Nueva York justo cuando se desató la emergencia mundial por la pandemia. Hoy es la ciudad con mayor cantidad de casos. ¿Cómo está de salud?



Muy bien, gracias. Han pasado 21 días desde que regresé de viaje (**) y me puse en aislamiento voluntario. No presenté síntomas.



¿Qué viajes previstos para este año tuvo que postergar debido a la pandemia?



Tenía varios. No me gusta hablar de mis planes a futuro. Pero, hasta ahora, tuve que cancelar cuatro viajes.



Pareciera que por un buen tiempo las personas solo podremos viajar a través de la tecnología. Espero que tenga bastante material guardado para los próximos meses…



Tengo para unas cinco semanas más. Pero ya encontraremos la forma de seguir compartiendo contenido en caso de no poder salir, por ahora, de casa.

Alan Estrada en Torres del paine.

Cuando uno viaja es posible aprender cómo otras culturas han sobrellevado y se han repuesto de las crisis. ¿Hay algún aprendizaje que quiera compartir?



Creo que todo esto es muy nuevo para nosotros. Sin embargo, creo que si analizamos la historia de la humanidad, estamos más preparados que nunca para que esta epidemia no solo no se cobre la cantidad de vidas de epidemias anteriores, como la peste o la gripe española, sino para salir más rápido de ella.

Hace aproximadamente un año usted publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció un gran agotamiento debido al fuerte ritmo de trabajo que llevaba. ¿Siente que esta pausa obligada le beneficia?



Claro, aunque estar en casa no representa menos trabajo. Buena parte de mi trabajo es estar sentado frente a la computadora. Pero de cierta forma me viene bien estar en casa y hacerme de una rutina que hacía años no tenía.



Respecto al tema concreto de los viajes, ¿cuál cree que es la enseñanza que los seres humanos debemos sacar de la situación que vivimos en este momento?



Aún no lo sé. Creo que es importante anotar el beneficio de nuestra ‘ausencia’ para el planeta: la disminución de la polución, la recuperación de los ecosistemas y de cierto modo dejarlo respirar. Quizá la lección sea que es insostenible que el turismo aumente en masa cuando los lugares ya están sobrepasados en su capacidad. Tal vez habrá que buscar el turismo de calidad y no de cantidad. Ahora toca hacer un viaje al interior [de nosotros mismos], nos toca viajar a través del papel, de los recuerdos, de los sueños y de la esperanza de que pronto volveremos a tomar el vuelo.

¿Qué actividades está realizando en estos días de aislamiento?



Tengo una rutina. Me alimento bien, hago ejercicios diarios, edito mis videos, escribo, tengo juntas y lecturas de teatro por Internet. La actividad no se detiene y para nosotros los creadores [de contenido] este aislamiento nos fuerza a la etapa primaria de la creación y, de cierta forma, eso es bueno.



En la descripción de su canal usted dice: “quiero conocer el mundo y lo comparto en video”. ¿Ese sueño, el de conocer el mundo, ya lo cumplió?, ¿lo está cumpliendo?, ¿algún día se cumplirá?



Lo estoy cumpliendo. El mundo es tan grande que se necesitan más vidas que un gato para conocerlo todo. El placer está en el camino, no en el destino.



Su canal cumplirá 10 años el próximo 5 de julio. ¿Está preparando algo para esa conmemoración?



Lamentablemente estábamos preparándolo. Ya teníamos casi todo para algo muy grande que se me había ocurrido, pero que será mejor posponer. Ya habrá tiempo de celebrar.



¿Quiere volver a viajar?



Me ofende esa pregunta (risas).



¿Tiene alguna idea de cuándo volverá a viajar?



No, pero que sea cuando tenga que ser. Lo que deseo es que esta pandemia se cobre la menor cantidad de vidas y que aprendamos una buena lección, para que cuando todo vuelva a la normalidad, hayamos aprendido algo.



SERGIO REYES DÍAZ - @sreyesdiaz

Magíster en Comunicación

(**)La entrevista fue realizada el 6 de abril.