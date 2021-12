El turismo es uno de los fuertes motores económicos de los países en el mundo, y por ende importante generador de divisas, empleo y desarrollo para las regiones.



La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que frente a los ingresos por turismo internacional se podrían alcanzar los 700.000 u 800.000 millones de dólares en 2021, es decir menos de la mitad de los 1,7 billones de dólares registrados en el 2019, lo que representaría una recuperación de entre un 41 por ciento y el 47 por ciento.



Por otra parte, también espera que la llegada de turistas internacionales en el mundo se recupere entre un 25 por ciento y un 30 por ciento en el 2021.



Igualmente, la organización tiene una estimación de cara al gasto promedio por turista internacional, que habría pasado de 1.000 dólares promedio en el 2019, a 1.500 dólares para el 2021. Al parecer, este aumento viene asociado a los costos para los turistas, las pruebas para covid-19, seguros y gastos extra derivados de la pandemia.



Para el caso de Colombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, con base en información del Banco de la República, calcula un ingreso por divisas en las cuentas de viajes y transporte aéreo de pasajeros de 1.916 millones de dólares, entre enero y septiembre del 2021, lo que significa una reactivación del 39 por ciento, siendo un estimado de 1.616 dólares el promedio del gasto por visitante no residente, durante este periodo.

Respecto al gasto promedio del visitante no residente en 2019, se ubicaba en los 1.498 dólares, lo que evidencia un menor aumento relativo respecto al proyectado por la OMT en el mundo, ya que en el caso de Colombia es del 8 por ciento, y el de Organización Mundial del Turismo del 50 por ciento, debido a que Colombia no ha presentado fuertes restricciones para la llegada de turistas, que encarezcan más los viajes.



“Con el objetivo de potencializar la llegada de visitantes no residentes, se hace indispensable seguir trabajando en la promoción turística internacional de Colombia, en la preparación de los destinos y en la formación de los empresarios y actores del sector”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

