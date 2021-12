Cuando Olivier Dufeau y Diego Ruiz vieron el tráiler oficial de la película Encanto, de Disney, supieron enseguida que la casa de la familia Madrigal, que sería eje de esta historia, estaba inspirada en la Hacienda Bambusa, que ellos manejan en el Quindío.



Para ambos fue una sorpresa, aun cuando en este hotel se alojó, en el 2018, el equipo de creativos de Disney que tenía la misión de buscar inspiración para la próxima película de la compañía.



Hoy son muy conscientes de que el Eje Cafetero y Bambusa impactaron a los integrantes del grupo. “Entonces no lo supimos; ellos hicieron el viaje por varios destinos de Colombia, durante dos semanas, y se fueron. Luego todo quedó en silencio hasta hace un par de meses, cuando salió el tráiler. Nos emocionó muchísimo. Así que volvimos a hacer contacto con Disney y Cinecolor, que representa a la compañía en Colombia; ellos nos confirmaron que la hacienda fue una gran fuente de inspiración para el diseño de la casa de los Madrigal. Y nos pidieron no decir nada hasta que se estrenara la película”, dice Olivier.

Estos socios se conocieron hace cerca de una década en Buenos Aires (Argentina); Diego, caleño, era propietario de un restaurante en esa ciudad, y Olivier, francés, trabajaba con una agencia que organizaba viajes de lujo a la Patagonia.



En algún punto hace ocho años, Diego le contó a Olivier que quería regresar a Colombia y le propuso que se asociaran para montar una empresa de turismo en el país. Y como los dos eran conscientes del potencial de Colombia en esa materia, se lanzaron a darle vida al proyecto.



Así nació Nahbu, una firma dedicada a diseñar y proveer viajes de lujo por Colombia, a la medida de turistas exigentes. Ambos emprendieron una travesía por el territorio para elegir los destinos más bonitos, esos a los que enviarían a una clientela proveniente, sobre todo, de Estados Unidos y Europa.



El Eje Cafetero y Barichara, en Santander, los enamoraron de inmediato. Tenían todo lo que se necesita para cautivar a turistas de este tipo, “pero aunque contaban con hoteles de buena calidad, no había aún una oferta de alto nivel para viajeros demandantes, como los de Nahbu”, dice Olivier.

Vista aérea del hotel Hacienda Bambusa, ubicada en la zona cafetera del Quindío. Foto: Cortesía

Buscando opciones en el Eje Cafetero conocieron la Hacienda Bambusa, cuyos propietarios la manejaron como hotel durante mucho tiempo, antes de cerrarla. Dufeau y Ruiz firmaron un contrato de concesión con la familia y tras hacer algunas adecuaciones, para transformar el concepto de servicio y las comodidades, la reabrieron hace cerca de siete años.



El estilo de la casa, típico de esta zona del país, se conservó intacto. Y a ella llegan desde entonces turistas del exterior que vienen por primera vez a Colombia y quieren visitar los lugares más lindos. Hace tres años decidieron comprar una propiedad en Barichara (Casa Yahrí) y adecuarla también para recibir a sus clientes.

Un grupo muy especial, en un viaje confidencial

En el 2018, Nahbu fue contactada por una agencia con base en San Francisco, California, con la que trabaja hace años y que organiza los viajes para Disney por todo el mundo.



Les dijeron que tenían un grupo muy especial de ocho personas que querían venir a Colombia para conocer lo mejor de su cultura, a través de la gastronomía, los paisajes y la música.



Les diseñaron un viaje con lo que más les gustaba a Diego y a Olivier, por Bogotá, la zona cafetera, Barichara y Cartagena; además de ponerlos en contacto con los paisajes más bellos y la comida local, les armaron conciertos privados de tiple en Barichara, de música típica del Eje Cafetero, de música del Caribe en Cartagena y un encuentro con luthiers en Bogotá. Y los alojaron en Casa Barichara, en Barichara; Casa San Agustín, en Cartagena, y Hacienda Bambusa, en el Eje Cafetero.

Fuente del patio central de Hacienda Bambusa. Foto: Cortesía

Tras firmar un acuerdo de confidencialidad, les dijeron que los viajeros eran creativos de Disney que venían a buscar inspiración para su próxima película.



A Olivier, que ya vio Encanto, le sorprendió la cantidad de referencias sobre la cultura colombiana que ésta reúne. En efecto, juntó muchos aspectos de Colombia en un mismo lugar: los balcones de la casa, por ejemplo, son semejantes a los del Corralito de Piedra en Cartagena; el pueblo evoca a Barichara; el río, a Caño Cristales; el valle del Cocora y sus palmas de cera, al Eje Cafetero, y los atuendos, la comida, los personajes y la fauna, a la enorme diversidad del país.



“Y la casa, a Bambusa, con su arquitectura tradicional, sus colores vivos, su jardín, los calados de madera en las puertas, los techos en teja de barro y sus ventanas sin vidrios, por las que entra todo el tiempo el aire fresco de la zona cafetera”, afirma Olivier.

Una red de hoteles secretos

Tanto la Hacienda Bambusa como Casa Yahrí hacen parte de una red de 17 hoteles muy especiales, de alto nivel, ubicados en distintas regiones del país, y que nació a raíz de la crisis causada por la pandemia.



Olivier Dufeau ubica el origen de este proyecto colaborativo en marzo del año pasado, cuando se vieron en la obligación, junto con su socio, de cerrar ambos hoteles, dada la imposiblidad de que su clientela, en su mayoría turistas extranjeros, pudieran venir al país por las restricciones.

"Supimos enseguida que el mercado de turismo internacional se iba a demorar muchísimo en volver. Nos dimos cuenta en ese momento de que habíamos hecho mucho trabajo, durante años, para promocionar Colombia hacia afuera, pero no hacia adentro. Por eso nuestros hoteles no eran realmente conocidos en el país", dice.



Estos socios no eran los únicos con este problema, de modo que pensando en revertir rápidamente la crisis, buscaron hoteles del mismo corte de Bambusa y Casa Yahrí y les propusieron a sus dueños y administradores enfrentar juntos la situación.



"La idea desde el inicio -cuenta Olivier- era promocionarnos juntos, darnos a conocer dentro de Colombia, toda vez que el turismo nacional se reactivó con mayor rapidez. Así nació Secretos de Colombia, una red de 17 hoteles boutique ubicados en distintas regiones del país, pequeños, personalizados y de alto nivel, pero desconocidos, secretos".



Hoy a su clientela externa suman viajeros colombianos, que han optado por conocer su propio país a través de esta red, a raíz de la pandemia. "Eso es algo realmente bonito: turistas acostumbrados a viajar al exterior que gracias a iniciativas como esta descubren que en efecto hay cosas increíbles en Colombia, y que no solo lo de afuera es lo bueno", afirma Olivier.

