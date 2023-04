En la tarde de este martes, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza; y el de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, presentaron un balance sobre el comportamiento del turismo en Semana Santa.



De acuerdo con el análisis presentado por el Ejecutivo, el número de viajes nacionales aumento en 4,95 por ciento con respecto a la Semana Mayor del pasado.



No obstante, detallaron que "hubo algunos destinos afectados, especialmente el de San Andrés. En los últimos días, las frecuencias a vuelos han aumentado. Pequeños destinos turísticos reportan el 35 por ciento de ocupación y grandes hoteles, 75 por ciento", detalló Umaña durante una rueda de prensa.



Durante la rueda de prensa, periodistas le preguntó a los ministros sobre las diferencias entre la información entregada por los gremios del Archipiélago y el Gobierno.



Esto, debido a que Juan Enrique Archbold Dau, secretario de Turismo departamental, catalogó esta Semana Santa como 'la peor o una de las peores de la historia' para San Andrés.



Según las cifras que Cotelco le entregó al secretario, en estos ocho días en los que los colombianos se encontraban de vacaciones se perdieron 60.000 millones de pesos en turismo y solo hubo una ocupación hotelera inferior al 30 por ciento. Estas cifras preocupan ya que se comparan con las de años anteriores, cuando se registró la llegada de 62.000 pasajeros, mientras que este año llegaron 17.000.



"Nos fue bastante mal, hablando con los empresarios y hoteleros, manifiestan que es la peor Semana Santa o de las peores en toda la historia de la isla. Incluso, en pandemia no golpeó tanto", indicó Archbold en entrevista con EL TIEMPO.



Ante la pregunta de los comunicadores, el ministro Reyes indicó: "Yo si quiero desvirtuar una parte de esa información (refiriéndose a que San Andrés vivió una de las peores Semanas Santas de su historia) porque yo estuve el Viernes Santos desde el mediodía en San Andrés, estuve reunido con hoteleros y me quedé en un hotel bastante grande, con más de más de 10 pisos".



"Primero, en la pandemia no había vuelos hacia San Andrés, por lo que tampoco había hoteleria, entonces cómo van a decir que es la peor (Semana Santa) desde la pandemia hasta ahora. ¿De cero a qué comparar?. Segundo, en el hotel en donde yo estuve recorrí las playas y el comercio, y no voy a decir mentiras, San Andrés no estaba repleto pero tampoco computan las pensiones y los hoteles. El hotel en donde me quedé había más del 60 por ciento de ocupación. Las cifras se las puedo conseguir (a los periodistas) porque son certificadas. No todos los hoteles tuvieron la misma suerte, cuando se computan, dan cifras menores, pero no es que no hubiera turismo (...). indicó el jefe de la cartera de Transporte.





REDACCIÓN VIAJAR