En un video viral publicado en la red social TikTok, el piloto australiano Jimmy Nicholson, que viajaba como pasajero en un vuelo, captó el temor de los pasajeros que viajaban con el al momento de experimentar una terrible turbulencia.



En las imágenes se escuchan gritos y se observan los movimientos fuertes de la aeronave. "Es una de las peores turbulencias que he experimentado", dijo.

Nicholson, quien en su cuenta de TikTok se dedica a compartir curiosidades de su trabajo, ofreció una serie de consejos para mantener la calma durante una turbulencia. Además, dio un parte de calma a los internautas, pues aseguró que estos sucesos no son tan riesgosos como parecen.



"Lo primero es recordar que es completamente normal. El avión no se va a caer del cielo", manifestó el piloto.



También proporcionó un 'truco' para identificar la magnitud de la turbulencia. "Usen el truco de la botella de agua: no se está moviendo mucho, ¿verdad?".



Según Nicholson, si el agua parece moverse suavemente en la botella, es un recordatorio de que la turbulencia se siente peor de lo que realmente es.

Otra recomendación del piloto es encender el aire acondicionado y mirar por la ventana para recuperar la calma.



"Estamos en la parte de atrás del avión. Aquí es peor. Podrían haber tormentas generalizadas, por lo que los pilotos solo tienen que elegir el camino de menor resistencia y atravesarlo, no hay nada de qué preocuparse", agregó Nicholson.



También aseguró que los aviones están construidos para enfrentar condiciones peores. "Evidentemente, no es divertido, pero todo está bien".



El video termina cuando la turbulencia se supera, es entonces cuando todos los pasajeros del avión comienzan a aplaudir. "Se merecen los aplausos. Hoy los pilotos se ganaron el dinero", dice el piloto, que reside en Sídney, Australia.

En su cuenta de TikTok, Nicholson ha compartido varios videos relacionados con las turbulencias. El piloto explicó en qué posición del avión es mejor ubicarse para sentirlas menos.



"Si están atrás se va a sentir más. Si te da miedo volar el mejor que se sienten en la parte delantera", dijo.



En caso de sentir mareo o malestar al volar, Nicholson recomienda buscar una referencia visual. Por ejemplo, ver por la ventana hacia el horizonte.



"No vamos a estar en turbulencia por mucho tiempo. Es algo molesto, pero solo serán algunos minutos. No se preocupen, nosotros los pilotos no nos estresamos con eso", concluyó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Siga leyendo