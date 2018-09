El suspenso de ‘Stranger Things’ se toma Universal Studios en Orlando

A partir de hoy, los gritos se escucharán hasta la madrugada en Universal Studios Resort, en Orlando (Estados Unidos). Cada día, desde muy temprano, miles de personas dan rienda suelta a toda su adrenalina estando a bordo de las vertiginosas montañas rusas; sin embargo, ahora la emoción será mucho más intensa con el comienzo del Halloween Horror Nights, una experiencia que este año tendrá como foco de atención un laberinto basado en la exitosa serie televisiva de ‘Netflix’ ‘Stranger Things’.

Una parte de lo que en la historia transcurre en Hawkins, Indiana, la podrán vivir los visitantes en Orlando hasta el 3 de noviembre, de miércoles a domingo, entre las 6:30 p.m. y las 2:00 a.m. En este caso específico, un espeso bosque dará paso a la casa donde se recrearán algunas de las escenas más importantes de la producción.



Universal Studios dará la oportunidad al visitante de acompañar a Once (Eleven), Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair en el denominado ‘Upside Down’, todo con un solo propósito, encontrar a Will Byers. En el laberinto cualquier cosa puede ocurrir pues sonidos, gritos, aullidos, texturas y sorpresivas apariciones hacen parte del cúmulo de emociones que usted podrá vivir allí.



“Esta casa es de la primera temporada de la serie y el visitante se va a ir moviendo por el lugar a medida que los niños progresan en la búsqueda de Will. Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, estuvieron todo el tiempo atentos al desarrollo de ella. Nosotros queríamos que estuvieran contentos con el trabajo realizado y al final conseguimos el objetivo. ‘Netflix’ estuvo siempre pendiente de los avances, de los disfraces, de absolutamente todo”, afirmó Patrick Braillard, director del espectáculo.



Si la zona de ‘Stranger Things’ es increíble, las demás también lo son. Lo que usted menos espera puede ocurrir en cualquiera de estos laberintos, razón fundamental del éxito de este show que se traslada también a las calles del complejo turístico, donde puede encontrarse con zombies, payasos diabólicos, fantasmas, criaturas fantásticas y personajes representativos de las grandes producciones que el cine de terror ha dado a lo largo de su historia.



Halloween, un de las épocas del año más atractivas para los estadounidenses, llega con todo a Universal.



SERGIO OLAYA

REDACCIÓN ADN

*Invitación de Universal Studios