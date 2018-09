Empresarios de 23 países conocerán el turismo de naturaleza colombiano

Unos 70 empresarios de 23 países se reunirán del 2 al 5 de octubre en Yopal, capital del departamento de Casanare, en el centro de Colombia, para conocer la oferta de turismo de naturaleza que ofrece la nación andina, informaron hoy fuentes oficiales.

El encuentro empresarial, denominado ProColombia Nature Travel Mart (PNTM), mostrará la potencialidad que tiene en el ecoturismo en el país, el segundo con mayor biodiversidad del mundo. "Le estamos apuntando al turismo de alto gasto como es el de naturaleza, que según estudios puede dejar casi tres veces más que el promedio de un viajero normal", aseguró la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, citada en un comunicado.



La reunión, en la que participarán 90 expositores colombianos, tiene como objetivo consolidar al país como un destino de turismo de naturaleza, y a Yopal como sede de eventos de talla internacional, agregó Procolombia, la agencia oficial de promoción del turismo, las inversiones, las exportaciones no tradicionales y la marca país.



El Casanare es una región que tradicionalmente ha basado su economía en la ganadería, la agricultura y el petróleo, pero en los últimos años su capital ha atraído a empresas de la India, Corea del Sur, Finlandia, Suecia y Australia, entre otras. Por medio de ruedas de negocio como la de la próxima semana se contribuye a la "construcción de país" desde las zonas en las que el llamado "nuevo petróleo de Colombia" está presente, agregó Santoro. Durante el PNTM, los empresarios extranjeros podrán conocer la oferta que tiene Colombia en áreas como el avistamiento de aves, la pesca y el turismo de naturaleza en general.



El ecoturismo ha ganado importancia en Colombia, especialmente desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, pues se pueden visitar terrenos antes vedados por el conflicto armado. El encuentro en Yopal incluye talleres de mercadeo y desarrollo de productos turísticos liderados por la Adventure Travel Trade Association (ATTA).



Igualmente, el director general de National Geographic, Costas Christ, dictará una conferencia y se estrenarán cinco videos correspondientes al documental "The Birders", producido por ProColombia, añadió la información. Además, gracias a una alianza entre ProColombia y la ONG Save the Amazon, se creó un espacio en el que se van a recoger donaciones con las que se sembrarán árboles para "borrar la huella de carbono" generada por la ruedas de negocios.



"Con todas estas iniciativas queremos enviar el mensaje claro de que el Gobierno Nacional apoya el turismo en las regiones bajo principios de responsabilidad, sostenibilidad y respeto por el medio ambiente", concluyó Santoro.

