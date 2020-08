Empleados de hotelería y aviación piden más vuelos en plantón pacífico

Unos 100 trabajadores de la aviación, la hotelería y el turismo se manifestaron frente al aeropuerto El Dorado para exigir que la reactivación de la operación aérea anunciada por las autoridades para septiembre sea de un 30 por ciento, aumente de manera gradual acelerada e incluya vuelos internacionales.



"Llevamos casi seis meses sin trabajar. No recibimos sueldo, no tenemos subsidios; nos unimos el sector aeronáutico, la hotelería y el turismo, pero no representamos sindicatos ni empresas. Reclamamos nuestro trabajo", dijo una de las manifestantes, que prefirió no dar su nombre.



Pese a que el Gobierno ya ha autorizado la activación de operaciones regionales para septiembre, acción sumada a los pilotos que se han realizado a lo largo de este mes, los manifestantes consideran que se necesitan más operaciones. "La apertura del aeropuerto no es suficiente", dijo William Cuervo y agregó: "Necesitamos más vuelos internacionales. Así logramos más vuelos, más oportunidades, más empleos".

Los manifestantes se citaron a las 9 de la mañana y aseguran que permanecerán en la zona a lo largo del día. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo Los manifestantes del sector tienen licencias no remuneradas, contratos suspendidos o, en algunos casos, las empresas han terminado sus contratos. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo Unos 100 trabajadores de la aviación, la hotelería y el turismo se manifestaron frente al aeropuerto El Dorado. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo

Operaciones anunciadas

Varios vuelos regionales han sido autorizados por las autoridades o están en proceso de reactivación. La Aeronaútica Civil solicitó esta semana el permiso para que catorce rutas nacionales vuelvan a operar desde Bogotá, bajo lo que ha llamado 'Red de Rutas en Bogotá - Etapa de conectividad esencial'. La propuesta contempla once destinos: Pasto, Villavicencio, Cali, Pereira, Rionegro, Medellín, Bucaramanga, Cucutá Montería, Barranquilla y Santa Marta. Estos se sumarían a los vuelos a Leticia, San Andrés y Cartagena desde Bogotá, que fueron confirmados por el Distrito.



En Valle del Cauca, tienen luz verde las rutas entre Barranquilla y Cali, así como entre Medellín y Cali. En este sentido, la aerolínea Easyfly reactivará a partir del primero de septiembre la operación de 10 rutas desde las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Cali, Bogotá y Barranquilla.



Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en donde asegura que “la probabilidad de contagiarse del virus en un vuelo es de menos del 1 por ciento. Sumado a los protocolos de bioseguridad en los aeropuertos, hoy viajar por vía aérea es de menos riesgo que otros medios de transporte”.



REDACCIÓN VIAJAR

EL TIEMPO