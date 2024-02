Exclusivo: ¿Cuándo se inicia la venta de tiquetes en Emirates de Bogotá a Dubái?

El 20 de febrero la Aeronática Civil aprobó la solicitud de la aerolínea Emirates para operar servicios aéreos internacionales de transporte público regular en rutas internacionales hacia y desde Colombia.



El permiso se da para que puedan volar entre las ciudades de Dubái (EAU) y Bogotá, con una escala en la ciudad de Miami (EE. UU.) y se contempla el inicio de operaciones desde el próximo 3 de junio de 2024.



EL TIEMPO habló con José Elias del Hierro, abogado apoderado de Emirates en Colombia y el encargado de solicitar los permisos de la aerolínea ante las autoridades nacionales para operar dicha ruta.



Del Hierro dijo, entre otras declaraciones, que el reciente permiso otorgado por la Aerocivil se dio en tiempo récord y aseguró que Emirates ve una oportunidad de negocios importante en Colombia.



El vuelo entre estos destinos se estima que pueda durar aproximadamente 16 horas. Sobre los precios, aunque Emirates aún no ha anunciado oficialmente los precios de sus tiquetes para la nueva ruta, diversas aplicaciones como Despegar y Kayak han hecho una estimación de los precios.



Así, el precio de un pasaje de Bogotá a Dubai podría rondar los $3'429.323 pesos colombianos para un vuelo con una escala, y $5'391.160 pesos colombianos para un vuelo con dos escalas, en la clase económica.

José Elías Del Hierro, abogado apoderado de Emirates en Colombia. Foto: Cortesía

¿Qué ve la aerolínea Emirates en Colombia?

Desde hace dos años la gente se ha dado cuenta de que desde Emiratos se han interesado mucho por Colombia y por eso han querido invertir. De acuerdo con información de las autoridades, en los últimos dos años han entrado más de 8.000 millones de dólares provenientes de Emiratos a los bancos, al sector real de la economía y a la agroindustria. Y eso hace que se llame la atención de las aerolíneas que se encargan de mover esas personas y ese comercio entre Emiratos y Colombia. Eso hizo que en el gobierno del presidente Iván Duque se hicieran unos primeros acercamientos porque se firmaron unos tratados de libre comercio y unos acuerdos bilaterales de transporte aéreo que le dieron piso a que la solicitud se pudiera presentar como finalmente se hizo.

¿Exactamente qué se presentó en la solicitud ante la Aeronáutica Civil?

Se solicitó operar siete frecuencias semanales de pasajeros, carga y correo en vuelos directos entre Dubái y Bogotá, haciendo una parada en Miami (Estados Unidos). Y aprovechando las quintas libertades, es decir, la posibilidad de ejercer los derechos de tráfico para que se explote mejor esa ruta, no se hará directo porque por las condiciones geográficas de Bogotá y las condiciones geográficas de Dubái, es un vuelo que no alcanza a hacerse si no se hace una parada técnica. Entonces el vuelo arrancará en Dubái, pasará en Miami y luego saldrá para Bogotá y viceversa.

¿El pasajero colombiano deberá tener visa americana una vez llegue a Estados Unidos y su destino final sea Dubái?

Esa es una pregunta que en este momento la certeza en la respuesta no está porque se está revisando con las autoridades de los Estados Unidos. Nosotros presentamos la solicitud a la Aeronáutica Civil hace un mes y tuvimos la audiencia el viernes pasado, hace tres cuatro días, y el lunes (19 de febrero) nos entregaron la autorización. Esto fue un récord en la velocidad en que el comité de estudio evaluó la propuesta. Ese es un tema que lo estamos mirando ahorita porque a raíz de todos los problemas originados por el 11 de septiembre las autoridades migratorias se están cuidando mucho. En este momento una respuesta contundente en donde yo le diga si se necesita visa o todavía no está muy claro.

¿De quién dependerá la respuesta a esa pregunta?

Es un tema que se deberá solucionar muy rápido porque el vuelo inicial está programado para el 3 de junio del 2024. Es un tema que tiene que estar solucionado en los próximos días o aclarado por las autoridades de los Estados Unidos. Hay una aclaración: cuando el avión llega a Miami procedente de Dubái o procedente de Bogotá, los pasajeros se deberán bajar porque la espera puede ser de unas 4 o 5 horas, entonces no los van a dejar en el avión por temas de seguridad y además por comodidad de los pasajeros.

¿Cuándo iniciará la comercialización de los tiquetes?

Todavía falta una segunda etapa que es una certificación operacional y tenemos que sacarla de aquí a la fecha que está programado el vuelo. Entonces cuando ya tengamos esta certificación la aerolínea ya puede mercadear los vuelos.



¿En qué consiste esta certificación?

Ahorita acabamos de pasar una parte que es puramente legal, que es la constitución de la sucursal. Ahora debemos informar a la Aerocivil qué flota es la que va a venir hacia Colombia, es decir, qué aviones, cuál es el tipo de avión, cuántos pasajeros puede aterrizar en Bogotá, qué pasa si al avión se le daña una turbina y cuál es el plan de emergencia. Todo el plan de seguridad. Se trata de una información técnica.

Y sobre la comercialización de los tiquetes…



Yo creo que la comercialización de los tiquetes debe estar a eso de un mes, porque hay que vender el vuelo para empezar a volar desde el 3 de junio.

¿De cuánto es la inversión de Emirates para operar esta ruta?

En este momento no hay un valor preciso porque estamos hasta ahora viendo todos esas esos cálculos ya más exactos. Pero obviamente cuando se toma la decisión de venir a Colombia se debe estudiar el mercado, es decir, mirar cuántos pasajeros pueden ir de Dubái a Bogotá y de Bogotá a Dubái, y cuántos se quedan en la mitad del camino en Miami. Este es uno de los puntos atractivos ya que el punto de Miami a Bogotá no hay ninguna aerolínea que esté volando con un avión Boeing 777-300 o 777-200 y mucho menos que tenga primera clase, por lo que puede ser una oportunidad de mercado muy interesante.

¿Cuántas personas tienen calculado que pueden viajar en esta ruta?

El avión de esta flota, perteneciente al Boeing 777-300 o 777-200, están diseñados para largas distancias. Tienen la capacidad de 354 pasajeros, más o menos 8 pasajeros en primera clase, tienen 40 puestos para business class y los otros están en clase turista. Pero no solo se podrán mover pasajeros, también carga, porque el permiso así lo contempla. El avión tiene unas bodegas que pueden transportar entre Dubái y Miami alrededor de 2.000 kilos de carga, de Miami a Bogotá 10.000 kilos, de Bogotá a Miami a 13.000 kilos y de Miami a Dubái 3.000 kilos.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

SUBEDITOR VIDA DE HOY