Su voz está carrasposa y tiene una tos leve. Es la primera vez en 128 días que su salud está afectada, pese a que ha estado expuesto a continuos cambios de temperatura mientras recorre a pie varios parques naturales de Colombia. Su travesía es osada: cruzar el territorio nacional caminando de sur a norte visitando nueve páramos.



Se llama Christian Leandro Carmona, tiene 33 años y es apasionado por los viajes y la naturaleza. La pandemia le cambió su percepción sobre la vida al punto que dejó todo atrás, empacó una maleta y emprendió una aventura que espera terminar a finales de 2023 o principios del 2024.



La travesía no ha sido fácil. Se ha topado con una organización guerrillera, en ocasiones no ha encontrado hospedaje para pasar la noche y sus recursos se están agotando. Pero se mantiene firme y camina por tierras de Cundinamarca mientras dialoga con EL TIEMPO.



“Hoy estoy saliendo desde el municipio de Pandi y voy en dirección hacia Venecia. Una caminata de 20 kilómetros la que me espera por delante", le dice Carmona a este diario.



Su travesía se inició en Pasto y hasta el momento ha recorrido el Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana, el Parque Nacional Natural de Puracé, el páramo de Los Domínguez, el Parque Nacional Natural Los Nevados y “un páramo cerca al Nevado del Huila porque a este no pude ir”. En este momento se dirige al Parque Natural Sumapaz.



"El viaje lo inicié a finales de abril y tendrá una duración de más de siete meses hasta llegar a la Sierra Nevada de Santa Marta. Acompáñenme en esta aventura sin igual, llena de montañas, pueblos, personajes y muchas experiencias".

Con ese mensaje, Carmona dio a conocer su meta a través de TikTok (De Gerreo), explicando, además, que retrataría en video todos los días de su travesía.



"Dejé la vida cotidiana. Dejé el apartamento y las cositas las tengo guardadas en cajas en casas de familiares. No tengo familia, no tengo esposa y tampoco hijos, entonces no tuve que abandonar a nadie (risas). Dejé la zona de confort, de seguridad y abandoné los trabajos que venía haciendo como freelance", dice Carmona a EL TIEMPO.



El aventurero se crió en Pereira, pero nació en Soacha. Es técnico de sonido, carrera que estudió en España mientras trabajaba y de manera empírica adquirió conocimientos sobre fotografía y video.

Las dificultades

Uno de los retos más importantes que ha sorteado -reconoce- ha sido mientras caminaba por el departamento del Cauca, cuando fue retenido por el ELN.



"Yo sabía que me estaba metiendo en una zona roja y, de verdad, estaba esperando que llegara el momento. Me abordaron dos motos y me dijeron: 'hermano, permítanos una requisa. Somos de un frente del ELN y entenderá que debemos saber quién es usted'. Nos hicimos al lado de la carretera y les abrí la mochila", detalla Carmona.



Fue retenido durante aproximadamente una hora y le hicieron varias preguntas. "Estaba un poco azarado. Les mostré mi maleta, mi bitácora que llevo del viaje, revisaron que mis celulares (tiene dos) no tuvieran mensajes extraños y que, tal vez, estuviera mandando información o fotos raras", sigue con su relato.



Christian Leandro Carmona tiene 33 años y nació en Soacha. Foto: Christian Leandro Carmona

Se imaginó lo peor. Le retuvieron sus teléfonos y pensó que estaban extorsionando a su familia o a sus contactos. Reconoce que hasta ahora ha sido la peor experiencia de su viaje y, de hecho, afirma que el mundo se le fue encima.



"Fue un momento muy maluco. Mi semblante cambió, pero no me quería quedar con la espina. Yo les pregunté que si estaban extorsionando a mi familia y me respondieron: 'nosotros no hacemos eso, así que tranquilo'. Me relajé. Sin embargo, me advirtieron que no podía seguir transitando por ese lugar", recuerda.



Carmona estaba caminando por Bolívar, municipio de Cauca, y debió salir inmediatamente del lugar. "Recuerdo muy bien que me dijeron: 'Por esta zona, aparte de nuestro grupo, hay disidencias de las Farc y con esa gente es a otro precio. Como recomendación es que se vaya al municipio de El Bordo, muy cerca de la Panamericana'", explica.



Para hacer tomas áreas de los paisajes durante el viaje, Carmona compró un dron, una herramienta de trabajo importante para sus videos. Sin embargo, las personas que lo abordaron se lo decomisaron aduciendo que representaba un riesgo para ellos. Le pidieron, además, que apagara sus celulares hasta estar lejos de ese lugar.

Christian Leandro Carmona durante su travesía por Colombia. Foto: Christian Leandro Carmona

Los pies, la base de su viaje

Christian es un apasionado por las carreras físicas. Le gusta trotar y desde que se le ocurrió la idea de caminar por el territorio nacional se preparó físicamente, de hecho, usa unos zapatos especiales.



"Desde hace un año he estado utilizando un tipo de calzado diferente, que se llama calzado natural. No tiene amortiguación, tampoco tacones ni formas. Es completamente plano y en la parte de los dedos es muy abierto para que el pie esté de forma natural. De hecho, son unos zapatos fabricados por un parcero, que son únicos en el país. Obviamente me cansó y llega un momento que la planta del pie me comienza a doler. Es lo habitual”, señala.

Carmona fotografió a dos cóndores en Puracé. Foto: Christian Leandro Carmona

Pese a que está expuesto a diferentes pisos térmicos, reconoce que no se ha enfermado gravemente. "En este momento estoy pasando por una tos leve. Alguna vez me intentó dar fiebre, pero retrocedió. La otra vez tomé un agua muy misteriosa y me dio diarrea, pero a los dos días me mejoré. Cuando uno acostumbra el cuerpo a alimentarse bien y a hacer deporte la recuperación es más rápida”, explica.



Su meta diaria es llegar a un pueblo y conseguir hospedaje económico. Se conforma con una cama y un baño. En ocasiones, sin embargo, no logra cumplir con ese objetivo y debe acampar en fincas. Pide permiso a los dueños, les cuenta acerca de su proyecto y generalmente le conceden esa posibilidad.



En ocasiones, no obstante, se ha visto forzado a dormir en medio de la nada. Así lo relata en uno de sus videos en TikTok, cuando en el día 120 de su travesía acampó en a la intemperie en inmediaciones de Girardot y sin la posibilidad de comer porque no encontró un restaurante.

Hasta el momento ha caminado 1.380 kilómetros y calcula que hará en total 3.200 al finalizar su travesía en la Sierra Nevada de Santa Marta.



"Voy mirando en el mapa la distancia que hay entre un lugar y otro, y también reviso si hay comercios para desayunar, almorzar o cenar. Si no lo consigo, compró algo de comida y me alimento mientras camino. Trato de cuidarme", explica el viajero a este diario.



Siempre lleva consigo dos botellas de agua. Les agrega un poquito de sal y a veces limón para mantenerse hidratado. Carga, además, un slippin, una carpa ultraligera, abrigos y linternas. Hace poco hizo una campaña en redes sociales para recaudar dinero y comprar un nuevo dron. Lo consiguió.



"En cuanto a mis gastos están entre 50.000 y 100.000 pesos diarios. A veces los seguidores de mis redes me invitan a comer o paran en un carro y me dan aportes. Para mí el páramo más hermoso ha sido el Parque Natural los Nevados. Es precioso, tiene unas rutas increíbles y, además, pude rodear todo el volcán del nevado del Tolima", reconoce.

Dinero, su única preocupación

Antes de iniciar la aventura, Christian le comentó sobre su proyecto a tres empresas de Pereira en busca de financiación.



"Necesitaba terminar de comprar algunas cosas, principalmente equipos de viaje. Entonces le comenté mi aventura a Frisby, Soluciones Electrointegrales de Pereira y Pancracia, Con ellas logré conseguir fondos semillas y pude, además, sostenerme los primeros meses. Ahora lo que hago es vender fotografías mías y animo a los seguidores para que me hagan donaciones", detalla.



Sus recursos se están acabando y dice que la situación es complicada. “Ahora mismo lo único que me preocupa es el dinero para poder seguir viajando. A veces recibo donaciones del extranjero, pero ahora estoy abierto para poder conseguir un patrocinador que me permita continuar con mi proyecto".



