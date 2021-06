El turismo sénior enciende motores

Con una población mayor de 60 años en aumento, un público mayor más informado y diferentes iniciativas que le apuestan al fortalecimiento de la silver economy, el turismo sénior está listo para alzar vuelo en Colombia.



“No demandan fiesta o rumba, sino conocer nuevas culturas de la mano de guías locales y a un ritmo suave. Dicen que cuando viajan con los hijos y nietos se hace lo que ellos quieran; terminan siendo los cuidadores de los niños y no disfrutan. Prefieren viajar solos porque se desligan un poco de sus familias y hacen nuevas amistades con quienes comparten sus gustos y formas de pensar”, asegura Juan Pablo Angulo, cofundador del club de viajes para mayores de 55 años Vitalidad Club.



Si bien hay planes turísticos de agencias, cajas de compensación y congregaciones (antes de la pandemia eran habituales las romerías a enclaves religiosos nacionales, como Buga o Ipiales, e internacionales, como Fátima, el Vaticano o Jerusalén), ideales para el público sénior, sus intereses van más allá del turismo religioso y por ello, en el 2015, Juan Pablo y su madre, Gladys Flórez, crearon el primer club de viajes para mayores de 50 años que quisieran ir a destinos como los que visitan los nómadas digitales, y con personas de su misma edad.



Los mayores de 60 años cuentan con tarifas preferenciales en museos, parques y sitios turísticos. Foto: iStock

Accesibilidad e integración

“Muy lejos de la imagen de que el sénior prefería permanecer en casa, en la época actual es una persona con mucha vitalidad, de espíritu joven y con ganas de conocer nuevos destinos en cualquier época del año, porque dispone de capacidad adquisitiva y de tiempo”, agrega Angulo.



La época del año no es trascendental, “pues son jubilados en su mayoría, o si aún trabajan pueden organizar su tiempo, pues no dependen de si los nietos están en vacaciones escolares, por ejemplo”.



Del turismo sénior se empezó a hablar en 1989, cuando el informe ‘Turismo para todos’, de Mary Baker, trascendió a ser una campaña en el Reino Unido por hacer de esta una industria accesible al “planear, diseñar y desarrollar actividades turísticas, de descanso y tiempo libre que pueden ser disfrutadas por todas las personas, sin importar sus condiciones físicas, sociales o culturales”, dice.



Basándose en ello, la Organización Mundial del Turismo incluyó a estos viajeros entre los beneficiarios del turismo accesible. “Al contrario de lo que muchos asumen –escribe la Agencia de Naciones Unidas para el Turismo Mundial en su informe sobre turismo accesible–, los beneficiarios de la accesibilidad no son solo discapacitados, sino cualquier persona que durante el tiempo dedicado al turismo y al descanso encuentra algún grado de dificultad al acceder o disfrutar del turismo o de los escenarios de descanso”.



Niños, familias, mujeres embarazadas, personas con discapacidades temporales y, claramente, adultos mayores hacen parte del grupo de impacto.



El cofundador de Vitalidad Club explica que los paquetes o excursiones nacionales e internacionales son inspeccionados: “Vamos al destino antes de hacer el viaje para garantizar la seguridad, comodidad y calidad a cada viajero. Revisamos hoteles (de cuatro o cinco estrellas, céntricos y con adecuaciones de acceso, habitaciones espaciosas, baños con ducha y seguridad para personas con movilidad reducida y menús adecuados para personas mayores, entre otros aspectos), recorridos, guías, restaurantes, tarjetas de asistencia médica y coberturas; cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar en el destino se evalúa antes”.

Destinos preferidos

España lidera el turismo sénior a nivel mundial. Desde el 2009 cuenta con el programa de viajes Europe Senior Tourism, impulsado por el Gobierno y la marca España. Está dirigido a viajeros europeos desde los 55 años de edad, que quieren disfrutar unas vacaciones activas en diferentes regiones españolas que resultan muy atractivas por su oferta gastronómica, de naturaleza, de ocio y de cultura. Pero su robusta propuesta está disponible de octubre a mayo, cuando el clima es adecuado para personas mayores.



De acuerdo con Angulo, Boyacá y sus pueblos patrimonio; Pasto y el Santuario de las Lajas; Santander; los Llanos Orientales y Antioquia son los destinos más apetecidos por los mayores de 50 años.



“La mayoría de los atractivos en estas regiones cuentan con accesos adaptados a la movilidad de los sénior; además, tienen fácil acceso por vía aérea y terrestre. La oferta hotelera y gastronómica es variada y de calidad. Además, cuentan con una buena red de servicios médicos y tarifas preferenciales en sus museos, parques y sitios turísticos”, explica Angulo.



Si bien destinos como La Habana y Varadero, en Cuba; Lima y Machu Picchu, en Perú; Cancún y la Riviera Maya, en México; París y la Costa Azul, en Francia, y Roma y Florencia, en Italia, ofrecen paquetes adaptados a las condiciones de los sénior, debido a la pandemia “los destinos este año tendrán un énfasis en naturaleza, para garantizar los espacios abiertos atendiendo las preferencias actuales de este nicho”, agrega.

Rasgos de los sénior colombianos

Exigentes. El viajero mayor de 50 años colombiano es exigente y está dispuesto a pagar más si tiene garantizados servicios de alta calidad.



Cultura y naturaleza. Tienen gran interés por los atractivos naturales, la historia y la cultura de cada región. Disfrutan las presentaciones artísticas y conocer los lugares históricos o referentes del cine y la literatura.



Solitarios. Algunos viajan en pareja; otros, en compañía de amigos, y un alto porcentaje, solos. Según datos de Vitalidad Club, más del 70 por ciento de sus clientes son mujeres que no son separadas ni viudas.



Voz a voz. Aunque los mayores de 50 años tienen cada vez mayor interacción con herramientas digitales para reservar y comprar en línea, el voz a voz y recomendaciones mutuas son determinantes cuando buscan elegir un destino.

