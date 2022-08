Siempre es importante hacer el presupuesto para un viaje, aún más si tiene pensado salir de su país de origen, pues el turismo no siempre sale barato y mucho menos si usted se dispone a conocer las atracciones más concurridas y distinguidas del planeta.



Ya sea descubriendo monumentos históricos que representan la cultura de un país o simplemente yendo a un parque de diversiones, es prudente tener en cuenta el costo de la entrada para que luego el desajuste monetario no sea un dolor de cabeza al final de su paseo.



Así las cosas, si usted es un turista al que le gusta concurrir en las locaciones más conocidas y extrañas del mundo, le traemos una selección de los destinos más costosos para que se haga una idea y proyecte sus capacidades económicas a la hora de viajar.

¿Se puede visitar el Titanic?

Sí, es posible y lo puede hacer por la ‘módica’ suma de 97 mil euros (425 millones de pesos al cambio actual), según lo informado en la página oficial de ‘National Geographic’. El costo incluye el ingreso al submarino de titanio que está a cuatro mil metros bajo el agua. Es un viaje de casi cuatro días hasta el lugar de los hechos.



Burj Khalifa (Dubái)

Tan solo la llegada a la ciudad del dinero, como se le ha catalogado en redes sociales, no es barata, pues un vuelo desde Colombia puede costar hasta 15 millones de pesos dependiendo de la categoría que escoja.



Ahora bien, si usted ya se encuentra en aquel territorio y quiere subir hasta la cima del Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, también debe hacer un buen gasto. Según el portal de viajes Civitas, la entrada a la edificación tiene un valor de 147 dólares (634 mil pesos colombianos al cambio de moneda de hoy) en horarios 'prime time' y 105 dólares (452 mil pesos) en espacios de baja afluencia de público.



Los menores de cuatro años no pagan.



El Burj Khalifa tiene una altura de 828 metros de altura. Foto: AFP

París (Francia)

Si bien puede llegar a ser un destino el cual se puede disfrutar con poco dinero, como cualquier metrópoli de gran envergadura, también puede llegar a ser sumamente caro y lujoso.



Hágase una idea: para una cena en el icónico restaurante Le Jules Verne, que se encuentra en la cima de la Torre Eiffel, usted deberá ir con un presupuesto que ronda los 200 (876 mil pesos colombianos) y 400 euros (1,7 millones de pesos) para una comida en pareja, según el portal ‘Paris City Vision’.



Para algunos puede sonar asequible este precio, pero para otros, que viajan con el dinero ajustado, puede que le resulte un poco exagerado, por lo que tenga en cuenta estos precios antes de animarse a reservar una mesa.



La Torre Eiffel desvela su nuevo muro de cristal contra ataques La Torre Eiffel, monumento emblema de París, será ahora resguardado por un muro de cristal y una valla alambrada, con el objetivo de proteger la base de la Dama de Hierro contra posibles atentados terroristas. Torre Eiffel. Foto: AFP

Bora Bora

Este es uno de los destinos turísticos más concurridos de la élite empresarial y del entretenimiento. Si bien la isla ofrece uno de los alojamientos más cómodos y exóticos que existen en el archipiélago denominado como la Polinesia Francesa, una noche puede llegar a costar 1.000 dólares (4,3 millones de pesos).



También existe el problema para llegar, pues es una de las islas más alejadas que existen en el Océano Pacífico. Lo primero es llegar hasta la ciudad de Papeete, Tahití, y luego tomar un vuelo local hasta la isla.

