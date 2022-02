El alivio de las medidas sanitarias en el país permite desde este martes el retorno de los cruceros turísticos a Cartagena, tras la inclusión de la prueba de antígenos para covid-19, en lugar de una PCR, como requisito para el desembarque de los pasajeros, lo que guías turísticos y comerciantes celebraron.



Antes de este primero de febrero los cruceristas que querían visitar la ciudad debían presentar una prueba de PCR con resultado negativo tomada 72 horas antes del embarque, exigencia que las navieras veían como imposible de cumplir, por lo que durante un mes prefirieron no recalar en Cartagena.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que a partir de este martes los pasajeros de cruceros podrán desembarcar "con una prueba de antígenos con 48 horas de toma previa a la llegada a Cartagena, como requisito complementario a la presentación del esquema completo de vacunación".



La directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), Johana Bueno, explicó que "es una medida preventiva con el objetivo de cortar con esa cadena de trasmisión del virus, sobre todo con la aparición de las nuevas variantes".

Comerciantes y guías turísticos

La guía turística Rosmy Vergara dijo que "la noticia del regreso de los barcos a Cartagena ha revivido la esperanza de todas las personas que dependemos del turismo de volver a laborar; tener de dónde sacar nuestro sustento diario".



La no llegada de los cruceros a Cartagena significó un enorme detrimento económico para las personas que, como esta joven guía y madre de dos hijos, dependen de los turistas que arriban a la ciudad; "a muchos nos tocó dedicarnos a enseñar idiomas para tratar de conseguir dinero para el sustento de nuestras familias".

Una mujer limpia una vitrina de un almacén de recuerdos y artesanías para turistas en Cartagena. Comercio y guías de la ciudad celebran el regreso de los cruceros. Foto: Ricardo Maldonado. EFE



"En condiciones normales un guía podía hacer uno o dos tours al día, pero después de la pandemia, (…) es posible que uno como guía de turismo trabaje una o dos veces al mes", aseveró.



Uno de los sectores económicos que más ha sufrido por las restricciones de movilidad de la pandemia es el del turismo de cruceros que durante unos meses estuvo completamente paralizado, provocando incluso que navieras como la española Pullmantur desaparecieran.

Más de 600.000 turistas

Antes de la pandemia, Cartagena recibía alrededor de 225 recaladas por temporada; para la de 2018-2019 llegaron a la ciudad 616.429 cruceristas, lo que significó un impacto económico de 66,2 millones de dólares, según estimaciones de la Business Research and Economic Advisors (Brea).



Después de permanecer paralizada durante 17 meses, la actividad de cruceros se reactivó el pasado 24 de agosto con la expectativa de 122 recaladas y unos 322.202 visitantes para la temporada 2021-2022.

Un crucero turístico de Norwegian arribó este primero de febrero al puerto de Cartagena. Foto: Ricardo Maldonado. EFE

No obstante, el 22 de diciembre las autoridades sanitarias negaron el desembarque de los pasajeros del crucero Seven Seas Mariner después de que su capitán informó que navegaba con siete personas positivas por covid-19; durante los 40 días siguientes muchas navieras optaron por no arribar a la ciudad y prácticamente no llegaron barcos.



El empresario del turismo Walter García dijo que "la afectación ha sido de una reducción mayor al 70 por ciento del volumen del trabajo que nosotros teníamos" y en el caso de tiendas de artesanías y regalos incluso más "porque las ventas que se generan por los turistas de crucero pueden presentar un 80 u 85 por ciento".



La presidenta de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, Natalia Bohórquez, explicó que para los cruceros que llegaron en el segundo semestre de 2021 establecieron "unos corredores bioseguros en el centro histórico".



La ciudad arrancó este nuevo inicio con la llegada de tres barcos, el Norwegian Bliss, de Norwegian Cruise Line; el Eurodam, de Holland America y el Seven Seas Explorer, de Regent Seven Seas Cruises.

