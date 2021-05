El paro profundizó la crisis del sector hotelero: Cotelco

No solo las nuevas olas de covid-19, y las medidas tomadas para frenar los contagios, han frenado la recuperación que empezó a mostrar el sector hotelero durante el primer trimestre del año, también el paro nacional.



(Le puede interesar: Julián Guerrero Orozco anuncia su retiro del Viceministerio de Turismo).



De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), que agremia a cerca de 1.000 establecimientos que representan alrededor de 50.000 habitaciones, después de alcanzar un 35,2 por ciento de ocupación en marzo, se proyecta que la de mayo caerá al 23,5 por ciento.

Según el gremio, en materia de ingresos por concepto de la operación hotelera, realización de eventos y actividades complementarias a la hotelería, en los meses más críticos de la pandemia la reducción alcanzó niveles superiores al 90 por ciento, disminuyendo su magnitud en la etapa de recuperación; no obstante estos volvieron a caer de manera significativa entre abril y mayo de este año, como consecuencia del menor flujo de turismo durante el paro nacional.



Las estimaciones de Cotelco indican que durante marzo del 2020 y mayo del 2021, la disminución de ingresos del sector equivale a cerca de 10 billones de pesos, representados en la no venta de los servicios hoteleros y complementarios.



Para el periodo de abril a mayo del 2021, los cálculos de Cotelco indican una afectación de 1,1 billones de pesos, de los cuales, el 35,9 por ciento (400.000 millones de pesos) están asociados al efecto del paro nacional.



(Además: Anato: gasto de viajeros no alcanza para rescatar empleos en turismo).



Por esta razón, Gustavo Adolfo Toro, presidente ejecutivo de Cotelco, hace un llamado a avanzar en los diálogos que se desarrollan entre las partes: “Solo con la reactivación económica de todos los sectores productivos es posible coadyuvar en la generación de empleo e ingresos. No es sano para el país mantener paralizada las actividades, pues el peso que esto implica para los empresarios se traduce en mayor desempleo, menor recaudo para el Estado y con ello, la dificultad para lograr los loables propósitos de quienes reclaman un mejor país”.

Cascada de cancelaciones por bloqueos y actos violentos

A partir de los datos recopilados por Cotelco con una muestra representativa de las 21 regiones en las que tiene presencia, en el último reporte emitido se evidenció que entre el 26 de abril y el 25 de mayo de 2021, el 57,8 por ciento de las reservas fueron canceladas, siendo el motivo principal, con un 77,13 por ciento, las dificultades para el traslado de los turistas (cierres de vías, bloqueos, dificultades para acceder a los aeropuertos), seguido de la percepción de inseguridad por motivos de violencia presentada en las fechas de marchas o protestas (73,64 por ciento).



(También: A qué países pueden viajar los colombianos con cédula de ciudadanía).



Aunque ninguna región del país se ha visto excluida de esta situación, los destinos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cartagena, Bogotá, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Huila son los que mayor afectación registran.



Adicionalmente a las cancelaciones de reservas, los empresarios hoteleros manifiestan afectaciones relacionadas con el paro en aspectos como el aumento los costos de los insumos (77,13 por ciento), desabastecimiento de insumos (59,69 por ciento), dificultades de los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo (58,14 por ciento) y suspensiones de servicios en horarios y días de marcha para garantizar la seguridad de los trabajadores y huéspedes (36,43 por ciento).

Con información de Cotelco

Encuentre también en Viajar:

La OMT y Google se alían para liderar recuperación mundial del turismo

Cruceros zarparán en Estados Unidos en julio o agosto

Francia reabre la vida cultural y gastronómica de sus ciudades